"두 달도 안 된 이주노동자에게 '원숭이' 폭언에 폭행까지"

큰사진보기 ▲경북 영천의 한 사업장에서 탈출한 외국인 이주노동자들이 상처난 손바닥을 보여주고 있다. 손등에 상처가 나고 엄지손톱이 빠졌지만 이들은 병원은 커녕 치료도 받지 못했다고 주장했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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대구경북이주연대회의가 18일 대구지방고용노동청 앞에서 기자회견을 열고 이주노동자의 인권을 탄압한 업체 사업주에 대한 엄정한 수사와 제도 개혁을 촉구했다.대구경북이주연대회의에 따르면, 지난 4월 인도네시아에서 고용허가제(E-9) 비자를 받아 한국에 온 20대 이주노동자 아흐마드(가명)씨는 경북 영천의 한 제조업체에 취직했다. 이곳은 아흐마드씨를 포함해 인도네시아인 이주노동자 4명이 함께 일을 하고 있었다.아흐마드씨는 사업장에서 용접을 배우며 하루 10시간 넘게 일을 했지만 사업주로부터 수시로 욕설을 듣거나 폭행을 당해야 했다. 한국인 사장 A씨는 이들을 '원숭이 1, 2, 3, 4'라 부르며 조롱하고 폭력과 폭언을 휘둘렀다.아흐마드씨는 입사 4일 만에 사장이 주먹으로 가슴을 때리고 용접기로 머리를 가격하는 등 폭력을 당했다. 먼저 이곳에 와 일을 하던 이주노동자들도 아흐마드와 같이 폭언과 폭력에 시달려야 했다.철판을 자르고 용접하는 일이 다반사인데도 손에 난 상처 치료는 엄두도 내지 못했다. 작업 중 팔레트 밑에 손이 들어가 있었지만 사장이 지게차로 물건을 내리면서 손가락이 끼이는 부상을 당하기도 했다. 아흐마드는 오른손 엄지손가락 손톱이 빠지는 부상을 당했지만 병원에 가지 못했다. 몸이 아프다고 하면 사장이 비타민제를 주며 "이 약을 먹으면 낫는다"고 말했다.사장은 아흐마드씨가 일을 잘 하지 못한다는 이유로 "일 못하는데 왜 돈을 주나. 비행기 티켓을 네 돈으로 사서 돌아가라"라거나 "강제로 출국시키겠다"라고 협박을 하기도 했다. 일이 끝난 후에도 수시로 훈계를 들어야 했다. 사장은 녹음이나 사진을 찍을까 봐 핸드폰을 검사하기도 했다. 후배가 실수하면 선배가 폭행당하는 것이 일상이었다.결국 아흐마드는 한국에 온 지 두 달도 안 된 지난 3일 새벽 택시를 타고 공장을 탈출했다. A씨가 아흐마드씨에게 인도네시아로 돌아가는 비행기 티켓을 결제하도록 강요하고, "돈이 없다"고 하자 동료 직원에게 송금을 지시해 3일 저녁 출발하는 비행기 티켓을 끊었기 때문이다.사장인 A씨는 남은 노동자들에게 "만약 노동부에서 오면 아흐마드가 평소에 인도네시아로 돌아가고 싶어 했다"거나 "사장이 때린 적 없다. 모른다. 못 봤다고 하라"라고 거짓말을 강요했다.이후 아흐마드와 연락이 닿은 나머지 3명의 이주노동자도 지난 14일 공장을 탈출해 추가 피해 사실을 폭로하면서 집단 인권침해 의혹으로 확대됐다.연대회의는 "이들은 일이 끝나도 늦은 밤까지 사업주의 훈계를 들어야 했다"라며 "수시로 핸드폰을 검사당하며 증거조차 남기지 못했다. 후배가 실수하면 선배까지 폭행당하는 것이 일상이었다"라고 폭로했다.이들은 ▲피해자 4명의 안정적인 체류 자격 보장 ▲사업주를 즉각 구속 수사하고 고용허가 취소 ▲업체에 대한 특별근로감독 즉시 실시 ▲피해자들의 산재 인정과 치료 보장 ▲사업장 이동 자유 전면 보장 ▲이주노동자 전남부서 영남권 광역지청에 설치 등을 촉구했다.윤다혜 금속노조 성서공단지역지회 활동가는 "사장은 이주노동자라는 약점을 쥐고 상습적인 폭언과 폭행을 일삼았다"라며 "이주노동자는 때리면 맞고 아파도 참아야 되고 부려 먹다 마음에 안 들면 쫓아내도 되는 노예가 아니다"라고 규탄했다.이춘기 경주이주노동자센터 소장은 "정부가 이주노동자 사업장 이동의 자유를 보장하지 않고 있다"며 "이주노동자들의 노동의 자유를 보장하는 정책을 시행해야 한다"고 촉구했다,한편 대구지방고용노동청은 지난 17일 외국인 노동자 상습 폭언·폭행 및 귀국종용 관련 해당 사업장을 대상으로 특별감독에 착수했다고 밝혔다.대구노동청은 이뿐 아니라 임금체불 등 노동관계법 전반에 대한 감독과 안전보건조치 미이행 등 산업안전보건법 위반 여부를 확인하고 위반 사항이 확인될 경우 사법처리 등 엄중 조치와 고용허거 취소·제한도 병행하기로 했다.김영훈 고용노동부 장관도 SNS를 통해 "철저한 진상조사와 엄정한 법집행으로 국격을 지키겠다"며 "무관용으로 엄단하겠다"고 밝혔다.