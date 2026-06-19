"내 손으로 결정하는 마을 예산"... 효자동 주민참여예산 총회 열기

큰사진보기 ▲제안 설명 중인 모습'지효초 어린이 안전통학 녹지 조성 사업'의 필요성을 설명하며 아이들의 낙상 사고 위험을 강조하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

"학생들이 지효초등학교 등하교로 이용하는 통학로 옆 녹지 구간에 조경석이 그대로 노출되어 있어 낙상 등 안전사고 위험이 도사리고 있습니다. 120m 구간에 쥐똥나무 등 관목을 심어 자연형 진입 차단시설을 조성해야 우리 아이들을 안전하게 지킬 수 있습니다."

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큰사진보기 ▲제안 설명 중인 모습북한산 탐방객을 위한 '지축역사 앞 종합관광안내게시판 설치 사업'의 청사진이 발표되고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲주민 투표 현장제안 설명이 끝난 뒤, 참석한 효자동 주민들이 직접 스티커를 부착하며 우선순위 사업에 투표하고 있다. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 주민참여예산제도는 예산 편성 과정에 주민이 직접 참여해 지역에 필요한 사업을 제안하고 결정하는 민주적인 제도입니다. 이날 효자동 주민들이 직접 제안하고 투표한 소중한 안건들이 향후 고양시의 심도 있는 검토를 거쳐 실제 사업으로 온전히 구현되기를 기대합니다. 확정된 사업 내역은 추후 고양시 홈페이지를 통해 투명하게 공개될 예정입니다.

주민의 세금을 어디에, 어떻게 쓸 것인지 주민이 직접 결정하는 '2026년 효자동 주민참여예산 지역 총회'가 지난 18일 경기도 고양특례시 덕양구 효자동 행정복지센터 다목적실에서 개최됐다.기자는 이날 효자동 주민자치회장 자격으로 행사 현장에 참석해 마을의 변화를 요구하는 목소리를 취재했다.이날 총회에는 사전 논의와 부서 검토를 통과한 총 7개의 제안 사업이 상정됐다. 안건은 신도시 조성으로 유입된 지축지구 주민들의 생활 안전 문제부터 북한산 일대의 자연환경을 활용한 인프라 구축까지 폭넓게 구성됐다.투표에 부쳐진 안건은 ▲ 솔내음누리길-노고산 전망대 연결보행교 태양열 조명 설치 사업 ▲ 지축근린공원 어린이 물놀이장 그늘막 설치 사업 ▲ 지축역사 앞 종합관광안내게시판 설치 사업 ▲ 북한산 품은 벤치, 효자동 아트벤치 조성 사업 ▲ 지효초 어린이 안전통학 녹지 조성 사업 ▲ 지축3단지 부근 사거리 방치 폐건축물 철거 사업 ▲ 지축근린공원 옆 다목적구장 풋살골대 설치 사업 등 총 7개다.본격적인 투표에 앞서 안건을 낸 제안자들의 발표가 진행됐다. 가장 먼저 주민들의 이목을 집중시킨 것은 단연 안전 문제였다.지효초 어린이 안전통학 녹지 조성 사업 제안자는 단상에 올라 통학로의 실제 사진을 짚어가며 "녹지 진입부에 관목 약 600주를 식재하여 위험한 통행을 원천 예방하고, 동시에 녹지 경관도 개선해야 한다"고 구체적인 기대효과를 힘주어 말했다. 자녀를 둔 일부 학부모 참석자들은 고개를 끄덕이며 공감했다.지역 상권 활성화와 직결된 '지축역사 앞 종합관광안내게시판 설치 사업'의 제안 설명도 호응을 얻었다.제안자는 "지축역은 고양시 북한산 권역의 주요 관문으로 수많은 탐방객이 이용하고 있지만, 지역 관광자원이나 명소를 안내하는 정보 제공 시설이 턱없이 부족하다"고 지적하며, "출입구 인근에 안내판을 설치하면 고양시 북한산의 인지도를 높이고 지역 상권 활성화에도 큰 도움이 될 것"이라고 했다.모든 안건 설명이 종료된 후, 행사장 측면에 마련된 대형 보드판에서 주민들의 직접 투표가 이어졌다. 주민들은 7개의 사업이 적힌 칸 앞에서 신중하게 고민하며, 마을에 가장 시급하다고 생각하는 안건에 스티커를 부착했다. "당장 올여름을 위해 공원 그늘막이 필요하다", "방치된 폐건축물 철거가 미관상 시급하다" 등 투표판 앞에서도 주민들의 건강한 토론이 이어졌다.이날 현장에서 수렴된 주민 투표 결과는 효자동의 최종 예산 요구안으로 확정된다. 이후 고양시 주민참여예산위원회 심사를 거쳐 고양시 해당 부서의 의견을 반영한 후 시의회에서 최종 의결되면 다가오는 해에 실제 사업으로 실행될 예정이다.총회를 마친 후 한 주민은 "행정복지센터에서 알아서 예산을 짜는 줄로만 알았는데, 이렇게 우리가 직접 필요한 사업을 올리고 내 손으로 투표까지 하니 진짜 동네의 주인이 된 기분"이라며 소감을 전했다. 주민의 작은 목소리가 시정으로 이어지는 튼튼한 징검다리, 효자동 주민참여예산 총회는 그 자체로 살아있는 민주주의 교육장이었다.