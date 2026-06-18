용인와이페이 충전 인센티브, 1시간 만에 동나 '로또' 전락

경기도 용인특례시 지역화폐인 용인와이페이 충전 인센티브가 매달 충전이 열리자마자 1시간이 채 안 돼 동나면서 혜택이 소수에게 쏠려 골목상권 활성화라는 취지가 무색해지고 있다는 지적이다.
용인시는 올해 와이페이 충전 인센티브 예산으로 220억 원을 편성하고, 월 50만 원 한도 안에서 충전액의 10%를 지급하고 있다. 하지만 충전이 시작되는 오후 1시면 대기 인원이 수만 명에 이르고, 1시간 안팎이면 그달 예산이 모두 소진된다. 이 때문에 충전 기회를 놓친 시민들의 불만이 반복되고 있다.
이 같은 문제는 지난 5월 열린 주민참여예산연구회에서도 제기됐다. 연구회 회원들은 와이페이 혜택이 소수에게 집중돼 사실상 선착순 '로또'가 됐다며 제도 취지를 살리지 못한다고 비판했다. 충전 한도를 50만 원에서 30만 원으로 낮춰서라도 더 많은 시민이 혜택을 나눠 받도록 개선할 필요가 있다고 지적했다.
이에 대해 김숙영 민생경제과장은 "더 많은 시민이 혜택을 받으려면 지급 한도를 낮추는 것이 가장 유력한 방법"이라며 한도를 조정하는 방안을 검토하고 있음을 내비쳤다. 김 과장은 그러나 "부서 차원의 검토 단계로 공식 입장은 아니며, 시행 시기도 정해지지 않았다"고 덧붙였다.
인센티브 조기 소진 배경에는 예산 제약과 수요 급증이 함께 있다. 김 과장은 전년 대비 국비가 줄면서 시 재정 부담이 커졌고, 충전 개시 시각을 자정에서 오후 1시로 바꾼 뒤 접근성이 높아져 신청이 폭증했다고 설명했다. 인센티브율 10%는 수원·화성 등 인근 지자체와 같은 수준이다.
와이페이 예산 확대는 이상일 시장의 6·3 지방선거 공약이어서 빠르면 2027년부터 관련 예산이 확대될 것으로 전망된다.
김숙영 과장은 "예산을 더 확보해 많은 시민에게 혜택을 주려는 의지는 있지만 올해 재정 여건은 녹록지 않다"며 방안이 확정되면 시민들에게 알리겠다고 말했다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.