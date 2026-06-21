"강동원, 촬영 미뤄달라고"... '와일드 씽' 감독이 밝힌 비하인드 신

영화의 모든 장면은 협업의 결과물입니다. 인상적이었던 장면이 어떻게 만들어졌는지 감독의 얘기를 듣고, 그 장면 뒤 숨은 주인공을 만나봅니다.

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽> 촬영 현장 사진. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

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"원래 없었던 설정인데 막판까지 대본을 수정하다가 뒤늦게 추가한 장면이다. 등장인물도 좀 많고, 영화 속 상황도 여러 번 바뀌기 때문에 어떤 아이디어를 넣고 뺄 것인가 고민이 많았거든. 역시 1990년대 팬들은 풍선이지 싶어 후반부 장면을 넣었고, 앞부분에도 팬들이 풍선을 드는 장면을 넣게 됐다. 영화가 정신없이 코미디로 달려가잖나. 뒤에는 그걸 정리하면서 감정을 증폭시키고 해소하는 장치가 필요했다. 색깔도 고민이었다. 당시 실제로 사용된 게 아니어야 했는데 대부분 선점됐더라. 흰색, 검은색, 파란색 등 쓰이지 않은 게 없었다. 가만히 생각하니 트라이앵글이 3인조잖나. 그래서 빛의 삼원색 세 개를 묶어보자는 아이디어를 내게 됐다.

코미디 영화가 보통 후반부로 갈수록 한계에 부딪힌다. 관객은 더 웃겨주길 바라지만, 개연성이 깨지면 안 되니까 드라마적 요소를 넣게 되는데 그 비중을 어떻게 조절하는지가 중요한 것 같다. 빨초파 팬들도 흩어져 자기 삶을 열심히 살다가 잊고 있던 그들을 봤을 때 오는 감정이 있을 것 같았다. 객석에 앉아 있던 한 팬의 이야기도 앞부분에 살짝 넣을까 고민하기도 했는데 최종적으론 뺐다. 과거의 그 팬이 20년 후 그 자리에 와 있다는 느낌을 주려했거든."

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽>을 연출한 손재곤 감독. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

"시나리오엔 도미가 애드리브로 아카펠라를 시작하고, 상구는 랩을 쏟아내며, 현우가 헤드스핀을 돈다고 돼 있을 거다. 이 장면에서 웃음과 감정적 반응을 폭발시키는 게 목표였다. 물론 이걸 구현하는 게 쉬운 일은 아니지. 저도 실제 공연 장면을 처음 찍어보는 터라 콘티와 달리 더 많은 카메라를 배치했다. 공연 중계에 쓰는 카메라도 가져왔는데 활용할 수 있는 소스를 최대한 많이 확보하자는 생각이었다.

사실 헤드스핀과 노래, 춤으로 어느 정도까지 감정을 이끌어 낼 수 있을지 가늠이 안 됐다. 나중에 편집실에서 촬영본을 보면서 '아, 내가 이걸 하려고 했구나' 돌아보게 되더라. 배우들 덕이 크다. 계획은 우리가 짜지만, 그걸 얼마나 그들이 해주느냐가 관건인데 정말 다들 집요하게 시간을 내서 연습했더라. 강동원씨는 춤 장면 촬영을 좀 뒤로 미뤄달라고 했다. 그만큼 연습시간을 더 확보하기 위해서였다. 엄태구씨도 제작진이 제시한 일정의 몇 배를 더 훈련했더라."

큰사진보기 ▲영화 <와일드 씽> 촬영 현장 사진. ⓒ 롯데엔터테인먼트 관련사진보기

"제가 자주 했던 말이 음악으로 너무 웃기려 하지 마라였다. 사실 힘든 주문이다. 코미디 영화라는 게 유려한 멜로디가 필요한 장르가 아니다 보니까. 적정선을 찾기 어려울 텐데 이번엔 노래 자체가 중요해서 저도 고민이었다. 타이틀곡은 무조건 한번 들었을 때 귀에 꽂히는 것이어야 했다. 여러 히트곡을 쓴 유명 작곡가들을 고민했다. 하지만 그래도 제게 익숙한 스태프가 좋을 것 같아 이 감독에게 부탁했지.

그가 심은지 작곡가(트와이스, 아이유 등과 작업)의 곡을 하나 들려줬는데 바로 딱 느낌이 오더라. 이 감독과 아는 사이라 조심스럽게 부탁을 했고 'Love Is'가 그렇게 탄생하게 됐다. 그리고 다른 두 곡이 필요했는데 이 감독에게 써달라고 했지. 평소에 대화할 때 그가 클래식 전공이지만 가요나 팝에 대한 깊이가 있다는 걸 알고 있었거든."

"사실 다른 장르를 준비하던 것도 있었고, 어떤 때엔 코미디 요소를 의식적으로 줄여볼까 싶었다. 근데 제가 처음 영화를 하겠다 결심했던 이유가 코미디 때문이었거든. <유머1번지> 같은 프로부터 시트콤도 좋아했다. <젊음의 행진>은 가요 프로인데 중간에 콩트가 있었거든. 그걸 보기 위해 그 프로를 볼 정도였다. 이번에 작업하면서 코미디 요소를 고민하는데 어느 순간 즐거워지더라. 다시 한번 내 코어를 발견한 순간이었다. 기회가 되면 다음 작품도 코미디를 하고 싶다(웃음)."

* '그 장면, 이 사람 - 영화 와일드 씽②'로 이어집니다.

그는 비디오 가게를 밥 먹듯 드나드는 단골이었다. 앨프리드 히치콕, 우디 앨런의 영화를 탐닉하며 영화감독의 꿈을 키웠다고 한다. 손재곤 감독이 히치콕의 열렬한 팬이라는 사실은 영화계에선 꽤 알려진 이야기다. 오죽하면 상업영화 데뷔작 <달콤, 살벌한 연인>(2006) 직전에 만들었던 단편 제목이 <너무 많이 본 사나이>였을까. 단돈 35만 원을 들여, 히치콕을 대놓고 오마주한(대상에 대한 애정과 존경을 담아 장면에 언급하는 기법) 이 작품은 2000년 부천영화제에서 화제가 됐고, 그를 상업영화계로 이끈 마중물이 됐다.지난 6월 3일 개봉한 <와일드 씽> 또한 열렬한 팬심에 대한 영화로 볼 수 있다. 영화는 서로 다른 개성의 3인조 혼성 그룹 트라이앵글의 데뷔 과정과 해체, 그리고 20년 뒤 재회 무대에 오르는 과정을 코믹하게 그린 작품이다.1990년대 가수들 이야기에 과연 요즘 관객이 호응할지 의구심이 들 법했지만, 영화에 삽입된 댄스곡 '러브 이즈'(Love Is)와 발라드 '니가 좋아' 등이 멜론 차트 핫100에 오르는 등 화제다. 여러 인플루언서와 류승룡 배우 등이 패러디한 '니가 좋아' 뮤직비디오 영상도 소셜 미디어에서 어렵지 않게 발견할 수 있다.16일 서울 용산구의 제작사 사무실에서 만난 손 감독은 "입소문 방식이 전과는 좀 달라진 것 같다"고 말했다. 개봉 3주 차까지도 그는 주연 배우 오정세와 함께 극장을 돌며 무대인사 일정을 소화 중이었다.<와일드 씽>의 묘미 중 하나는 후반부 장면에 있다. 경쟁 관계인 트라이앵글과 발라드 가수 최성곤(오정세)이 여러 어려움을 겪은 뒤, 어쩔 수 없이 힘을 합쳐 무대에 오르는 과정이 가슴 찡하게 묘사되기 때문이다.댄스 머신 현우(강동원)와 래퍼 상구(엄태구), 그리고 뛰어난 가창력의 보컬 도미(박지현)를 주축으로 한 그룹 트라이앵글은 표절 및 사생활 시비에 휘말린 뒤 해체된 상황. 20여 년이 지나 대중에게 잊힐 무렵, 이들은 강원도 엑스포 유치를 위한 공연 섭외를 받는다. 마약 투약 혐의로 은퇴 후 수감생활까지 하게 된 최성곤도 같은 제의를 받고 강원도로 향한다.모든 게 순탄치 않다. 트라이앵글을 상대로 정산 사기를 친 박 대표(신하균)의 방해, 심지어 뺑소니로 오인한 경찰의 추격까지 뒤로 하고 겨우 무대에 오른 트라이앵글. 첫 소절에 군중들은 갸우뚱하지만 무대 구석에서 이들을 기억해 낸 소수의 '빨초파 부대'(트라이앵글을 응원하는 빨강, 초록, 파랑색 풍선을 든 팬들)가 기립하며 눈물을 글썽인다.이런 설계 덕일까. 소셜미디어엔 극중 최성곤 팬클럽 명인 '곤듀'(공주의 변형)를 자처하며, 소셜미디어에 N차 관람(2회 이상 관람)을 하고 있다는 글들도 여럿 찾아볼 수 있었다. 손 감독은 "팬덤은 90년대에도 있었지만, 이렇게 작품과 캐릭터에 애정을 보이는 걸 어떻게 해석할지 아직 잘 모르겠다"면서도 "고맙고 즐거운 마음으로 받아들이고 있다"고 말했다.손 감독 또한 트라이앵글의 마지막 무대를 회심의 장면으로 꼽았다. 영화 속 캐릭터들이 모두 그 공연을 향해 달려왔기 때문이다. 그는 "배우들도 그 장면을 위해 개인시간을 더 써가면서까지 각자 연습하고, 수차례 맞춰보기도 했다"며 "나름 제가 욕심을 낸 장면"이라 설명했다.공연 시간에 겨우 맞춰 무대에 선 트라이앵글은 가쁜 숨을 고르며 마이크를 잡는다. 하지만, 대체 가수를 준비해 놓은 방송사 피디는 준비된 반주를 틀지 않고 버틴다. 잠시의 정적. 도미가 돌연 무반주에서 노래를 시작하고, 현우와 상구가 춤과 랩을 하기 시작한다. 조용했던 객석에서 환호가 터지자 피디는 할 수 없이 반주를 내보낸다. 이윽고 공연장은 열광의 도가니가 된다.손 감독은 "배우들과 스태프들이 집요했다"고 표현했다. 특히 음악 전반을 맡은 이진희 음악감독을 두고 "어느 정도 해낼 거란 걸 알았고, 그래서 안심이 됐다"며 공을 돌렸다. 이 음악감독은 손 감독의 전작 <이층의 악당>(2010), <해치지 않아>(2020)에서 이미 호흡을 맞춘 바 있다. 이번이 세 번째 협업이다.인터뷰 중 손 감독은 "<가요톱텐> 제1화 방송을 실시간으로 봤던 기억이 난다"며 "1990년대 저 또한 들국화나 조용필 같은 분들을 좋아했고 가요와 팝을 고루 즐겨듣던 팬이었다"며 웃어 보였다.데뷔작부터 현재까지 모두 코미디 장르였던 만큼 차기작 또한 그럴까. "코미디 외길 인생"이란 표현에 그가 멋쩍게 웃었다.