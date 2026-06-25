이어폰 끼고 풍덩, 수영 속도 올리는 나만의 플레이리스트

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
수면 아래로 몸을 담그는 순간, 세상의 소음으로부터 멀어지는 느낌이 좋았습니다. 벽을 차고 미끄러져 나가는 찰나, 수면 위에서 철썩이던 물소리도 레인의 거친 발차기 소리도 이내 아득해집니다. 사방이 완전히 고요해지면 남는 건 오직 내 숨이 만들어내는 '보그르르' 하는 기포 소리 하나 뿐입니다. 휴대폰도 알림도 닿지 못하는 그 50분 동안, 지상에서 나를 짓누르던 고민들은 신기할 만큼 깔끔하게 소거됩니다.
대신 머릿속을 채우는 건 단순하고 투명한 감각들입니다. 가늘게 내쉬고 짧게 마시는 호흡의 리듬, 물살을 밀어내는 손끝의 궤적, 그리고 이 레인의 끝을 묵묵히 마중 하는 바닥의 푸른 T자 타일. 몸은 격렬하게 움직이는데 머리는 오히려 비워지는 이 묘한 감각을 어느 외국 수영인은 '움직이는 명상(moving meditation)'이라 불렀습니다. 처음엔 멋 부린 말이라 여겼지만, 매번 물속으로 들어갈 때마다 그것이 빈말이 아니었음을 깨닫습니다.
수영과 음악
저는 오랫동안 이 고요함을 혼자, 소리 없이 누리는 쪽이었습니다. 자유수영을 하면서 다른 회원분들이 귀에 뭔가 걸고 수영하는 모습을 보아도 처음에는 그리 신경이 쓰이지 않았습니다. 물속의 침묵이야말로 수영이 주는 가장 순수한 선물이라 믿었으니까요.
그런데 그 모습들이 워낙 자주 보이기 시작하더니, 최근에 친한 친구가 '골전도 이어폰'을 사서 착용한 것을 직접 보고 난 뒤부터는 갑자기 관심이 생겼습니다. 따로 인터넷 검색까지 해보며 후기들을 찾아보니 마음이 요동치기 시작하더군요. '물속에서 음악을 들으면 정말 별세계겠구나, 그 힘든 뺑뺑이도 신나서 돌 수 있겠다'라는 확신으로 생각이 바뀐 것입니다.
그렇게 선망의 대상이 된 '골전도 이어폰'을 드디어 손에 넣었습니다. 마침 지난 5화 기사(서울 한복판에서 아드레날린 폭발, 과연 성지답네요
)가 <오마이뉴스> 메인 화면에 채택되었다는 소식이 타이밍 좋게 도착한 참이었고, 글 쓰는 사람에게 그만한 격려도 드물기에 그 기쁨을 핑계 삼아 기분 좋게 지갑을 열었습니다.이 자그마한 기기를 경험하기 전과 후로, 저의 주말 자유수영은 완전히 달라졌습니다.
처음 이 '물속 청음실'에 채워 넣은 건 조용하고 우아한 곡들이었습니다. 쇼스타코비치 왈츠 2번의 선율에 발차기 박자를 맞추며, 세상 우아한 도피처를 만들고 싶었어요. 돌이켜보면 그것은 중년이 되면서 슬그머니 생긴 방어 기제였는지도 모릅니다. 거칠고 격한 것들로부터 한 발 물러서서, 안전하고 잔잔한 세계에 머무르고 싶은 마음 말입니다.
그런데 어느 날 무심코 플레이리스트를 BPM 130 이상의 트랙들로 바꾼 뒤, 무언가가 달라졌습니다. 가라앉아 있던 줄 알았던 어떤 에너지가, 고요하던 수면 아래에서 다시 펄떡이기 시작한 겁니다. 서툴고 거칠었지만 분명히 뜨거웠던 시절의 내가, 물 속에서 나를 다시 부르는 듯했습니다.
그래서 오늘은 그 시절의 내가 지금의 나에게 보내온 펄떡이는 '수영 전투가 10곡'을 풀어놓으려 합니다. 입수부터 마지막 스퍼트까지, 순서대로 함께 따라와 주세요.
물 속에서 에너지를 펄떡이게 하는 플레이리스트
1. Yung Bae – Welcome To The Disco (feat. Macross 82-99)
탈의실에서 수영복으로 갈아입으며 스위머(Swimmer)로서 스위치를 켜는 곡입니다. 인트로부터 망설임 없이 터지는 청량한 퓨처펑크 사운드가 잠이 덜 깬 감각을 톡톡 두드립니다. 어깨를 돌리고 목을 푸는 동안, 밤새 굳어 있던 몸 구석구석에 천천히 활기가 차오릅니다. 출발선에 서기도 전에 이미 기분이 한결 가벼워져 있습니다.
2. 야마시타 타츠로 – 미라이의 테마
시티팝의 대가가 영화 <미래의 미라이>를 위해 쓴 곡으로, 세련된 브라스가 풀사이드로 향하는 발걸음에 경쾌한 탄력을 더해줍니다. 맑고 소년 같은 멜로디를 귀에 담고 걷다 보면, 매일 보던 똑같은 수영장이 어쩐지 새로운 출발선처럼 느껴집니다. 오늘은 조금 멀리 가보고 싶다는 마음이 슬며시 올라옵니다.
3. 스미다 아이코 – 긴기라기니 사리게나쿠
차가운 물에 뛰어들어 벽을 차고 나가는 순간 흐르는 곡입니다. 최근 한국의 서바이벌 예능 프로그램에서 일본의 10대 소녀가 스탠드 마이크를 쥐고 불러 다시금 화제가 된 바로 그 버전으로 골랐습니다. 원곡보다 훨씬 청량하면서도 당당하게 몰아치는 복고풍 비트가 귀를 때리면, 물속에서 묘한 호기가 솟구칩니다. '화려하지만 자연스럽게'라는 제목의 뜻처럼, 욕심부리지 않고 유려하게 수면을 미끄러져 가겠다는 다짐을 이 리듬에 가만히 실어 보냅니다.
4. 신세기 에반게리온 OST – 잔혹한 천사의 테제
워밍업을 끝내고 속도를 올리는 구간, 심장을 정확히 겨냥해 두드리는 전설의 트랙입니다. 물의 울림을 타고 전해지는 강렬한 드럼이 신기하게도 크롤(자유형) 발차기 템포를 자석처럼 끌어당겨 박자를 맞춰줍니다. 숨이 차오르는 고통마저 깊은 몰입으로 바꿔버리는 힘이 있습니다.
5. 더 퍼스트 슬램덩크 OST – 다이 제로 칸
심장 박동이 최고조로 거세질 무렵, 묵직하고 거친 베이스 기타가 귓속을 파고들면 온몸에 전류가 흐릅니다. 스크린 속 북산고 선수들이 마지막 코트를 질주하듯, 좁은 레인 위에서 혼자만의 진지하고 정직한 승부를 펼치고 있다는 감각을 선물해줍니다. 아무도 보지 않는 결승전을 홀로 뛰는 듯한 그 몰입이, 너무나도 강력합니다.
6. 영화 <록키 3> OST – Eye of the Tiger
수영을 시작한 지 30분이 넘어가면 체력은 거짓말을 하지 않습니다. 팔다리가 무거워지는 바로 그 고비에서, 사각 링 위의 이 테마가 좀처럼 꺾이지 않는 오기를 깨웁니다. 규칙적이고 단단한 인트로 비트에 맞춰 묵묵히 물을 잡아당기다 보면, 풀려가던 광배근과 코어에 다시 긴장이 들어찹니다.
7. 영화 <불릿 트레인> OST – Holding Out For A Hero (Dance Version)
지쳐가는 근육을 다독여주는 테크노 리믹스입니다. 질주하는 드럼 위에 얹힌 익숙한 멜로디가, 지친 발차기를 4비트에서 6비트로 부드럽게 끌어올립니다. "한 바퀴만 더 버티자"며 한계에 다다른 체력을 다잡기에, 이만한 동반자가 없습니다.
8. 영화 <좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈> OST – 메인 타이틀 (Don't Let Me Be Misunderstood)
광활한 벌판을 내달리는 말발굽 소리처럼 몰아치는 비트가 숨어 있던 투지를 깨웁니다. 실내 수영장의 좁은 레인을 돌고 있지만, 이 격정적인 웨스턴 음악을 배경 삼아 물을 잡다 보면 마음 만큼은 이미 드넓은 한강의 한복판을 거침없이 가르고 있는 듯한 마음이 솟구칩니다.
9. 루팡 3세 PART 6 OST – THEME FROM LUPIN III 2021
체력이 바닥나 정신이 아득해질 즈음, 구원투수처럼 등장하는 화려한 빅밴드 재즈입니다. 긴박하게 휘몰아치는 브라스 세션과 거침없이 내달리는 드럼이, 처지려던 어깨와 팔에 다시 시동을 걸어줍니다. 음악이 끄는 속도감에 몸을 맡긴 채, 피날레를 앞둔 마지막 한 바퀴를 끝까지 밀어붙이게 됩니다.
10. 체인소맨 <레제편> OST – IRIS OUT
오늘 수영의 대미를 장식하는 가장 격정적인 피날레입니다. 사정없이 내지르는 일렉 기타 리프와 가슴을 두드리는 록 비트 한가운데서 마지막 스퍼트를 올립니다. 심장을 진정 시키는 대신 남은 에너지를 한 방울도 남김없이 쏟아내며 온 힘으로 물을 가를 때, 일상이 덮어 씌운 체념과 긴장이 물속에서 비로소 증발합니다.
조용한 곡들 뒤에 숨어, 시끄럽고 거칠었던 옛날의 나를 애써 지워두려 했던 마음이 슬그머니 옅어집니다. 귓가를 때리는 130비트의 음악들은 그 시절의 격렬했던 에너지를 고스란히 지금의 수면 위로 건네줍니다. 미숙한 대로 부딪치고 깨지던 순간들도 결국 내 삶의 온전한 파편들이었음을, 물속의 격정적인 리듬을 타며 비로소 받아들입니다.
귀끝에 맴도는 베이스의 여운을 품고 샤워실 문을 나섭니다. 오늘 아침, 수면 아래에서 가득 채워온 이 팽팽한 리듬감과 함께라면 매일 똑같이 굴러가는 지상의 하루도 제법 호기롭고 경쾌하게 걸어 나갈 수 있을 것 같습니다.