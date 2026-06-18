"재정파탄이냐, 관행적 운용이냐"… 세종시 인수위-현 시정, 재정 문제로 충돌

큰사진보기 ▲18일 최민호 시장이 긴급 기자회견을 열고 6·3 지방선거 개표 과정에 대한 의문을 제기하며 중앙선거관리위원회에 소청을 제기한 배경을 설명했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲18일 최민호 시장이 긴급 기자회견을 열고 6·3 지방선거 개표 과정에 대한 의문을 제기하며 중앙선거관리위원회에 소청을 제기한 배경을 설명했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

조상호 세종시장 당선인 인수위원회와 제4기 최민호 시정 간 첫 번째 정면충돌이 '재정 문제'를 둘러싸고 벌어지고 있다.발단은 지난 17일 세종시의회 제106회 임시회 제2차 본회의에서 나온 이현정 시의원(더불어민주당·고운동)의 5분 자유발언이다. 조상호 당선인 인수위 대변인이자 재정안정화TF 위원으로 활동하고 있는 이 의원은 시정 4기가 심각한 재정위기를 남겼다며 재정 정상화를 새 시정의 최우선 과제로 제시했다.이 의원은 시정 4기가 영유아 보육료와 보육교직원 인건비, 부모급여, 기초연금, 노인일자리, 장애인 활동지원 등 필수 복지예산을 2026년 본예산에 충분히 반영하지 않았다고 주장했다.또한 산하기관 운영비를 연간 소요액이 아닌 7~8개월분만 편성하는 이른바 '쪼개기 예산' 편성, 재정안정화기금 고갈, 도시개발 특별회계 폐지 과정에서의 재정 구조 변화 등을 거론하며 "시정 4기가 약 5000억 원의 채무와 숨겨진 부채 부담을 다음 시정에 떠넘겼다"고 비판했다.이에 대해 세종시는 17일 설명자료에 이어 18일 보완자료를 내며 이 의원의 주장에 정면 반박하고 나섰다.세종시는 "들어올 돈을 부풀리고 반드시 나가야 할 법정 필수경비를 고의로 누락·축소했다는 주장은 사실과 다르다"며 "세입예산은 객관적 자료와 최근 재정여건을 종합적으로 분석해 편성하고 있으며, 세출예산 역시 한정된 재원 내에서 우선순위와 집행시기를 고려해 편성하고 있다"고 밝혔다.특히 복지예산과 관련해 "복지사업을 반영하지 않을 목적으로 예산을 제외하거나 축소한 사실은 없다"며 "올해 역시 통상적인 재정 운용 방식에 따라 복지예산과 산하기관 출연금 등을 반영한 제1회 추경예산안을 마련 중"이라고 설명했다.또, "최근 3년 동안 세수 둔화와 세출 수요 증가로 본예산에 모든 재정수요를 반영하기 어려웠다"며 "복지예산 등 월별 집행 사업의 경우 우선 7~8개월분을 편성한 뒤 순세계잉여금과 교부세 등이 확보되면 추경을 통해 부족분을 보완하는 방식으로 운영해 왔다"고 부연했다.문제로 지적된 재정안정화기금 운영과 도시개발 특별회계 폐지, 스마트 국가산업단지 출자 방식 변경 등에 대해서도 시는 모두 관련 규정과 절차에 따라 추진된 사안이라고 조목조목 반박한 뒤, "앞으로도 의회와 긴밀히 협력하며 재정을 투명하게 운영하고, 시민들에게 정확한 사실관계를 알리는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.18일 열린 긴급 기자회견에서 최민호 시장 역시 재정 논란과 관련한 질문을 받자 세종시의 설명자료를 언급하며 "직원들이 합리적으로 설명했다고 생각한다"고 말했다.이어 지방선거 과정에서 조상호 당선인을 상대로 제기한 허위사실 공표 및 공직선거법 위반 관련 고소·고발 사건에 대해서는 "취하할 특별한 이유가 없다면 이유 없이 취하할 수는 없지 않겠느냐"고 반문하며 기존 입장을 재확인했다.해당 사건은 선거 과정에서 제기된 배우자 관련 의혹과 TV토론회 발언 등을 둘러싸고 최민호 후보 측이 조상호 후보를 공직선거법 위반 혐의로 고발한 사안이다. 이에 대해 조상호 후보 측도 관련 의혹 제기를 허위사실 공표라고 주장하며 맞고소한 상태로, 선거 과정에서 불거진 법적 공방이 선거 이후에도 계속되고 있다.한편 이날 관심을 모았던 최 시장의 기자회견은 재정 논란에 대한 설명보다는 6·3 지방선거 개표 과정에 대한 의문 제기에 무게가 실렸다.최 시장은 일부 개표상황표에 기재된 '투표지분류 개시시각'이 실제 선거일인 6월 3일보다 앞선 5월 12일로 인쇄된 점을 문제 삼으며 중앙선거관리위원회에 소청을 제기한 배경을 설명했다.그는 "문제가 있다고 단정하는 것은 아니다"라면서도 "개표상황표는 선거 결과를 공식적으로 공표하는 핵심 문서인 만큼 작은 의문도 투명하게 해소돼야 한다"고 주장했다.