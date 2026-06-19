민주당 서산·태안 지역위원장 4파전... 지방선거 패배 뒤 조직 재편 본격화

큰사진보기 ▲더불어민주당 서산·태안 지역위원장 공모에 응모한 후보들. 왼쪽부터 가세로 태안군수, 염주노 민주연구원 부원장, 이명교 변호사, 한기남 전 청와대 행정관. 가나다순. ⓒ 후보들 프로필사진 편집 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

더불어민주당 서산·태안 지역위원회 차기 위원장 공모에 4명이 응모하면서 지역 조직 재편이 본격화됐다. 6·3 지방선거에서 서산시장과 태안군수를 모두 국민의힘에 내준 뒤 치러지는 인선이라는 점에서, 이번 경쟁은 단순한 당직 선출을 넘어 지방선거 패배 이후 민주당 서산·태안 조직의 진로를 가르는 시험대가 될 것으로 보인다.18일 지역 정치권과 민주당 관계자 등에 따르면, 지난 15일 마감된 더불어민주당 서산·태안 지역위원장 후보자 공모에는 가세로 태안군수, 염주노 민주연구원 부원장, 이명교 변호사, 한기남 전 청와대행정관 등 4명이 응모했다. 현 지역위원장인 조한기 위원장은 이번 공모에 응하지 않은 것으로 알려졌다.이번 공모는 민주당이 오는 8월 17일 전당대회를 앞두고 전국 지역조직 정비에 나선 가운데 진행됐다. 민주당은 전당대회를 통해 새 지도부를 선출할 예정이며, 지역위원장 인선 역시 지방선거 이후 당 조직을 재정비하는 흐름과 맞물려 있다.서산·태안 지역위원장은 차기 총선을 준비해야 하는 자리다. 지역 당무를 총괄하는 동시에 당원 조직을 추스르고, 선거 때마다 반복된 패배 구도를 넘어설 전략을 마련해야 한다. 특히 민주당은 최근 서산·태안 선거구에서 총선 승리를 거두지 못해 왔고, 이번 지방선거에서도 서산시장과 태안군수 선거를 모두 국민의힘에 내줬다. 이 때문에 당 안팎에서는 "누가 조직을 안정적으로 관리할 수 있느냐" 못지 않게 "누가 본선에서 확장성을 가질 수 있느냐"가 핵심 기준이 될 것이라는 전망이 나온다.응모자들의 이력은 뚜렷하게 갈린다. 가세로 군수는 자치단체장 경험을, 염주노 전 사무처장(민주연구원 부원장)은 당 조직 경험을 앞세울 수 있다. 이명교 변호사는 전 충남지방경찰청장 출신의 공직 경력과 법조 경력을, 한기남 예비후보는 청와대 행정관 출신 이력과 지역 정치 활동 경험을 내세우는 구도다.다만 이번 인선은 '경력 경쟁'만으로 정리되기 어렵다. 지방선거 패배 이후 지역위원회의 책임론이 제기되는 상황에서, 새 위원장에게는 당내 갈등을 봉합하고 흩어진 조직을 다시 묶어내는 역할이 요구된다. 동시에 서산·태안 유권자들에게 민주당이 다시 선택받을 수 있는 명분과 인물을 제시해야 한다는 과제도 남아 있다.민주당 조직강화특별위원회는 공모자들에 대한 심사와 검증 절차를 거쳐 지역위원장 인선 작업을 진행할 예정이다. 최종 선출 방식은 중앙당 심사와 당내 선거관리 절차를 거쳐 확정될 전망이다.지역 정치권에서는 이번 경쟁을 두고 '안정'과 '교체', '조직력'과 '확장성'이 맞부딪히는 구도로 보고 있다. 지방선거 패배의 책임을 어떻게 정리할 것인지, 차기 총선을 앞두고 어떤 인물에게 조직 재건을 맡길 것인지가 이번 인선의 핵심 쟁점이 될 것으로 보인다.서산·태안 민주당이 다시 지역 민심을 설득할 수 있을지는 이번 지역위원장 선출 과정에서부터 가늠될 전망이다. 당내 경쟁이 갈등의 재연으로 흐를지, 아니면 총선 승리를 위한 재정비의 출발점이 될지 지역 정가의 관심이 쏠리고 있다.