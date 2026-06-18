용인시정연구원서 직장 내 괴롭힘 의혹 불거져

큰사진보기 ▲용인시정연구원 홈페이지 캡처 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

용인시정연구원 소속 여성 연구원 3명이 관리자들을 직장 내 괴롭힘으로 신고해 파장이 일 것으로 보인다. 신고를 접수한 연구원 측은 외부조사를 실시했지만 잇따라 직장 내 괴롭힘이 인정되지 않았다고 밝혔다.그러나 신고자들은 분리 조치 미흡과 보복성 조치 등을 주장하며 노동청에 진정을 내 갈등이 깊어지고 있다.신고인들에 따르면 사건은 지난해 하반기 관리자급 인사들이 한 연구원의 사생활 관련 소문을 언급·확산시켰다는 의혹에서 비롯됐다. 당사자가 사실이 아니라고 밝혔는데도 소문이 반복됐고, 한 관리자는 외부 활동 자리에서 오해 받을 행동을 하지 말라는 취지로 행동 관리를 요구했다는 게 신고인 측 주장이다. 이들은 연구원에 지난해 12월 직장 내 괴롭힘을 신고했다.연구원 A씨는 "공간은 분리됐지만 올해 4월 조직개편 과정에서 신고인과 피신고인이 같은 부서에 다시 배치돼 분리 조치가 제대로 되지 않았다"고 밝혔다.또 피신고인 측이 불인정 결과를 근거로 신고 때문에 인사상 불이익을 받았다며 손해배상을 요구하는 내용증명을 보내고 민사소송까지 제기한 것은 명백한 2차 가해이자 보복이라고 반발했다.신고가 진행 중이던 시기에 실시된 근무평가에서 신고인 3명이 나란히 최하등급을 받았고, 가해자로 지목된 관리자가 평가자로 참여한 점도 문제 삼았다.A 연구원은 "불인정 판단의 근거를 확인하기 위해 정보공개를 청구했으나, 통보서에 행위별 판단 이유가 제시되지 않았고 정보공개마저 비공개·기각됐다"며 노동청에 진정을 제기했다. 조사 기간 중 또 다른 관리자가 화해를 종용하며 신고를 조직 분란으로 몰아 신고 행위를 위축시켰다는 주장도 내놨다.연구원 측은 객관성을 위해 외부 노무법인에 조사를 위탁하고 외부 위원으로 구성된 고충처리위원회 심의를 거쳤다고 밝혔다. 그러나 1·2차 신고 모두 사회통념상 업무의 적정 범위를 벗어나지 않는다며 직장 내 괴롭힘이 인정되지 않았다고 밝혔다.또 신고를 접수한 다음 날 근무 층을 달리해 분리했고, 보직자였던 피신고인의 보직을 해임해 평직원으로 근무하도록 했다고 설명했다. 평가 최하등급 의혹에 대해서는 정량평가 중심 구조여서 신고와 무관하며, 신고 연구원을 재임용한 점을 근거로 들었다.용인시정연구원은 용인시로부터 예산을 지원받는 출연기관으로, 공공기관의 신고자 보호 의무와 처리 절차의 적정성을 둘러싼 논란이 이어질 전망이다.