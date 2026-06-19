'2026 합덕제 생태학교 생태해설사 양성 및 현장교육과정'... "자연을 아는 만큼 보입니다"

큰사진보기 ▲참가자들이 연잎을 이용한 비눗방울 놀이를 체험하며 자연과 교감하는 시간을 갖고 있다. ⓒ 생태환경교육풀씨 관련사진보기

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큰사진보기 ▲참가자들이 수생식물의 통기조직을 살펴보며 습지 식물이 물속 환경에서도 생존할 수 있는 적응 과정을 이해하고 있다. ⓒ 생태환경교육연구소풀씨 관련사진보기

충남 당진시 합덕제의 생태적 가치와 습지 생태계에 대한 이해를 높이고 이를 시민들과 공유할 전문 생태해설사를 양성하기 위한 현장교육이 이어지고 있다. 지난 18일, 당진시 문화예술과와 합덕수리민속박물관이 주최하고 생태환경교육연구소 풀씨가 주관하는 '2026 합덕제 생태학교 생태해설사 양성 및 현장교육과정' 교육생들이 생태해설 역량 강화를 위해 화성시 비봉습지공원과 물가풍경 일원에서 현장 견학에 나섰다.이어 이번 과정은 합덕제가 지닌 역사·문화적 가치와 습지 생태계의 중요성을 이해하고 이를 시민들에게 효과적으로 전달할 전문 해설 인력을 양성하는 데 목적을 두고 있으며, 지난 3월에 시작하여 오는 12월까지 이론 교육과 현장 실습을 병행하는 체계적인 프로그램으로 운영되고 있다.이날 참가자들은 비봉습지공원에서 전문 생태해설사의 안내를 받으며 부들, 갈대, 수련, 모새달 등 대표적인 수생식물을 관찰했다. 특히 습지 식물이 물속에서도 산소를 공급 받을 수 있도록 돕는 '통기조직'의 구조와 기능을 살펴보며, 습지 생태계가 지닌 놀라운 적응 전략과 생명력을 이해하는 시간을 가졌다.이어 자연생태 체험공간인 '물가풍경'에서는 수서생물 채집 및 관찰 활동이 진행됐다. 참가자들은 잠자리 유충과 올챙이, 우렁이 등 다양한 수서 생물을 직접 채집하고 관찰하며 생물의 생태적 특성과 서식 환경을 탐구하여 이를 통해 습지의 생물다양성을 이해하고 건강한 습지 생태계의 중요성을 체감하는 의미 있는 경험을 쌓았다.무엇보다 이번 과정은 단순한 지식 전달을 넘어 현장 모니터링과 해설 실습을 중심으로 구성돼 참가자들의 전문성을 높이는 데 중점을 두고 있다. 현재 전체 교육 과정의 절반가량이 진행된 가운데, 앞으로도 모니터링 활동과 수서곤충 교육 등 7차 시 이상의 교육이 남아 있어 참가자들은 지속적인 현장 경험을 통해 생태 해설 역량을 더욱 강화해 나갈 예정이다.생태환경교육연구소 풀씨 김수정 대표는 "생태 해설사는 자연을 단순히 설명하는 과정이 아니라 사람과 자연을 연결하는 가교 역할을 하는 중요한 존재"라며 "현장 중심의 체계적인 교육을 통해 지역 생태자원의 가치를 당진 시민들과 함께 나누고, 지속가능한 생태문화 확산에 기여할 수 있는 전문 인력을 양성해 나가겠다"고 말했다.화성시 생태관광사회적협동조합 소속 해설사는 "습지는 책이나 사진으로 보는 것과 현장에서 직접 경험하는 것이 크게 다르다"며 "참가자들이 수생식물의 구조를 살펴보고 수서생물을 직접 관찰하면서 자연스럽게 생태계의 원리를 이해해 가는 모습이 인상적이었다. 앞으로 현장에서 얻은 경험과 관찰의 즐거움이 지역 생태 자원에 대한 관심과 애정으로 이어지길 바란다"고 말했다.한편 생태해설사 양성과정 참가자들은 교육 수료 후 오는 7월 합덕 연꽃축제와 9월 합덕제 야행 행사 현장에서 생태해설사로 나설 예정이다. 참가자들은 합덕제의 생태적 가치를 시민과 관광객들에게 소개하며, 지역 자연유산에 대한 이해를 높이는 역할을 맡게 된다.