'나영석 사단' 첫 퇴사자의 고백 "불안감 밀려왔지만, 그럼에도"

큰사진보기 ▲퇴사 후 여행을 떠난 백동주의 모습 ⓒ 백동주 제공 관련사진보기

"저라는 PD를 세상에 알리고 싶었어요. 나는 에그에서 나왔고, 앞으로 백동주라는 PD로 활동할 거고, 난 이런 프로그램을 만들고 싶다는 것을요."

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"거의 저 이퀄(=) 예능 PD였던 것 같아요. 일적 자아랑 타이틀이 없는 자아랑 분리를 해야 했는데, 그때는 PD인 내가 너무 좋았어요. 잘하면서 재미까지 있는 일을 직업으로 삼는다는 건 되게 행운이거든요. '난 진짜 운이 좋은 사람이다'라고 생각했었죠."

"에그라는 이름을 빼고 봐도 저는 괜찮은 예능 PD여야 되는데, 너무 저만의 톤이 아니라 에그 톤에 맞춘 것 같다는 느낌이 드는 거예요. 내가 잘하는 분야니까. 그냥 안정감을 위해 있는 건가 싶은 생각도 들고, 탈피하고 싶다는 생각이 들더라고요."

큰사진보기 ▲퇴사 과정을 영상으로 남긴 백동주 PD. 해당 영상은 54만 조회수를 기록했다. ⓒ 유튜브 <퇴사한 동동주> 썸네일 관련사진보기

"조연출로서 배울 건 다 배웠다고 생각했어요. 당장 촬영에 투입되면 당연히 재밌지만, '그게 과연 나한테 도움이 될까' 생각을 해봤을 땐 아니었던 것 같아요. '마흔 살쯤 돼서 메인 PD가 되겠다'는 생각도 들고, '그때 맡는 프로그램이 정말 내 거라고 느낄까'라는 의문도 들었거든요."

"저는 그냥 넥스트 스텝(다음 단계)이었어요. '배울 게 없다' 생각이 들면, 저는 바로 이동하려고 해요. 도피는 뭔가로부터 피하고 싶어서 하는 거잖아요. 저는 피하고 싶었던 게 없었던 것 같아요. 그냥 '나 이쯤 하면 됐다, 배울 만큼 배웠다' 생각이 들었어요."

"처음엔 진짜 퇴사하고 갑자기 불안감이 확 밀려오는 거예요. 월급도 끊기고 소속과 수익이 없어진다는 거, 있었다가 없어진 사람은 더 확 느껴지거든요."

"뭐라도 해야 할 것 같고, 뭘 안 하고 있으면 불안하고 그랬어요. 그런데 사실 아무것도 안 했을 때 쉬고 있다는 느낌이 들어야 정상이래요. 저는 시간을 유용하게 써야 될 것 같은 압박감이 있었거든요."

"저는 사실 취업 준비 기간도 없었어요. 대학교 다니면서 일하고, 프리랜서로 바로 현장에 들어갔었거든요. 학점도 따야 하고, 대외 활동도 해야 하고, 스펙에 취업까지, 돌이켜보면 계속 다음 목표만 보고 달려왔던 것 같아요."

"그래서 요즘은 조금 천천히 가려고 해요. 불안한 사람들한테 해줄 수 있는 말도 결국 그거인 것 같아요. 천천히 가도 된다. 성공이 늦어져도 괜찮고, 성공하지 않아도 괜찮고, 그냥 내가 행복하면 되는 거니까요. 당연히 불안감이 100% 없어질 순 없지만, 80%에서 60%로 줄일 수는 있잖아요."

큰사진보기 ▲@dongx2ju ⓒ 백동주 인스타그램 관련사진보기

"네, 그거는 너무나 명확한 것 같아요."

"유튜버 동동주, PD 동동주, 그냥 저 동동주, 이렇게 분리를 하고 싶어요."

1.86만 명의 구독자를 보유한 유튜브 채널 <퇴사한 동동주>를 운영하는 백동주 PD가 홀로서기를 택한 이유는 이처럼 명확했다. 그는 스타 PD 나영석 등이 주축인 '에그이즈커밍'의 1호 조연출이자 첫 퇴사자다.7년간 예능 PD로 앞만 보고 달려온 그는, '나만의 것'을 만들고자 회사를 떠났다고 한다. 오랫동안 예능 PD라는 이름으로 자신을 설명해 온 그는 이제 직업과 성과라는 틀을 걷어내고 '그냥 백동주'를 알아가는 중이라고 했다. 지난 15일, 백 PD와 만나 이야기를 들어봤다.초등학생 때부터 예능 PD를 꿈꿨던 그에게 방송은 일찍 찾아온 행운이자 삶의 전부였다. 백 PD는 타고난 감각으로 주변의 인정도 받으며, 자연스럽게 예능 PD라는 직업은 그의 정체성이 되었다고 설명했다.그 정체성에 금이 간 건 7년 차에 접어들면서였다. '에그이즈커밍'은 좋은 회사였지만, 어느 순간 백 PD는 자신이 회사의 색 안에 갇혀 있다는 느낌을 받았다고 했다.그 무렵 백 PD에게 이석증까지 찾아왔다. 그는 그때 비로소 자신을 보살펴야 한다는 것을 느껴 퇴사라는 과감한 선택을 내렸다고 했다.퇴사는 충동적인 결정이 아니었다고 한다. 백 PD는 '에그이즈커밍'에 재직한 3년 동안 매년 퇴사를 고민했다고 말했다. 회사는 여러 차례 붙잡았지만, 마지막 면담에서는 백 PD의 확고한 생각을 돌릴 수 없었다.퇴사는 용기였나 도피였냐는 물음에 백 PD는 단호하게 답했다.새로운 환경에서 배우는 것을 선호하냐는 질문에 백 PD는 자신이 안정감보다 긴장감을 택하는 사람이라고 답했다. 회사를 나온 것도 그 연장선이었다.백 PD는 막상 회사를 나오니 불안감이 엄습했다고 말했다.불안을 이기지 못해 채용 공고를 뒤적였단다. 하지만, 다시 소속을 찾는다고 해도 똑같은 고민이 반복될 것이라는 사실을 깨달았다고 했다.백 PD에게 퇴사 후 처음 생긴 긴 공백은 생각보다 낯설었다.돌이켜보면, 학창 시절 수능 공부부터 학점 관리, 스펙 쌓기, 그리고 공백기 없는 취업까지 인생에 단 한 번도 제대로 멈춰본 적이 없었다고 했다.백 PD는 퇴사한 지 10개월이 지난 지금에서야 불안의 진짜 원인을 알게 됐다고 말했다. 그것은 퇴사가 아니라, 끊임없이 무언가를 해내야 한다는 압박에 익숙해져 있었기 때문이었다.그에게 필요했던 것은 압박에서 벗어난 아무것도 하지 않아도 되는 시간이었다. 그래서 지금의 백 PD는 그 시간을 일부러 만들며 불안을 줄이는 법을 배우고 있다고 말했다.퇴사 전으로 돌아가도 같은 선택을 할 거냐는 물음에 백 PD는 망설임 없이 답했다.과거의 그는 '예능 PD 백동주'라는 하나의 이름으로 자신을 설명했다. 하지만 지금은 달라졌다. PD도 자신이고, 유튜버도 자신이지만, 그것이 전부는 아니라는 것이다. 백 PD는 직업과 성과가 아닌, 있는 그대로의 자신을 받아들이는 연습을 하고 있다고 덧붙였다.그는 이제 자신의 자아를 셋으로 분리하고 싶다고 말했다. 에그 PD라는 타이틀이 아닌 '백동주'를 찾아가는 그의 여정은 아직 진행 중이다.