조선인의 마지막 길, 도깨비 입 속 호랑이가 지켰다

박물관 학예연구사이자 20여 년 동안 문화유산을 연구하고 탐방해 온 문화유산 전문 여행 작가입니다. '거룩한 장도, 한국 호랑이를 찾아서'라는 주제를 지속적으로 다룹니다.

큰사진보기 ▲목인박물관 목석원서울 부암동 주민센터에서 500m 더 언덕길을 올라가야 박물관이 나온다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲방문기록 액자이어령 선생님의 방문기록이 인상적이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲한양도성목인박물관은 한양도성과 인왕산을 배경으로 북한산과 북악산을 관망할 수 있는 입지조건이 좋다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃상여국립민속박물관에 전시되고 있는 꽃상여로 시신을 운반하는 운구 도구지만 지나치게 화려하다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이를 탄 꼭두호랑이를 타고 있는 목인으로 호랑이의 다양한 표정과 다양한 복식을 입고 있는 꼭두가 인상적이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲용수판용의 얼굴에 물고기를 물고 있는 형상이 일반적이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

큰사진보기 ▲도깨비 용수판호랑이를 물고 있는 도깨비 용수판으로 양옆에 자지러지게 놀라 달아나는 도깨비와 호랑이의 표정이 재미있다. ⓒ 목인박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲호랑이 얼굴 용수판호랑이 얼굴의 용수판으로 양옆의 다리 표현이 재미있다. ⓒ 목인박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲송하맹호 용수판소나무 배경으로 맹렬하게 울부짖고 있는 호랑이가 인상적이다. ⓒ 목인박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호랑이바위조선시대부터 인왕산은 호랑이로 유명했다. 박물관 뒷산에 호랑이바위를 배치한 것이 인상적이다. ⓒ 정재학 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

4년마다 열리는 지구촌 축구대전, 2026년 북중미 월드컵이 멕시코시티 스타디움에서 개막식과 함께 그 성대한 문이 열렸다. 과연 이번에는 어느 나라가 우승할지, 우리 대표팀은 어디까지 올라갈지도 궁금하지만, 올해 우승국 카퍼레이드는 또 어떨지 궁금하기도 했다. 그렇다면 예전에 우리에게도 거리 행진이나 행차 등은 없었을까 궁금해 찾아보았다.가장 오래된 유물 중 고구려 안악 3호분 벽화 행렬도가 있다. 회랑 동쪽 벽면에 그려진 대규모 행렬 장면으로, 소가 끄는 수레를 탄 묘주를 중심으로 악대, 의장, 문관 등 약 250명 규모의 인물이 등장한다. 하지만 가장 유명한 행차도는 조선왕들의 '능행도'와 '국장 장례행렬'일 것이다.정조의 화성능행도인 '화성원행반차도'는 1700명 이상의 실명 인물을 포함해 약 6000~8000명 정도 규모로 추정된다. 또한 조선 왕조 장례문화의 마지막 대규모 행렬이었던 대한제국 순종 국장의 경우 참가인원만 수만 명이었다. 서울 시내 전 구간 행렬로 이루어진 순종 국장은 많은 인파가 모인 가운데 6.10 만세운동이 전개될 수 있는 계기가 되었다고 한다.한편, 지난 13일 호랑이와 관련한 죽음의 세계관 속 행렬을 엿볼 수 있는 작품이 서울 종로구 인왕산 자락에 있다고 해서 목인박물관을 찾았다.조선 왕실의 심장부인 경복궁에서 출발해 버스를 타고 부암동 주민센터에서 내렸다. 이곳에서 도보로 500m 더 언덕길을 올라가야 박물관에 도착할 수 있었다. 이날따라 덥고 언덕진 골목길을 따라 계속 올라가다 보니 숨이 턱까지 차올라 갈증이 이만저만이 아니었다. 마침 입장료에 음료가 포함되어 시원한 아이스 아메리카노 한잔을 마시며 매표소 로비에서 잠시 망중한을 즐겼다.쉬면서 로비 곳곳에 붙어있는 목인박물관 목석원 김의광 관장님의 신문기사, 인터뷰 등을 보게 되었다. 목인을 수집한 배경, 귀신 붙은 인형이라는 인식 때문에 불편했던 점, 박물관을 설립하게 된 계기 등과 이어령 선생 등 이곳을 방문한 명사들의 방문 기록도 재미있게 관람할 수 있었다.본격적으로 호랑이의 흔적을 찾아 박물관 이곳저곳을 살펴보기 시작했다. 이곳의 매력은 무궁무진했다.그 첫째는 치마바위와 기차바위의 인왕산과 한양도성 배경으로 북한산과 청와대 뒷산인 북악산을 관망할 수 있는 입지 조건이다. 두 번째는 박물관이 단순히 전시 교육 문화 공간이 아니라 휴식 공간이기도 하다는 점이다. 입지를 적극 활용한 망중한 쉼터 등 다른 박물관이 배워야 할 점들이 많았다.하지만 소장품의 매력은 그 모든 것을 뛰어넘었다. 단순히 상여 장식으로만 여길 법한 목인, 꼭두 2000여 점을 수집하여 별도의 목인 전시장으로 전시 연출하고 있어서 흥미로웠다.우리 조상들은 죽음이 끝이 아니라 또 하나의 길이라고 이해했다. 삶이 머무는 세상에서 저승이라는 또 다른 세계로 떠나는 여정, 그래서 죽음은 단순한 소멸이 아니라 마지막 행차(行次)였던 것이다. 이렇게 우리의 독특한 죽음의 세계관을 보여주는 유물이 바로 상여다. 시신을 운반하는 운구 도구이지만 단순한 운반 수단으로 보기에는 화려하다는 점이 특징이다.꽃으로 장식된 꽃상여는 마치 움직이는 궁궐과도 같다. 붉고 푸른 단청 문양, 용과 봉황, 학과 거북, 그리고 호랑이까지 온갖 상징물로 가득 채워져 있다. 이는 죽음을 슬픔만으로 보지 않았던 조상들의 시각을 보여준다.상여는 망자가 저승으로 떠나는 수레이자 영혼의 집인 것이었다. 살아서는 힘없고 가난하게 살았더라도 죽음의 길 만큼은 왕처럼 떠나라는 배려가 담겨 있었다. 그래서 상여는 소위 '인생 마지막 금의환향'이라고도 부를 수 있다. 죽음은 실패가 아니라 완성된 삶의 귀향이었던 것이다.그런데 여기서 특별히 구미가 당겼던 것은 바로 '호랑이를 탄 꼭두'의 존재였다. 다른 탈 것들이야 현실적으로 가능한 일이지만 호랑이는 쉽게 생각해 볼 존재가 아니지 않은가.산신이나 도력 높은 스님들이 타는 전유물 같은 것인데 이런 공식이 무색하게 꼭두가 태연히 호랑이 등을 타고 있었다. 호랑이 형태와 표정도 다양했고 탄 인물들의 복식도 다양해 신분 고하를 막론하고 있는 게 아닌가. 이 놀라운 상상력은 도대체 어디서 나온 것이란 말인가.다음은 상여 장식의 끝판왕인 용수판이다. 이는 상여 맨 앞에 세우는 장식판으로, 상여의 얼굴이며, 망자의 길을 안내하는 상징적 표지판 역할을 했다. 보통 명칭에서도 알 수 있듯이 용의 얼굴에 물고기를 물고 있는 형태가 일반적이다.사실 호랑이 자료를 찾다가 이곳 소장 용수판에 이끌려서 오게 된 것이었다. 그런데 아뿔싸, 그 '호랑이' 용수판만 없었다. 수소문해서 알아보니 얼마 전까지 전시되다가 수장고로 들어갔단다. 애석하지만 박물관에 요청해 이미지를 제공 받았다.이 용수판을 보자. 첫 번째는 도깨비와 호랑이가 함께 등장하는 용수판이다. 커다란 눈을 부릅뜬 시뻘건 도깨비와 그 입안에서 천연덕스럽게 누워 있는 호랑이로 구성되어 있다.호랑이의 모습이 너무나 편안해 보여 재미있다. 반면 양옆 호랑이 두 마리, 도깨비 2명은 혼비백산 놀라 도망 하는 표정과 모양새가 대조적이다. 망자의 길을 방해하는 모든 악귀를 물리치겠다는 의미를 담고 있다는 것 같다.두 번째는 일명 '호수판(虎首板)'이라 불려야 할 호랑이 머리 용수판이다. 입을 크게 벌리고 날카로운 이빨을 드러낸 호랑이의 형상이지만, 무섭기보단 실소가 터져 나온다.양옆의 발 표현은 또 뭔가. 이는 단순한 공포의 표현이 아니다. 죽은 이를 보호하는 수호신의 얼굴이다. 살아 있는 사람에게는 두려움의 대상이지만 망자에게는 가장 믿음직한 동반자였던 것이다.세 번째는 송하맹호도(松下猛虎圖)를 연상시키는 용수판이다. 늠름한 소나무 아래 맹렬하게 울부짖는 호랑이다. 소나무가 장수를 상징한다면 호랑이는 권위와 수호를 상징한다. 죽음 앞에서도 꺾이지 않는 생명의 기운과 영혼의 존엄성을 표현한 것처럼 보인다.마지막으로 박물관 맨 위쪽에 위치한 호랑이 바위를 관람했다. 호랑이를 이야기할 때 빼놓을 수 없는 곳이 바로 서울의 인왕산이다. 조선시대까지 실제 호랑이가 자주 출몰했던 산이기도 했다. 이를 의식했는지 가공한 호랑이바위가 북한산을 바라보고 포효하는 모습을 하고 있었다.호랑이는 두려움의 대상이면서도 동시에 산을 지키는 신성한 존재였기에 이렇게 배치한 게 아닌가 싶었다. 죽은 자를 저승으로 인도하는 꼭두와 용수판, 호랑이가 박물관을 굳건하게 지켜주고 있는 것 같았다.목인박물관의 용수판과 호랑이를 탄 꼭두는 우리에게 중요한 사실을 알려준다. 한국인의 죽음은 단지 공포의 세계가 아니었다. 망자는 외롭게 떠나지 않았고, 위험한 길에는 수호자가 있었으며, 저승길마저 하나의 행차로 이해했다. 도깨비와 호랑이가 악귀를 막아주고, 용수판의 맹호가 길을 열어주며, 호랑이를 탄 꼭두가 영혼을 인도한다. 이는 죽음을 끝이 아닌 또 다른 세계로의 이동으로 바라본 한국인의 독특한 죽음의 세계관이었다.삶이 긴 여행이라면 죽음은 마지막 여행이다. 그리고 그 길 위에서 우리 조상들은 가장 용맹하고 가장 믿음직한 동행자를 선택했다. 바로 호랑이였다. 산군(山君)으로서 길을 지키고, 잡귀를 물리치며, 망자의 마지막 여행을 인도하는 존재였던 것이다.