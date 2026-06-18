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26.06.18 18:51최종 업데이트 26.06.18 18:51

"광주 인구 50만 시대 연다"… 박관열, 3만 호 신도시 승부수

"AI 스마트도시 구축"… 광주 미래전략 발표

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박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 광주시의 미래 성장 기반이 될 ‘3만 호 신도시’와 ‘인공지능 스마트 도시’ 조성에 본격 착수했다.
박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 광주시의 미래 성장 기반이 될 ‘3만 호 신도시’와 ‘인공지능 스마트 도시’ 조성에 본격 착수했다. ⓒ 광주시

박관열 광주시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 광주시의 미래 성장 기반이 될 '3만 호 신도시'와 '인공지능 스마트 도시' 조성에 본격 착수했다.

박 당선인은 지난 17일 직통 인수위원회 사무실에서 경기도 도시주택실 관계자들과 정책협의회를 열고 광주시의 공간구조 혁신과 미래산업 육성을 위한 협력 방안을 논의했다.

이날 회의에서 박 당선인은 현재 추진 중인 곤지암역세권 제2단계 도시개발사업의 사업계획 승인 절차를 조속히 마무리해 줄 것을 요청했다. 또한, 경기광주역세권 2단계 사업의 구역 지정과 개발계획 승인도 신속히 추진해 달라고 건의했다.

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박 당선인은 기존 역세권 개발 구상을 확대해 '광주시 역세권 신도시 개발 계획'을 제시했다. 해당 계획은 주요 철도 거점을 중심으로 약 3만 호 규모의 주거단지를 조성하고 첨단산업과 주거·교통 기능이 결합된 인공지능 기반 스마트 도시를 구축하는 내용을 담고 있다.

아울러, 용인 반도체 국가산업단지와 연계한 인공지능 연구협력단지 조성 방안도 설명했다. 이를 통해 광주시를 경기 동부권 첨단산업 거점도시로 육성한다는 구상이다.

박 당선인은 "광주의 역세권 자산과 수도권 접근성을 활용해 3만 호 규모의 미래형 신도시를 조성하고 인공지능 산업 생태계를 구축하겠다"며 "규제 완화와 광역 교통망 확충을 통해 광주를 자족형 첨단도시로 성장시키겠다"고 밝혔다.

이에 대해 경기도 관계자들은 광주시가 제안한 역세권 중심 도시개발과 인공지능 연구협력단지 구상에 공감하며 경기도의 공간 전략과 연계해 앞으로 검토와 협력을 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

#광주시#박관열

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