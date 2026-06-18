이현재 하남시장, 민선9기 5대 핵심과제 본격 추진

큰사진보기 ▲이현재 하남시장이 민선9기 출범을 앞두고 교통·경제·교육·문화·복지 분야를 아우르는 5대 핵심과제 이행에 본격 나선다. ⓒ 하남시 관련사진보기

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이현재 하남시장이 민선9기 출범을 앞두고 교통·경제·교육·문화·복지 분야를 아우르는 5대 핵심과제 이행에 본격 나선다.하남시는 지난 17일 열린 미래발전위원회 공약사항 사전 보고회에서 민선9기 핵심 공약 실천을 위한 전략 로드맵을 점검하고, 분야별 실행 계획을 공유했다고 밝혔다.이 시장은 이날 회의에서 ▲지하철 5철 시대 완성 ▲2030년까지 10조 원 규모 투자 유치 ▲주요 대학 합격자 1000명 시대 달성 ▲K-스타월드 및 국가정원 조성 ▲전 세대를 아우르는 맞춤형 복지 실현 등 5대 핵심과제의 차질 없는 추진을 주문했다.그는 "수도권 살기 좋은 도시 7위, 민원서비스 종합평가 4년 연속 전국 1위 등 민선8기 성과를 바탕으로 하남을 수도권 최고의 도시로 도약시키겠다"고 밝혔다.우선 교통 분야에서는 '5철 시대' 완성을 핵심 목표로 제시했다. 기존 3·5·9호선에 위례신사선 하남 연장과 GTX-D 노선을 더해 수도권 동부권 대표 철도 거점도시를 구축한다는 구상이다.이를 위해 9호선 강일~미사 구간 조기 개통, 3호선 적기 개통, 5호선 배차간격 단축, 위례신사선 하남 연장, GTX-D 황산 경유 등을 국가철도망 구축계획에 반영한다는 계획이다. 이와 함께 하남드림광역환승센터를 중심으로 권역별 교통망을 연결하고 광역도로 신설과 순환버스 체계 구축도 추진한다.문화·관광 분야에서는 미사섬을 중심으로 한 국가정원과 K-스타월드 조성 사업에 속도를 낸다. 시는 미사섬과 한강 둔치를 국가정원으로 조성하고, 인근 사유지에는 공연장과 IT·문화콘텐츠 산업시설 등을 포함한 K-컬처 복합 콤플렉스를 조성해 수도권 동부권 대표 문화관광 거점으로 육성할 방침이다.이를 위해 올해 하반기 국가정원 타당성 조사 용역을 진행하고 관련 조례 제정도 추진한다. K-스타월드 사업 역시 민간 참여자 공모 절차에 들어간 상태로, 현재 3개 기업이 참여 의향을 밝힌 것으로 알려졌다.교육 분야에서는 독자적인 교육행정 체계 구축에 집중한다. 광주하남교육지원청에서 분리된 하남교육지원청 신설을 추진하고, 오는 2028년 개원을 목표로 하남영재교육원 설립을 추진한다. 이를 기반으로 2030년 주요 대학 합격자 1000명 시대를 열겠다는 목표다.복지 분야에서는 생애주기별 맞춤형 복지 정책을 확대한다. 산후조리비 지원 확대를 비롯해 365일 돌봄체계 구축, 청년 교통비 지원, 치매 진료비 지원, 독감 예방접종 확대, 고령층 긴급출동 서비스, 장애인 교통비 지원, 반다비 체육관 건립, 반려동물 보험료 지원 등 전 세대를 아우르는 복지정책을 추진할 계획이다.이현재 시장은 "민선9기는 시민과의 약속을 실천으로 완성하는 시간"이라며 "교통과 경제, 교육, 문화, 복지 전 분야에서 시민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어 하남의 새로운 도약을 이끌겠다"고 말했다.