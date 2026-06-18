"반도체 기술유출 막는다"… 용인시, 기업 지원사업 추가 모집

큰사진보기 ▲경기 용인시는 반도체기업의 산업기술 유출 예방과 철저한 보안 관리 체계 구축을 위한 ‘반도체기업 기술보호 지원사업’ 2차 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인시는 반도체기업의 산업기술 유출 예방과 철저한 보안 관리 체계 구축을 위한 '반도체기업 기술보호 지원사업' 2차 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다.모집 대상은 용인에 본사 또는 사업장을 둔 반도체 소재·부품·장비(소부장)와 설계 등 반도체 관련 중소‧중견 기업이다.시는 10개사를 선정해 기초 컨설팅, 심층 컨설팅, 기술유출 방지 서비스 3종(내부정보 유출 방지, 악성코드‧랜섬웨어 탐지), 통합보안장비(방화벽) 임대 등 기업별 보안 취약도에 따른 맞춤형 서비스를 지원한다.사업 신청은 18일 오후 4시부터 용인기업지원시스템에서 할 수 있다.자세한 지원 내용과 신청 절차는 용인기업지원시스템에서 확인하면 된다.앞서 시는 지난 2월 용인시산업진흥원, 한국산업기술보호협회와 협력해 용인 내 반도체 중소‧중견기업 6개사를 1차 사업 대상으로 선정, 맞춤형 보안컨설팅을 진행 중이다.시 관계자는 "1차 사업을 진행하면서 내부정보 유출 위협이나, 랜섬웨어 감염 등 반도체 기업이 현장에서 체감하는 보안 위기감이 상당하다는 것을 확인했다"며 "핵심 보유 기술을 안전하게 보호할 수 있도록 2차 사업에서도 실효성 있는 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.