"논산이 커야 충남이 큰다"... 백성현 시장, 박수현 당선인에 K-국방도시 지원 건의

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18일 오전 금산다락원 생명의집에서 열린 논산·계룡·금산 권역 타운홀미팅에서 백성현 논산시장이 박수현 충남도지사 당선인에게 논산의 미래 성장동력 확보를 위한 국방산업 핵심 현안을 직접 건의했다. 백 시장은 이날 논산을 대한민국 K-국방산업 중심도시로 육성하기 위한 3대 과제를 제시하며, 충남도의 적극적인 지원과 역할을 요청했다.이날 타운홀미팅은 박수현 충남도지사 당선인이 민선 충남도정 운영 방향을 공유하고 지역 현안을 청취하기 위해 마련된 자리다. 논산·계룡·금산 지역 주요 인사와 주민들이 참석해 각 지역 현안과 정책 제안을 전달했다.백 시장은 인사말에서 충남의 역사성과 정치의 본질을 함께 언급하며 박 당선인의 도정 운영에 대한 기대를 드러냈다. 그는 "충남은 예로부터 충절과 애국의 정신이 살아있는 고장"이라며 "정치는 이념과 감정이 아니라 시민의 삶을 바꾸는 정책과 신념, 철학으로 평가받아야 한다"고 말했다.이어 "정당과 진영을 넘어 오직 도민과 국민을 위해 일하는 것이 정치의 본질"이라며 "박수현 충남도지사 당선인께서도 충남 전체를 품고 도민 모두를 위한 도정을 펼쳐주시길 기대한다"고 밝혔다.특히 백 시장은 논산과 충남의 관계를 분리할 수 없다고 강조했다. 그는 "논산의 발전과 충남의 발전은 따로 갈 수 없다"며 "논산이 성장해야 충남이 발전하고, 충남이 발전해야 대한민국의 미래도 더욱 밝아진다"고 말했다.이날 백 시장이 박 당선인에게 공식 건의한 핵심 과제는 세 가지다. 첫 번째는 한국국방연구원(KIDA)의 논산 유치다. 백 시장은 "기관 이전이 가시화되고 있는 한국국방연구원이 국방대학교가 위치한 논산으로 이전할 수 있도록 충남도가 적극 나서달라"며 "연구와 교육, 산업이 집적된 국방클러스터 완성을 위해 반드시 필요한 과제"라고 설명했다.두 번째는 논산 연무읍에 추진 중인 국방미래기술연구센터 건립사업에 대한 충남도의 예산 지원이다. 특히 부지매입비 지원 필요성을 강조했다. 백 시장은 "국방미래기술연구센터는 첨단 국방기술 연구개발의 핵심 거점이 될 것"이라며 "사업이 계획대로 차질 없이 추진될 수 있도록 도 차원의 지원이 절실하다"고 말했다.세 번째는 국방국가산업단지 확대 조성이다. 백 시장은 현재 조성 중인 26만 평 규모의 국방국가산업단지와 연계해, 추가로 74만 평 규모의 산업단지를 더 조성함으로써 총 100만 평 규모의 국방산업단지 구축이 필요하다고 건의했다. 그는 "국방산업 생태계를 집적화하고 기업 유치와 양질의 일자리 창출을 위해서는 대규모 산업단지 조성이 필요하다"고 강조했다.백 시장은 건의문을 통해 논산이 이미 대한민국 대표 국방도시로 자리매김하고 있다는 점도 부각했다. 그는 "논산은 전국 최초 국방국가산업단지와 국방미래기술연구센터 유치, 국방대학교, 육군훈련소, 육군항공학교 등이 자리한 대한민국 대표 국방도시"라며 "최근 방산혁신클러스터 선정까지 이뤄내며 K-국방산업 중심도시로 성장하고 있다"고 밝혔다.그러면서 "충남과 논산이 대한민국 K-국방산업의 중심이 될 수 있도록 박수현 도지사 당선인의 각별한 관심과 지원을 부탁드린다"고 거듭 요청했다.이날 백 시장은 정당과 이념을 넘어선 협력의 필요성도 함께 강조했다. 그는 "앞으로도 논산과 충남의 발전, 대한민국의 미래를 위해 함께 힘을 모으겠다"고 밝혔다.이번 건의는 단순한 지역 현안 전달을 넘어, 논산을 중심으로 한 충남의 국방산업 전략을 새 도정의 핵심 과제로 끌어올리려는 메시지로 읽힌다. 논산이 지닌 국방 인프라와 산업 기반을 충남 전체 성장전략과 어떻게 연결할지, 박수현 당선인의 향후 대응에 관심이 쏠린다.