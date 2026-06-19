"정부 지원 없이 12년"... 강서·양천 노동·시민사회가 만든 행복도시락

큰사진보기 ▲강서양천행복나눔사업단 자원봉사자들이 18일 서울 강서구 사회적협동조합 사람과공간 신길수홀에서 취약계층 가정에 전달할 행복도시락을 포장한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이날 행사에는 강서양천민중의집, 사람과공간, 평등사회노동교육원, 언론노조 홈앤쇼핑지부와 좋은책신사고지부, 동네부엌좋은날협동조합 등이 참여했다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲라이더유니온 서부분회 조합원들이 18일 서울 강서구 사람과공간 앞에서 취약계층 가정에 전달할 행복도시락을 들고 기념촬영을 하고 있다. 조합원들은 이날 자원봉사로 지역 내 29가구에 도시락을 직접 배달했다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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지난 18일 오전 서울 강서구 사회적협동조합 사람과공간 신길수홀에서는 강서양천행복나눔사업단(아래 사업단)의 올해 세 번째 '행복 도시락 나눔' 행사가 진행됐다.30도를 웃도는 무더위 속에서도 자원봉사자들은 이른 아침부터 모여 반찬을 만들고 도시락을 포장하며 분주한 시간을 보냈다.이날 준비된 도시락은 강서교육복지센터와 양천교육복지센터가 추천한 청소년 가정 등 취약계층 29가구에 전달됐다. 총 76개의 도시락에는 지역사회가 함께 만든 정성과 연대의 마음이 담겼다.사업단은 강서·양천 지역 노동조합과 시민사회단체가 함께 운영하는 지역 공익사업단이다. 2014년 유선방송 노동자들 노동조합인 희망연대노조 제안으로 시작해 올해로 12년째 나눔 활동을 이어오고 있다.사업단의 가장 큰 특징은 정부나 지방자치단체의 지원에 의존하지 않는다는 점이다. 사업 재정은 희망철도재단과 강서양천행복나눔사업단이 마련하고 있으며, 사업 운영은 지역 노동조합과 시민사회단체의 자발적인 후원과 자원봉사 참여를 바탕으로 이뤄지고 있다.올해 도시락 나눔 사업은 지난 4월부터 시작해 오는 12월까지 매월 세 번째 목요일 진행된다. 단순한 식사 지원을 넘어 지역사회가 함께 돌보는 안전망 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.이날 행사에는 강서양천민중의집, 사회적협동조합 사람과공간, 평등사회노동교육원, 언론노조 홈앤쇼핑지부와 좋은책신사고지부, 동네부엌좋은날협동조합 등이 참여해 도시락 조리와 포장을 맡았다. 배달은 라이더유니온 서부분회 조합원들이 담당했다. 이들은 무더운 날씨 속에서도 오토바이를 이용해 각 가정을 직접 방문하며 도시락을 전달했다.봉사활동에 참여한 전지영 언론노조 홈앤쇼핑지부장은 "나눔의 즐거움을 새롭게 깨닫는 뜻깊은 시간이었다"라고 소회를 밝혔다. 이어 "노동조합과 시민사회가 자신들의 울타리를 넘어 소외된 이웃과 함께하는 연대 활동이 더욱 활성화되기를 바란다"라며 함께 땀 흘린 모든 참가자에게 감사의 마음을 전했다.사업단은 도시락 나눔 외에도 주거환경개선 사업을 진행하고 있다. 양천 사람사랑과 강서교육복지센터를 통해 발굴된 가정을 대상으로 도배와 장판 교체, 청소 등을 지원하고 있으며, 암미지역아동센터와 협력해 위기 아동 발굴 및 긴급 지원 사업도 펼치고 있다.사업단 임천수 집행위원장은 "지역의 노동조합과 시민사회가 힘을 모아 어려운 이웃을 돕는 활동을 꾸준히 이어오고 있다"며 "앞으로도 지역사회 안전망을 더욱 촘촘하게 만들어 나가겠다"고 밝혔다.