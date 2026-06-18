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26.06.18 18:41최종 업데이트 26.06.18 18:41

"반도체 기술유출 막는다"… 용인시, 기업 지원사업 추가 모집

장비 임대부터 자율 보안체계 구축까지 밀착 지원

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경기 용인시는 반도체기업의 산업기술 유출 예방과 철저한 보안 관리 체계 구축을 위한 ‘반도체기업 기술보호 지원사업’ 2차 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다.
경기 용인시는 반도체기업의 산업기술 유출 예방과 철저한 보안 관리 체계 구축을 위한 ‘반도체기업 기술보호 지원사업’ 2차 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다. ⓒ 용인시

경기 용인시는 반도체기업의 산업기술 유출 예방과 철저한 보안 관리 체계 구축을 위한 '반도체기업 기술보호 지원사업' 2차 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

모집 대상은 용인에 본사 또는 사업장을 둔 반도체 소재·부품·장비(소부장)와 설계 등 반도체 관련 중소‧중견 기업이다.

시는 10개사를 선정해 기초 컨설팅, 심층 컨설팅, 기술유출 방지 서비스 3종(내부정보 유출 방지, 악성코드‧랜섬웨어 탐지), 통합보안장비(방화벽) 임대 등 기업별 보안 취약도에 따른 맞춤형 서비스를 지원한다.

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사업 신청은 18일 오후 4시부터 용인기업지원시스템에서 할 수 있다.

자세한 지원 내용과 신청 절차는 용인기업지원시스템에서 확인하면 된다.

앞서 시는 지난 2월 용인시산업진흥원, 한국산업기술보호협회와 협력해 용인 내 반도체 중소‧중견기업 6개사를 1차 사업 대상으로 선정, 맞춤형 보안컨설팅을 진행 중이다.

시 관계자는 "1차 사업을 진행하면서 내부정보 유출 위협이나, 랜섬웨어 감염 등 반도체 기업이 현장에서 체감하는 보안 위기감이 상당하다는 것을 확인했다"며 "핵심 보유 기술을 안전하게 보호할 수 있도록 2차 사업에서도 실효성 있는 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

#용인시#반도체

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