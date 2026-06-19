시원한 공공미술관에서 맛본 명화의 울림

큰사진보기 ▲구스타프클림트 특별기획의 제3전시실황금의 감각과 욕망의 미학을 담은 미디어 전시 ⓒ 최문섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품명 <아담과 이브>클림트가 생애 마지막 해에 남긴 미완성 유작으로 유명하다. ⓒ 최문섭 관련사진보기

"그림 속의 이야기를 상상하는 것은 즐거운 과정이고, 이를 통해 감동하는 것은 행복한 감상이 된다."

큰사진보기 ▲미술가 송주영의 책미술을 전공한 작가의 첫 번째 글모음집 ⓒ 인물과사상사 관련사진보기

"숨 차도록 바쁜 일상 속에서 만나는 그림 한 장, 예술 작품 하나, 그 맛을 보자. 내 생명과 건강을 위해 먹는 한 끼 식사처럼, 맛있는 그림 보기로 더 건강하고 행복해질 당신의 삶을 응원한다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 블로그와 브런치에도 실립니다.

뜨거운 여름에 강렬한 태양을 피할 수 있는 쾌적한 실내 공간은 어디일까? 서로의 취향과 생각을 주고받을 수 있고 접근성이 좋은 시설, 세련되고 감각적인 공간으로 멋진 사진을 찍을 수 있는 곳. 바로 공공미술관이다. 얼마 전 미술가 송주영의 책 <그림을 맛있게 먹는 7가지 방법>을 독파한 필자의 발길은 지난 18일 오산시립미술관으로 향했다.오산문화재단에서 주최하고 오산시립미술관이 주관한 특별기획 '구스타프 클림트 레플리카 작품전'이 지난 5월 19일부터 관람객을 만나고 있다. 클림트는 오스트리아를 대표하는 화가이자 아르누보 및 상징주의 미술의 선두 주자로 평가받는다. 클림트의 작품은 미술의 장식성과 상징성을 결합한 독창적인 미학을 선보이며, 이후 현대 미술과 디자인에 많은 영향을 주었다. 그의 대담하고 혁신적인 색채와 구성은 오늘날에도 많은 예술가에게 영감을 주고 있다.그의 대표작인 <키스>, <아담과 이브>, <죽음과 삶> 등 그의 유명 작품을 오산시립미술관에서 만날 수 있었다. 명화 '레플리카(Replica)'는 원작의 형태, 색감, 구도를 모사한 것으로, 회화 뿐만 아니라 조각, 판화 등 다양한 장르에서 활용된다고 한다. 이는 진품이 박물관에 한정되지 않고 누구든지 집이나 공공시설에서 명화를 즐길 수 있게 하며, 예술 교육과 수업에서도 유용하게 사용된다. 미술가 송주영은 책 <그림을 맛있게 먹는 7가지 방법>에서 이렇게 말했다.미술가 송주영의 스토리텔링 감상법은 먼저 그림 속 상황을 객관적으로 살피는 것으로 시작해서 몇 가지 지식들을 덧붙여 정황을 파악한 후 그림 속 주인공의 스토리를 상상하는 것을 말한다. 이날 필자는 전시된 작품에서 구스타프 클림트가 살았던 겹겹의 시간을 상상하며 깊은 울림과 감동을 받았다. 클림트가 작품 하나를 완성하기 위해 그림을 그린 시간은 무척 길었을 것이다. 그림을 그리는 동안 클림트의 생각과 주변 환경이 조금씩 변하면서 작품에 스며들었을 것으로 생각했다.이 전시는 오는 8월 23일까지 계속된다. 송주영의 책 <그림을 맛있게 먹는 7가지 방법> 마지막 구절에 여운이 남는다.