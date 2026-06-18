온기와 관계를 잇는 마중물, 순창의 농어촌 기본소득

큰사진보기 ▲송미령 농림축산식품부 장관이 5월 28일 전북 순창군 풍산면 기본소득 사용 현장을 방문해 상인들과 대화하며 웃고 있다. ⓒ 최육상 관련사진보기

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매달 특정 날짜가 되면 반가운 알림이 휴대폰에 울린다. 순창군 농어촌 기본소득이 입금되었다는 소식이다. 이 작은 알림이 주는 행복감은 기대 이상이다. 가장 먼저 머릿속을 스치는 생각은 '감사함'이다. 이 제도가 우리 순창에 도입되기까지 밤낮으로 발로 뛰며 애써준 순창군 공무원들의 노고가 떠올랐다.더불어, 면민들의 기본소득 사용처를 마련하기 위해 지역 주민들이 자발적으로 결성한 협동조합이 생각났다. 기본소득을 받아도 쓸 곳이 거의 없는 면 단위 주민들은 자신들이 처한 상황에 낙담하는 대신 스스로 사용처를 만들기 위한 능동적인 모습을 보여줬다. 주민이 자발적으로 참여하고 공직 사회의 적절한 지원이 뒷받침되어 기본소득이 지역 사회에서 순환할 수 있다면, 이는 농촌이 처한 지역소멸 위기를 극복한 모범 사례가 될 것으로 보인다.직장을 다니며 고정적인 수입이 있는 나에게도 이 기본소득은 무척 특별하다. 매달 받는 월급이 고정비나 생활비처럼 '살아가기 위해 꼭 써야만 하는 돈'이라면, 기본소득은 마치 어릴 적 부모님께 받던 '용돈' 같은 설렘을 안겨준다. 월급으로는 지갑 사정을 고민하며 망설였던 일들을 기본소득 덕분에 가벼운 마음으로 행할 수 있게 되었다. 동네 식당에서 평소 먹고 싶었던 맛있는 음식을 기분 좋게 사 먹거나, 나른한 오후에 향긋한 커피 한 잔을 마시는 여유를 누린다. 이 사소하지만 확실한 행복이 일상의 만족도를 매우 높여주고 있다.이 소박한 기쁨을 직접 누리며, 자연스레 이 돈이 더욱 절실할 이웃들을 생각하게 된다. 평생을 지역을 위해 헌신했지만, 지금은 고정적인 소득이 없는 어르신들이나, 개인 사정으로 일시적인 경제적 공백을 겪는 이들에게 이 돈은 삶을 지탱하는 너무나 귀중한 버팀목이 될 것이다.나 역시 대학을 졸업하고 한동안 취업 준비생 시절을 보낸 적이 있다. 당시 소득이 전혀 없어 누군가를 만나야 할 때마다 마음이 심하게 위축되곤 했다. 친구를 만나 밥 한 끼 먹는 것조차 큰 부담이었고, 자연스레 사람을 피하게 되면서 사회적 단절을 경험했다. 만약 그때 기본소득이 있었다면 내 일상은 조금 달라졌을 것 같다. 한 달에 단돈 몇만 원이라도 내 손에 쥐어졌다면 이웃이나 친구에게 당당하게 따뜻한 밥 한 끼나 커피 한 잔을 대접하며 세상과의 연결고리를 이어갔을 것이다. 이처럼 기본소득은 단순한 생계 보조를 넘어, 사람들이 사회적 관계망을 유지하고 은둔형 외톨이가 되는 것을 막아주는 든든한 안전망 역할을 톡톡히 해낸다.이제 첫걸음을 딛고 지역 사회에 긍정적인 변화를 만들어가고 있는 농어촌 기본소득이 앞으로 더욱 안정적으로 뿌리내리기를 바란다. 순창군 공무원들이 남은 기간에도 제도의 성공적인 정착과 지속을 위해 변함없이 노력해줬으면 좋겠고, 사용처를 만들기 위해 노력하는 면민의 노력도 유의미한 성과를 거두길 희망한다. 군민들의 삶을 촘촘히 살피는 행정적 노력과 기본소득의 따뜻한 온기가 더해져, 우리 순창군이 이웃 간의 정이 넘치는 가장 살기 좋은 고장으로 거듭나기를 온 마음을 다해 응원한다.