용인와이페이 충전 인센티브, 1시간 만에 동나 '로또' 전락

큰사진보기 ▲용인와이페이 인센티브 충전 시작 후 30분이 지나자 뜬 대기 메시지 화면 갈무리 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인와이페이 실물형 카드 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도 용인특례시 지역화폐인 용인와이페이 충전 인센티브가 매달 충전이 열리자마자 1시간이 채 안 돼 동나면서 혜택이 소수에게 쏠려 골목상권 활성화라는 취지가 무색해지고 있다는 지적이다.용인시는 올해 와이페이 충전 인센티브 예산으로 220억 원을 편성하고, 월 50만 원 한도 안에서 충전액의 10%를 지급하고 있다. 하지만 충전이 시작되는 오후 1시면 대기 인원이 수만 명에 이르고, 1시간 안팎이면 그달 예산이 모두 소진된다. 이 때문에 충전 기회를 놓친 시민들의 불만이 반복되고 있다.이 같은 문제는 지난 5월 열린 주민참여예산연구회에서도 제기됐다. 연구회 회원들은 와이페이 혜택이 소수에게 집중돼 사실상 선착순 '로또'가 됐다며 제도 취지를 살리지 못한다고 비판했다. 충전 한도를 50만 원에서 30만 원으로 낮춰서라도 더 많은 시민이 혜택을 나눠 받도록 개선할 필요가 있다고 지적했다.이에 대해 김숙영 민생경제과장은 "더 많은 시민이 혜택을 받으려면 지급 한도를 낮추는 것이 가장 유력한 방법"이라며 한도를 조정하는 방안을 검토하고 있음을 내비쳤다. 김 과장은 그러나 "부서 차원의 검토 단계로 공식 입장은 아니며, 시행 시기도 정해지지 않았다"고 덧붙였다.인센티브 조기 소진 배경에는 예산 제약과 수요 급증이 함께 있다. 김 과장은 전년 대비 국비가 줄면서 시 재정 부담이 커졌고, 충전 개시 시각을 자정에서 오후 1시로 바꾼 뒤 접근성이 높아져 신청이 폭증했다고 설명했다. 인센티브율 10%는 수원·화성 등 인근 지자체와 같은 수준이다.와이페이 예산 확대는 이상일 시장의 6·3 지방선거 공약이어서 빠르면 2027년부터 관련 예산이 확대될 것으로 전망된다.김숙영 과장은 "예산을 더 확보해 많은 시민에게 혜택을 주려는 의지는 있지만 올해 재정 여건은 녹록지 않다"며 방안이 확정되면 시민들에게 알리겠다고 말했다.