"행정통합 포기한 적 없다"… 박수현, 충남·대전 통합 의지 재확인

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에 앞서 기자들과 만나 충남·대전 행정통합 추진 방향과 농어촌 기본소득 정책 등에 대한 질문에 답하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

"대전·충남 행정통합에 대한 의지와 방향은 절대 변한 적이 없습니다."

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▲박수현 충남지사 당선인 충남대전 행정통합 의지 밝혀 박 당선인은 이날 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 타운홀 미팅에 앞서 기자들과 만나 충남대전 행정통합 의지를 밝혔다. 서준석 관련영상보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인(왼쪽 세 번째)이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에서 백성현 논산시장, 이응우 계룡시장, 문정우 금산군수와 함께 도민들의 질의와 건의사항을 경청하고 있다. 이날 참석자들은 지역 균형발전과 국방산업 육성, 교통·관광 인프라 확충 등 다양한 현안을 제안했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에서 도민의 질의에 답변하고 있다. 박 당선인은 지역 균형발전과 충남·대전 행정통합, 농어촌 기본소득, 국방 AI 산업 육성 등 주요 현안에 대한 구상을 설명하며 도민들과 소통했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲정찬형 충남도 정책기획관이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에서 박수현 충남지사 당선인의 민선 9기 도정 운영 방향과 주요 정책 구상을 설명하고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에서 자신의 휴대전화 번호를 공개하자 참석한 도민들이 휴대전화에 번호를 입력하고 있다. 박 당선인은 “오늘 못한 이야기는 언제든 문자나 전화로 보내달라”며 도민과의 직접 소통 의지를 밝혔다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲박수현 충남지사 당선인(가운데)이 18일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에 참석하기 위해 문정우 금산군수, 백성현 논산시장, 이응우 계룡시장과 함께 행사장으로 들어서고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

박수현 충남지사 당선인이 지난 18일 금산에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅에서 최근 제기된 행정통합 추진 동력 약화 우려를 일축하며 통합 추진 의지를 밝혔다.박 당선인은 이날 금산다락원 생명의집 소공연장에서 열린 타운홀 미팅에 앞서 기자들과 만나 "2028년 총선과 함께 통합시장 선거를 치른다는 목표는 여전히 유효하다"며 "통합을 위한 현실적 과제를 충청권이 함께 풀어가야 한다"고 말했다.이번 발언은 최근 이재명 대통령이 충청권 행정통합과 관련해 "4년 안에는 쉽지 않다"는 취지의 언급을 한 이후 나온 것이어서 주목된다.박 당선인은 "대통령께서 말씀하신 것은 방향이 바뀌었다는 뜻이 아니라, 지방의회 조정과 선거구 개편 등 현실적으로 해결해야 할 과제가 많다는 점에 대한 아쉬움의 표현"이라고 해석했다.이어 "충남도지사와 대전시장만 합의한다고 되는 문제가 아니다"라며 "지방의회 문제를 비롯한 여러 제도적 과제를 충청권이 지혜를 모아 해결해야 한다"고 설명했다.그러면서 "이제는 충청권이 구체적인 로드맵을 만들어 중앙정부를 설득하고 이끌어 가야 할 단계"라며 "행정통합 노력은 계속하되, 현재 운영 중인 충청광역연합도 통합에 버금가는 역할을 할 수 있도록 발전시키겠다"고 밝혔다.행정통합 추진에 대한 구체적 구상을 직접 밝힌 만큼 향후 충청권 행정통합 논의의 방향을 가늠할 수 있는 발언으로 평가된다.이날 타운홀 미팅에서 박 당선인은 충남 균형발전을 민선 9기의 핵심 과제로 제시했다.그는 "원적은 논산이고 고향은 공주이며 지역구는 공주·부여·청양이었지만, 그동안 충남 서남부 지역이 느끼는 소외감을 누구보다 가까이서 봐왔다"고 말했다.이어 "충남 인구의 64%가 서북부 4개 도시에 집중돼 있고 지역내총생산(GRDP)의 75%도 이들 지역에서 나온다"며 "나머지 11개 시·군이 25%를 책임지는 구조를 그대로 둘 수는 없다"고 지적했다.그러면서 "불균형을 해결하는 데 정당이 무슨 의미가 있겠느냐"며 "함께 손잡고 충남의 지속 가능한 경쟁력을 만들어야 한다"고 강조했다.박 당선인은 "새로운 시선으로 보지 않으면 논산·계룡·금산도 보이지 않는다"며 "민선 9기에는 충남 균형성장을 위한 담대한 설계를 추진하겠다"고 약속했다.금산 지역 최대 현안 가운데 하나인 농어촌 기본소득에 대해서도 적극적인 지원 의사를 밝혔다.박 당선인은 기자들과의 문답에서 자신이 과거 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장으로 활동하며 농어촌 기본소득 정책 설계에 참여했던 사실을 언급했다.그는 "농어촌 기본소득은 지방의 성장과 국가의 성장을 함께 이루기 위한 핵심 정책"이라며 "금산군이 이번 추가 시범지역 선정 과정에 포함되지 못한 것은 신청 자체가 이뤄지지 않았기 때문"이라고 설명했다.이어 "앞으로 금산군민의 뜻이 모아져 다시 신청하게 된다면 충남도도 적극 지원하겠다"며 사업 확대 가능성을 시사했다.이날 행사에는 논산·계룡·금산 지역 노인회와 보훈단체, 이·통장협의회, 청년·여성단체, 소상공인, 농어업인 등 250여 명이 참석했다.참석자들은 스마트팜 청년농 융자 상환기간 연장, 황룡재 터널 조기 추진, 대둔산 관광 활성화, 계룡 신도역 부활, 추부 도시가스 공급, 금산 약초엑스포 개최, 국방 AI 관련 청년 창업 지원, 국방 공공기관 유치 등을 건의했다.특히 논산·계룡권 참석자들은 국방산업과 AI를 결합한 미래 성장 전략과 청년 일자리 창출 방안에 높은 관심을 보였다.박 당선인은 "AI 수도 충남을 만들겠다"며 "국방 AI와 미래산업을 충남의 새로운 성장동력으로 육성하겠다"고 말했다.또 취임 직후 추진할 과제로 '충효예 충청정신 운동'을 제시하며 ▲태극기를 가장 많이 게양하는 충남 ▲노인과 보훈가족을 가장 잘 모시는 충남 ▲아이들이 사랑의 일기를 쓰는 충남을 만들겠다는 구상도 밝혔다.행사 말미에는 자신의 휴대전화 번호를 공개하며 "오늘 못한 이야기는 언제든 문자나 전화로 보내달라"고 말해 참석자들의 박수를 받았다.이번 논산·계룡·금산 권역 타운홀 미팅은 민선 9기 출범을 앞두고 지역 현안을 직접 듣고 정책 방향을 설명하는 자리였지만, 충남·대전 행정통합에 대한 박 당선인의 분명한 입장이 공개됐다는 점에서 가장 큰 관심을 모았다.특히 박 당선인이 "행정통합의 방향은 변한 적이 없다"고 재차 강조하면서, 향후 충청권 행정통합 논의가 어떤 방식으로 구체화될지 관심이 모아지고 있다.