미-이란 '60일 협상' 시작... 밴스 "이란, 행동 바꿔야 보상"

큰사진보기 ▲JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지시각) 워싱턴 DC 백악관 브래디 브리핑룸에서 언론 브리핑을 하고 있다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

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JD 밴스 미국 부통령이 18일(현지시각) 이란과의 종전 양해각서(MOU)에 따른 60일의 협상 기간이 이날부터 시작된다고 밝혔다.밴스 부통령은 이날 백악관에서 기자회견을 열어 "60일의 협상 기간이 오늘 공식적으로 시작됐다"라며 "MOU에 따라 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하면서 이날 하루 약 1250만 배럴의 원유가 호르무즈 해협을 통과했다"라고 강조했다.앞서 미국과 이란이 서명한 MOU는 지난 4월 합의한 휴전을 60일 연장하고 양국이 최종적이고 영구적인 종전을 위한 협상을 진행하도록 명시하고 있다. 이날부터 60일 후는 8월 16일이다.그는 MOU 공식 서명과 후속 협상을 위해 스위스를 방문할 계획이지만, 구체적인 일정은 아직 정해지지 않았다고 전했다. 이어 "스위스 방문 시기는 이란 대표단의 도착 가능 여부에 따라 달라질 수 있다"라고 덧붙였다.밴스 부통령은 이란의 확실한 핵 프로그램 폐기 없이 전쟁을 끝내고 대규모 경제적 보상을 약속했다는 비판에 대해 "이란이 완전히 약속을 이행하고 행동을 바꿀 때만 보상이 주어진다는 것도 언론이 정직하게 보도해줘야 한다"라고 당부했다. 또한 "(이란에 대한 보상에) 미국 자금은 전혀 들어가지 않는다"라면서 이란산 석유 판매 제재를 일시적으로 풀어주는 것도 새로운 보상은 아니라도고주장했다.그러면서 "미국 대통령을 믿어달라. (도널드 트럼프 대통령이) 미국 국민에게 불리한 협정을 체결할 것이라는 생각은 터무니없다"라고 강조했다. 이어 "국민들이 합의 내용뿐 아니라 우리의 협상 자세까지 이해하게 되면, 이것이 미국 국민에게 얼마나 좋은 일인지 알게 될 것"이라며 "국민들에게 합의 내용을 계속해서 설명하는 것이 우리의 임무"라고 말했다.반면에 <뉴욕타임스>는 "전쟁 이전에는 엄격한 제재 탓에 이란은 시장 가격보다 훨씬 싸게 석유를 팔아야 했고, 미국의 제재를 감수할 의지가 있는 중국이 주로 구매했다"라며 "하지만 이번 합의에 따라 이란은 더 높은 가격에, 더 다양한 구매자에게, 더 유리한 통화 대금을 받고 석유를 팔 수 있게 됐다"라고 지적했다.밴스 부통령은 이란의 탄도 미사일 폐기가 협정에 포함되지 않았고, 트럼프 대통령이 "이란도 어느 정도는 미사일을 가져야 한다"라고 말한 것에 대해서도 해명에 나섰다.그는 "우리는 이번 전쟁을 통해 이란의 탄도 미사일 상당수와 탄도 미사일 발사대를 파괴했다"라며 "이란은 전 세계를 광범위하게 위협할 수 있는 미사일을 만들 수 없을 것"이라고 주장했다. 아울러 "이스라엘이든 이란이든 어떤 나라에도 자위권을 행사하지 말라고 할 수는 없다"라고 덧붙였다.밴스 부통령은 이란과의 MOU를 비판하는 이스라엘 극우 인사들에 대해서도 불쾌한 심기를 드러냈다.그는 "트럼프 대통령은 현재 세계에서 이스라엘에 우호적인 유일한 국가 정상이며, 그는 공교롭게도 세계 초강대국의 국가 정상"이라며 "내가 만약 이스라엘의 내각 인사라면 유일하게 남은 강력한 동맹국을 비판하지 않을 것"이라고 말했다.또한 "트럼프 대통령이 문제라고 생각하는 사람은 현실을 직시하고, 이스라엘이 처한 상황을 제대로 파악해야 한다"라며 "이 평화 프로세스를 존중해야 한다"라고 지적했다. 그러면서 레바논에서의 이스라엘 군사 작전이 협상에 걸림돌이었다는 점을 인정했다.앞서 이스라엘의 이타마르 벤-그비르 국가안보장관과 베잘렐 스모트리히 재무장관은 이번 합의가 "재앙적인 항복과 다름없다"라며 "이스라엘은 이 합의에 구속되지 않는다. 타협할 수 없다"라고 맞섰다.이들에 대해 밴스 부통령은 "당신들이 제시하는 구체적인 제안은 무엇이냐"라며 "모든 안보 문제를 무력으로 해결할 수는 없다"라고 반박했다.