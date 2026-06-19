시카고 청소년들 '통일 골든벨' 열전... 2년 만에 재개된 평화통일 퀴즈 대회

큰사진보기 ▲2026 시카고 통일 골든벨지난 13일 시카고 한인 문화원 비스코홀에서 시카고 청소년 평화통일 골든벨 행사가 개최됐다. ⓒ 시카고 평통 관련사진보기

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시카고 민주평화통일자문회의(회장 이성배)는 지난 13일(현지시간) 시카고 한인 문화원 비스크홀에서 '2026년 청소년 평화통일 골든벨 대회'를 개최했다.대한민국 헌법기관인 민주평화통일자문회의가 주최한 이번 행사는 국내외 중·고등학생을 대상으로 진행됐다.퀴즈는 한국사, 남북관계, 통일 정책과 비전, 분단 현실 등을 중심으로 출제됐으며, 각 지역 협의회별로 예선이 치러졌다.해외 지역의 경우 예선 우승자에게는 한국 본선 참가를 위한 모국 방문 기회가 주어지며, 한국의 역사와 문화를 직접 체험할 수 있는 프로그램도 함께 제공된다.이번 대회에는 미국 중서부 5개 주(미시간, 인디애나, 켄터키, 일리노이, 위스콘신)의 청소년들이 참가했다. 시카고에서 발생한 대규모 시위로 전년도 대회가 취소된 이후 2년 만에 열리면서 참가자들의 경쟁은 그 어느 때보다 치열했다.문제는 총 200문항으로 구성됐으며 역사, 도덕, 한국사, 동아시아사, 세계사 등 교과 내용을 바탕으로 출제됐다. 유형은 OX, 객관식, 주관식으로 나뉘었고, 재외동포 학생들을 위해 영어 버전도 함께 제공돼 한국어와 영어로 진행됐다. 난이도는 단순 상식 수준을 넘어 사전 학습이 필요한 수준으로 구성됐다.결승에서는 최종 5명이 접전을 벌였고, 마지막 문제로 '나진-하산 프로젝트' 관련 주관식 문제가 출제됐다. 해당 프로젝트는 2013년 한·러 정상회담 합의에 따라 북한과 러시아 사업에 한국의 민간 및 공기업이 참여하는 형태로 추진된 사업을 의미한다.이 문제를 유일하게 맞힌 박채율(미시간) 학생이 우승을 차지해 상금 500달러와 함께 한국 본선 대회 참가를 위한 항공권, 2박 3일 청소년 평화통일 역사탐방 캠프 참여 기회를 받았다.준우승은 김태훈(인디애나) 학생이 차지해 상금 300달러와 모국 방문 항공권 반액 지원을 받았다. 3등은 이지율(일리노이), 황예나(인디애나) 학생이 공동으로 차지해 각각 250달러를 받았다. 또한 참가 학생 전원에게는 30달러 상당의 아마존 기프트 카드가 지급됐다.민주평화통일자문회의는 헌법 제68조에 근거해 창설된 '평화통일정책자문회의'가 1987년 10월 29일 개정 헌법 제92조에 따라 '민주평화통일자문회의'로 변경된 것으로, 평화통일 정책 수립에 관한 대통령의 자문에 응하도록 설치된 대통령 직속 자문기관이다. 의장은 현직 대통령인 이재명 대통령이다.통일 골든벨은 미래 세대인 청소년들의 올바른 역사관 정립과 평화통일에 대한 당위성과 공감대를 형성하고 확산시키기 위한 취지로 매년 개최되고 있다.