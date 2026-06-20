청년들의 조기퇴사, 정말 나약함의 결과인가

"요즘 청년들은 참을성이 없다."

큰사진보기 ▲2025년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과청년층의 첫 일자리 평균 근속기간은 1년 6.4개월로 전년 대비 감소했으며, 첫 일자리 퇴직 사유로는 근로여건 불만족이 가장 높은 비중을 차지했다. ⓒ 통계청 관련사진보기

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큰사진보기 ▲취업 준비와 자기계발을 하는 청년의 모습을 표현한 이미지. 생성형 AI를 활용해 제작했다. ⓒ 송채원 관련사진보기

청년층의 조기퇴사를 둘러싼 논의에서 흔히 등장하는 말이다. 입사한 지 얼마 되지 않아 회사를 떠나는 청년들이 늘어나면서, 그 원인을 청년 세대의 가치관이나 태도 변화에서 찾는 시선도 적지 않다. 그러나 청년들이 직장을 떠나거나 머무르는 이유는 정말 단순히 개인의 성향 때문일까.통계청이 발표한 2025년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가 조사 결과에 따르면, 청년층의 첫 일자리 평균 근속기간은 1년 6.4개월로 전년 동월대비 0.8개월 감소했다. 또한 첫 일자리를 그만둔 사유 중 보수, 근로시간 등 근로여건 불만족이 46.4%로 가장 높은 비중을 차지했다. 청년층의 첫 직장 근속기간이 짧아지는 모습이다.이러한 변화는 기업들도 체감하고 있다. 2021년 커리어테크 플랫폼 '사람인'이 1124개 기업을 대상으로 실시한 조사에 따르면, 응답 기업의 84.7%가 입사 1년 이내 조기 퇴사한 직원이 있다고 답했다. 신규 입사자 가운데 조기 퇴사자의 비율은 평균 28.7%였으며, 평균 근속기간은 5.2개월에 그쳤다. 절반에 가까운 44.7%는 입사 3개월을 넘기지 못하고 회사를 떠난 것으로 나타났다.청년층의 조기 퇴사를 바라보는 일부 기업의 눈총은 곱지 않다. '사람인'이 2021년 500개 기업을 대상으로 실시한 조사에서 응답 기업의 49.2%가 MZ세대의 조기 퇴사 비율이 이전 세대보다 높다고 답했다. 기업들은 그 이유로 'MZ세대가 개인 만족이 중요한 세대라서'(60.2%)와 '참을성이 부족해서'(32.5%) 등을 꼽았다.이처럼 일부 기업은 청년층의 퇴사를 개인의 가치관이나 태도 변화와 연결해 해석한다. 하지만 청년들이 말하는 이유는 달랐다.서울 소재 대학에 재학 중이던 김지윤씨는 공공기관 인턴십을 위해 휴학하고 대전에서 생활했지만, 근무 한 달 만에 퇴사를 결정했다. 기대했던 실무 경험과는 거리가 멀었기 때문이다. 김씨는 인턴 직무의 한계는 이해하지만 무엇을 배우고 경험해야 하는지조차 알기 어려운 상황이었다고 말했다. 업무 경험을 쌓기 위해 지원했지만 정작 회사에서는 존재감 없이 시간을 보내는 날이 많았고, 스스로 '독서실 인턴(독턴)'과 같다는 생각이 들었다고 했다.결국 김씨는 인턴 생활을 이어가기보다 복학 후 취업 준비에 집중하는 것이 더 현실적이라고 판단했다. 타지 생활에 따른 월세 부담도 적지 않았다. 퇴사 이후 복학한 김씨는 약 4개월간 취업 준비에 매진했고 다음 공개채용 시기에 취업에 성공했다.지방에서 대학을 졸업한 박예진씨는 방송국이나 스튜디오에서 영상 PD로 일하기를 희망했지만, 관련 채용이 대부분 서울에 집중돼 있어 학교를 졸업하자마자 서울로 상경했다. 현재는 광고 대행사에서 영상 PD로 근무하고 있다. 입사 후 마주한 업무 환경은 쉽지 않았다. 인터뷰 당시 입사 한 달 차였던 박씨는 해당 주에만 23시간의 초과근무를 했다. 사실상 주 75시간가량을 일한 셈이다.서울에서 홀로 생활 중인 박씨는 퇴근 후 새로운 환경에 적응할 여유조차 부족했다고 말했다. 장시간을 근무하며 자신이 준비해온 방향과 현재 업무 사이의 괴리감을 느끼는 순간도 있었다고 했다.그럼에도 박씨는 당장 회사를 떠날 생각은 없다고 말했다. 원하는 분야의 채용에서는 관련 경력을 선호하는 경우가 많아 현재의 경험이 향후 이직에 도움이 될 것이라고 판단했기 때문이다. 그는 야근 또한 직무 특성상 감수해야 할 부분으로 받아들이고 있었다.대전 소재 대학교 출신의 송나연씨는 공공기관 인턴 경험 이후 공공기관 취업을 준비할 계획이었다. 그러나 안정성보다 다양한 경험을 해보고 싶다는 생각에 첫 직장으로 사기업을 선택했다. 장기적으로는 공공기관 진출도 고려하고 있지만, 지금은 다양한 경험을 쌓는 것이 더 중요하다고 판단했다는 설명이다.현재 경기권에 있는 엔지니어링 컨설팅 회사에서 근무 중인 송씨는 업무 강도는 높지만 다양한 사업을 경험할 수 있다는 점에서 만족감을 느끼고 있다고 말했다. 다만 현재 직장을 평생 다닐 곳으로 생각하고 있지는 않다. 조직 문화나 성장 기회, 앞으로의 삶을 함께 고려하며 자신의 커리어를 고민하고 있기 때문이다.입사 초기에는 새로운 업무와 생활에 적응하느라 여유가 없었지만, 최근에는 퇴근 후 자격증 공부 등 자기 계발에도 시간을 투자하고 있다. 송씨는 "직장을 선택할 때 연봉만이 아니라 성장 기회와 앞으로의 삶까지 함께 고려하게 된다"고 말했다.이처럼 청년들은 각자의 상황에 따라 서로 다른 선택을 내리고 있었다. 그렇다면 이러한 변화는 어디에서 비롯된 것일까. 전문가가 바라본 청년들의 조기 퇴사는 개인의 성향 문제가 아닌 노동시장과 사회 환경의 변화와 맞닿아 있었다.충남대학교 사회학과 권오용 교수는 "과거에는 한 직장에서 오래 근무하는 '평생직장' 개념이 비교적 강했지만, IMF 외환위기를 거치며 기업이 직원을 평생 책임져 주지 않는다는 사실이 사회적으로 확인됐다"고 말했다. 대규모 구조조정을 직접 경험한 기성세대의 사례를 보며 성장한 현재 청년층에게는 안정적인 조직에 대한 신뢰 자체가 이전 세대보다 낮을 수밖에 없다는 것이다.이어 "이제 직장은 자아실현의 공간이라기보다 노동을 제공하고 그에 대한 대가를 받는 하나의 선택지로 바라보는 인식이 강해졌다"며 청년들이 임금과 근무 조건, 성장 가능성 등을 적극적으로 비교하는 것은 자연스러운 현상이라고 설명했다.온라인에서는 청년들이 눈높이가 높아 일자리를 가려서 취업난이 발생한다는 일부 시선도 존재한다. 그러나 권 교수는 "생산직이라고 해서 모두 기피하는 것은 아니다. 실제로 대기업 생산직 채용에는 많은 지원자가 몰린다"며 "결국 문제는 일자리의 존재 여부가 아니라 청년들이 납득할 수 있는 조건의 일자리인지 여부"라고 설명했다.이와 더불어 "노동시장 환경과 청년층의 인식이 변화하고 있는 만큼 기업 역시 이에 맞춰 변화할 필요가 있다"고 덧붙였다.앞서 만난 세 명의 청년이 내린 선택은 서로 달랐다. 누군가는 더 이상 얻을 것이 없다고 판단해 회사를 떠났고, 누군가는 더 나은 기회를 위해 현재의 어려움을 감수하며 경력을 쌓고 있었다. 또 다른 누군가는 안정성과 경험 사이에서 자신에게 맞는 길을 고민하고 있었다.선택의 방식은 달랐지만 공통점도 있었다. 모두 현재의 직장을 단순히 오래 다녀야 하는 대상으로 보기보다, 자신의 삶과 커리어를 위한 하나의 선택으로 바라보고 있다는 것이다.청년층의 조기 퇴사를 단순히 인내심이나 책임감의 문제로만 설명하기 어려운 이유도 여기에 있다. 이번 인터뷰에 응한 청년들의 이야기는 조기 퇴사를 단순히 '버티지 못한 결과'로만 설명하기 어렵다는 점을 보여준다.이제 필요한 것은 청년들이 왜 버티지 못하는지를 묻는 것이 아니라, 왜 머물지 않는지를 살펴보는 일인지도 모른다.