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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

벤치 옆에 누군가의 하루를 실은 수레가 있다. 해가 기울어 그늘이 깊어질 무렵이면 할머니들이 유모차를 밀고 벤치로 모여든다. 반려견과 함께 산책하다 그 옆을 지나간다.할머니 세 분이 벤치에 앉아 이야기를 나누고 있다. 몇 번이고 그 곁을 지나치다 보니 문득 유모차 안이 궁금해졌다. 인사를 건네니 할머니 한 분이 덮개를 열고 사탕을 꺼내준다.슬쩍 들여다보니 사탕 봉지가 들어 있고 장을 본 작은 짐들이 실려 있기도 하다. 누군가는 물병을 넣어 두었고, 누군가는 복지관에서 받아 온 안내문을 접어 넣어 두었다.그들에게 유모차는 아이를 태우는 도구가 아니라 하루를 실어 나르는 수레였다. 반려견과 함께 같은 산책로를 여러 번 오간다. 강아지는 냄새를 맡느라 걸음을 늦추고 나는 그 곁에서 천천히 발을 맞춘다. 한 바퀴를 돌고 다시 그 자리로 돌아오면 할머니들은 여전히 같은 자리에 앉아 있다. 그런데 신기하게도 이야기는 늘 다른 방향으로 흘러가 있다.노인복지관에서 들은 강좌 이야기가 한창이다. 강사가 재미있었다는 사람도 있고 에어컨이 너무 세서 추웠다는 사람도 있다. 또 한 바퀴를 돌아오면 노인 일자리 이야기가 오간다. 새로 모집하는 일이 있다며 누군가는 정보를 알려 주고 누군가는 허리가 아파 더는 할 수 없다고 웃는다.노령연금이 조금 올랐다는 이야기가 나오기도 하고 물리치료를 받으러 일주일에 세 번씩 가야 한다는 하소연이 이어지기도 한다. 가끔은 자식들 이야기가 등장한다. 멀리서 사는 아들이 주말에 다녀갔다는 말에 누군가는 부러운 표정을 짓고 손주가 대학에 들어갔다며 자랑하는 목소리도 들린다.어떤 이는 자식 걱정을 꺼내 놓는다. 나이가 들어도 부모의 마음은 크게 달라지지 않는 모양이다. 걱정의 대상만 조금씩 자리를 옮길 뿐이다.이야기들을 일부러 들으려 한 적은 없다. 같은 길을 여러 번 오가다 보면 자연스럽게 귀에 들어온다. 그런데 어느 순간부터 그들의 대화가 흥미롭게 느껴졌다. 이야깃거리가 끊이지 않는다는 사실 때문이었다.젊었을 때는 나이가 들면 삶이 단순해질 거로 생각했다. 직장을 그만두고 아이들이 독립하고 해야 할 일이 줄어들면 이야기할 거리도 적어질 것이라 여겼다. 그러나 내가 본 산책로의 할머니들은 생각과 달랐다. 그들에게도 하루는 늘 새로운 이야깃거리를 안겨 주고 돌아갔다. 복지관 소식이 되기도 하고 병원 진료 결과가 되기도 하고 손주 사진 한 장이 되기도 했다.승진이나 이직 대신 건강검진 결과가 중요해지고 자녀 교육 대신 손주의 진학 이야기가 등장한다. 월급날의 기쁨은 연금이 입금되는 날의 안도감으로 바뀌기도 한다. 하지만 삶의 무게중심이 이동할 뿐 삶 자체가 가벼워지는 것은 아닌 듯했다.어쩌면 우리는 평생 무언가를 이야기하며 살아가는지도 모르겠다. 이야기의 내용은 바뀌어도 누군가와 마주 앉아 그것을 꺼내 놓고 싶은 마음은 여전하다.나는 그분들의 말소리를 들으며 걷는다. 누군가의 말이 끝나면 기다렸다는 듯 다른 사람이 말을 잇는다. 이미 여러 번 들었던 이야기일지도 모른다. 그래도 다시 묻고 다시 대답한다. 그 반복 속에는 정보보다 더 오래 남는 것이 있다. 함께 시간을 보내고 있다는 안심 같은 것이다. 생각해 보면 누구에게나 말이 필요한 순간이 있다.기쁜 일이 있을 때도 그렇고 힘든 일이 있을 때도 그렇다. 우리는 결국 하루를 이야기로 정리하며 살아가는지도 모른다. 아무 일도 없었던 것 같은 날에도 집으로 돌아가는 길에는 주머니 속 동전처럼 달그락거리는 이야기 하나쯤 남는다. 복지관에서 있었던 일 병원 진료를 기다리며 본 사람들, 손주가 보내온 사진 한 장. 크고 작은 일들은 늦은 오후 벤치 위에 차곡차곡 내려앉는다. 벤치 아래 길게 드리운 그림자가 산책로를 건너갈 즈음 할머니들은 하나둘 자리에서 일어난다.잠시 곁에 세워 두었던 유모차 손잡이를 잡고 천천히 걸음을 옮긴다. 빈손으로 나왔다가도 한 아름 이야기를 싣고 돌아가는 사람들. 유모차에는 장을 본 물건보다 복지관 안내문보다 오늘 주고받은 말들이 더 많이 실려 있는 것만 같다.방금까지 말이 머물던 자리는 조용해지지만, 공기 속에는 말들의 온기가 남아 있는 듯하다. 누군가의 근황이었고 누군가의 걱정이었으며 또 누군가에게는 자랑이었을 이야기들.그 옆을 지나는 사람들도 저마다의 하루를 품고 집으로 돌아간다. 벤치는 비어도 이야기들은 쉽게 떠나지 않는다. 말해진 이야기와 아직 말해지지 않은 이야기들이 여름의 그늘 속에서 천천히 익어가고 있었다.김지민 - 수필가/신춘문예 당선자