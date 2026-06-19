최민호 "개표 상황표 날짜 오류, 선거 무효" 주장... 선관위 "이상 없어"

큰사진보기 ▲세종시 시장선거 개표상황표지난 6월 3일 치른 지방선거 세종특별자치시장선거 조치원읍 제3투 투표지분류 개시시각이 2026년 5월 12일로 돼 있다. ⓒ 정병진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제어용PC 화면지난 6.3 지방선거 당시 전남 여수 개표소의 한 투표지분류기 운영부의 투표지분류기 제어용PC 화면. 투표지분류기 개시 날짜와 시각이 큰 글씨로 적혀 있다. ⓒ 정병진 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 6·3 지방선거에서 세종특별자치시장 선거에 출마했다가 조상호 후보(더불어민주당)에게 4만7902표 차이(24.79%포인트)로 패한 최민호 후보(국민의힘)가 18일 기자회견을 열고 일부 개표상황표의 날짜 오류를 근거로 선거 무효를 위해 중앙선거관리위원회에 선거 소청을 제기했다고 밝혔다.최 후보는 "개표 당시 일부 개표상황표의 날짜가 2026년 5월 12일로 표시돼 있었다"며 "시민의 선택은 존중하지만 이런 문서에 개표 결과가 기재돼 있다면 시민들이 납득하기 어렵다"고 주장했다.실제로 지난 6·3 지방선거 세종시장 선거의 조치원읍 제3투표구, 제2선거구 관외사전투표, 도담동 제2투표구, 소담동 제3투표구 등 일부 개표상황표를 확인한 결과, 투표지분류개시시각이 '2026년 5월 12일'로 표기돼 있었다. 반면 개표상황표 하단의 위원장 공표시각은 실제 선거일인 6월 3일로 기재돼 있었다.이에 대해 세종시선거관리위원회 김시경 지도담당관은 기자와의 통화에서 "개표에 사용한 투표지분류기 11대 가운데 1대에서 날짜·시간 설정 오류가 발생했다"고 밝혔다.김 담당관은 "개표 당일 밤 10시께 개표상황표 확인 점검부에서 해당 오류를 발견했고, 오류가 포함된 개표상황표가 모두 19매임을 확인했다"며 "날짜 설정을 수정한 뒤 재분류 작업을 거쳐 다시 게시 공표했다"고 설명했다.그는 "참관인의 이의 제기로 뒤늦게 오류를 발견한 것이 아니라, 개표 과정에서 자체 점검을 통해 확인한 것"이라며 "재분류 결과 득표 수 차이는 없었고, 19개 투표구 투표지를 다시 분류하는 데 약 2시간이 소요됐다"고 말했다.날짜가 5월 12일로 설정된 경위에 대해서는 "분류기 담당자와도 확인했지만 누가 해당 날짜를 설정했는지는 명확하지 않다"며 "수동으로 설정했거나 프로그램 설치 과정에서 노트북의 날짜·시간 정보가 연동됐을 가능성도 있다"고 설명했다.김 담당관은 "당시 참관인들의 별도 이의 제기는 없었다"며 "오류를 발견해 즉시 바로잡는 과정을 참관인들도 확인했고, 모두 이해하고 넘어간 사안이었다"고 덧붙였다.한편 비슷한 사례는 과거에도 있었다. 2012년 제18대 대통령선거 당시에도 개표상황표의 날짜 오류와 위원장 공표시각이 투표지분류기 개시시각보다 앞서는 사례 등이 발견된 바 있다. 이후 선거관리위원회는 개표 절차에 '개표상황표 확인 점검부'를 신설해 개표상황표의 오류 여부를 점검하도록 했다.각 구·시·군 선거관리위원회는 개표일 이전 투표지분류기의 정상 작동 여부와 날짜·시간 설정 상태를 점검하도록 돼 있다. 그러나 이번 사례는 이러한 사전 점검이 충분히 이뤄지지 못한 결과 발생한 것으로 보인다.