미셸 스틸 주한 미국 대사 인준 55대 39 미상원 통과

큰사진보기 ▲상원 공식 호명표결 기록https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_votes/vote1192/vote_119_2_00177.htm ⓒ 상원 페이지 갈무리 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲앤디김 (민주-뉴저지) 상원의원의 보도자료https://www.kim.senate.gov/press_release/senators-kim-hirono-duckworth-release-statement-following-the-senate-vote-on-michelle-steel-for-u-s-ambassador-to-republic-of-korea/ ⓒ 앤디김상원의원페이지갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

미국 상원은 미셸 박 스틸 전 하원의원의 주한 미국 대사 인준안을 55대 39로 통과시켰다.한국계 미국인 최초의 주한 미국 대사였던 성 김(Sung Kim) 전 대사는 2011년 만장일치로 인준을 받았다. 스틸은 두 번째 한국계 주한 미국 대사가 됐지만, 만장일치라는 전통은 이어받지 못했다.반대표 39표는 민주당·무소속 계열의 상당수 의원에 해당한다. 앤디 김(뉴저지), 마지 히로노(하와이), 태미 덕워스(일리노이) 세 명의 아시아계 상원의원이 공동 성명을 냈고, 버니 샌더스, 엘리자베스 워런, 존 오소프, 척 슈머 원내대표도 반대표를 던졌다.세 의원의 성명은 직설적이었다. "우리 공동체의 지도자들이 분열과 증오를 정치적으로 이용하는 것은 미국인으로서 우리의 모습을 대표하는 것이 아닙니다", "스틸 전 하원의원은 인종을 기반으로 한 공격과 고정관념을 활용해 온 우려스러운 전력이 있습니다".스틸의 대사직이 "미국이 세계에 투영하고자 하는 비전을 대표하는지"를 묻는 세 의원의 질문은, 찬성 55표가 답하지 못한 질문으로 남았다.이번 결과는 저절로 만들어지지 않았다. 미주 한인 단체들과 국내 시민단체들은 수개월간 집회, 공개 성명, 서명운동, 직접 의회 로비를 전개해 왔다. 그 결과가 39명의 반대표로 나타났다. 찬반을 떠나 민주주의가 작동하는 방식을 보여주는 장면이기도 하다.스틸 지명자에게 반대표를 던진 39명은 상원 전체의 약 39%에 해당한다. 표결에서 졌지만, 그 숫자는 무시하기 어려운 여론의 무게를 담고 있다. 주한 미국 대사는 단순히 행정부의 정책을 집행하는 대리인이 아니다. 미국의 얼굴이자, 동맹국 국민에게 미국이 무엇을 지향하는지를 보여주는 상징이다. 스틸 대사가 서울에서 임무를 시작한다면, 그 39표가 대변하는 미국 국민의 목소리도 함께 안고 가야 한다.인준 통과가 곧 부임을 의미하지는 않는다. 마지막 절차는 한국 정부의 아그레망(agrément) 승인이다. 비엔나 협약 4조 2항에 따라 접수국은 아그레망 거부 이유를 밝힐 의무가 없으며, 이를 거부하거나 회신을 지연할 권리를 갖는다.주한 미국 대사직은 바이든 행정부의 필립 골드버그 대사가 지난해 1월 떠난 이후 약 1년 반째 공석이었다. 스틸 지명자는 서울 출생으로 한국어와 일본어를 포함한 3개 국어를 구사하며, 2024년 하원의원 선거에서 약 600표 차이의 근소한 패배로 의원직을 잃었다. 트럼프 대통령이 올해 4월 13일 지명한 이후, 인준까지 두 달여가 걸렸다.55표는 스틸을 대사관저로 보냈다. 그러나 39표는 그의 임기 내내 따라다닐 질문표를 남겼다. 분열을 무기로 삼았다는 의혹을 받는 인물이, 분열된 한반도를 마주하는 동맹의 전면에 서게 됐다는 아이러니는 가볍지 않다.