국교위 참여위원 "AI는 책임 지지 않아"·서울교육감 "교육 주체 될 수 없어"

큰사진보기 ▲18일 오후 2시 30분, 국가교육위와 서울시교육청은 서울 용산구 서울시교육청 신청사에서 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’ 토론회를 열었다. ⓒ 윤근혁 관련사진보기

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"AI는 교육을 돕는 도구일 뿐, 결코 교육의 주체가 될 수 없습니다."

큰사진보기 ▲정근식 서울시교육감이 18일 오후 2시 30분, 서울 용산구 서울시교육청 신청사에서 열린 ‘AI 시대, 우리 교육의 방향’ 토론회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 국가교육위 관련사진보기

질문 1. 인공지능과 구별되는 인간의 고유한 영역과 역량은 무엇일까요?

질문 2. 인공지능 시대 학교의 교육과정과 수업, 평가는 어떻게 바뀌어야 할까요?

질문 3. 학습과 직업의 연결 사다리를 어떻게 재구성해야 할까요?

이재명 정부 핵심 화두로 떠오른 인공지능(AI)에 대해 대통령 소속 국가교육위(아래 국교위)와 서울시교육청 합동 토론회에서 AI는 "인간과 달리 책임감이 없다", "교육의 주체가 될 수 없다"라는 의견이 나와 박수를 받았다.18일 오후 2시 30분, 서울 용산구 서울시교육청 신청사에서 열린 'AI 시대, 우리 교육의 방향' 토론회에서 박세연 국교위 국민참여위원은 '인간만이 가진 고유 영역'에 대해 "인간보다 더 공감하는 답변을 내놓는 AI는 사실 책임을 지지 않는다"라면서 "하지만 인간은 책임을 져야 한다. 교육에서 중요하게 다뤄야 하는 부분도 본인이 한 행동에 대해 책임을 갖고 살아가야 한다는 것"이라고 짚었다. 이날 토론회에는 서울학생참여위, 교사정책동행단, 학부모동행단, 시민참여단을 비롯해 국민참여위 위원, 국교위 국민참여위원 등 150여 명이 참석했다.서울의 한 중학교 박준범 영어 교사도 "대안을 제시할 때 책임을 질 수 있는 대안을 제시하는 것이 인간의 고유한 영역이 아닐까"라고 박 위원과 의견을 함께했다. '아이 넷을 낳은 부모'라고 자신을 소개한 한 여성도 "아이를 낳기 전의 모습과 지금의 모습은 완전히 다르다"라면서 "이런 것이 인간만이 갖고 있는 특성(책임감)"이라고 말했다.이날 정근식 서울시교육감(차기 대한민국교육감협의회장)은 "기술이 아무리 빠르게 변해도 교육이 길러야 할 것은 무엇인가? 그 답은 변하지 않는다고 생각한다"라면서 "스스로 질문을 만드는 힘, 깊이 읽고 자신의 언어로 표현하는 힘, 그리고 다른 사람의 감정을 헤아릴 줄 아는 힘, 이것이 바로 AI가 대체할 수 없는 인간다움"이라고 밝혔다. 그러면서 다음처럼 강조했다.차정인 국가교육위원장은 "인간 고유의 사고 과정을 인공지능에 의존하게 되면서 사고의 외주화와 인지능력의 위축 현상도 나타나고 있는데 이 또한 교육의 과제"라면서 "인간의 자율적 판단과 비판적 사고를 어떻게 확장하고 건강한 사회적 공론장을 유지할 것인지, 나아가 인공지능이 초래할 수 있는 다양한 윤리적 도전 과제에 어떻게 대응할 것인지, 우리 교육은 그 답변을 준비해야 한다"라고 제안했다.이에 따라 이날 발제를 맡은 이광호 국민참여위원장(국교위 상임위원)은 다음과 같은 3가지 질문을 던졌다.2028년부터 2037년까지 10개년 국가교육발전계획을 수립하고 있는 국교위는 앞으로 이 같은 물음에 대한 답을 찾기 위해 토론회를 이어갈 예정이다.