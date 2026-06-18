성폭력 공익제보 지혜복 교사 "정근식 교육감, 요구안 수용해야"

A학교 성폭력 사안, 공익제보교사 부당전보 철회를 위한 공동대책위원회(아래 A학교 공대위)가 18일 기자회견을 열고 서울시교육청에 8대 요구안을 수용할 것을 촉구했다.
지혜복 교사는 앞서 서울에 위치한 A학교에서 발생한 성폭력 사안을 문제제기 한 바 있다. 이후 부당전보되어, 서울시교육청 앞에서 부당전보 철회를 요구하는 농성을 이어가다 해임되었다.
지난 1월, 법원이 전보무효확인 소송에서 지 교사의 손을 들어주며 A학교 공대위와 교육청 간 교섭이 재개되었으나 A학교 공대위 측이 제시한 8대 요구안 중 교육청이 일부 안에 대해 수용을 거부하며 교섭은 파행되었다.
정근식 서울시교육감은 제 9회 전국동시지방선거를 앞두고 페이스북을 통해 '지 교사의 복직을 위해 행정적 노력을 이어가겠다'고 입장을 밝혔으나 재선이 확정되어 직무에 복귀한 지 2주가 지난 현재까지 교육청의 연락이 없다는 게 공대위 측의 주장이다.
지 교사는 기자회견 발언을 통해 '정근식 교육감이 가장 먼저 해야 할 일은 A학교 사안을 해결하는 일에 나서는 것'이라며 '당선 직후 2주동안 아무 연락이 없는 것은 책임 의식도 해결 의지도 없는 것'이라고 비판했다.
또 지 교사는 정 교육감을 향해 "책임과 역할을 망각하지 말고, 교섭의 창구를 열어 요구안을 이행하는 일에 적극 나서야 한다"라며 촉구했다.
지 교사는 기자회견 직후 8대 요구안을 교육청 측에 전달하고자 했다. 지 교사는 정 교육감에게 직접 요구안을 전달하려 했으나, 교육청 직원들에 의해 제지됐다. 요구안은 정 교육감의 비서실 직원을 통해 전달되었다.
한편 지 교사와 A학교 공대위 측은 ▲집단연행 및 부상 피해자들에 대한 분명한 사과와 지원, 형사처별절차 중단 ▲지 교사에 대한 부당 해임 및 형사고발 취소, 복직 확약 ▲부당전보, 부당해임 기간 임금배상, 공익제보자 지위부정과 흑색선전 등 지 교사 탄압에 대한 사과와 배상 ▲관련 책임자 징계 또는 인사조치 ▲A학교 성폭력 피해학생 지원 및 서울 학교 성폭력 전수조사 및 성폭력 사건 처리절차 개선, 포괄적 성교육 도입 ▲공익제보자 보호절차 강화 방안 마련 및 공표 ▲A학교 성폭력 피해자와 양육자에 대한 교육감의 사과 ▲전보원칙 개선을 교육청 측에 제시했다.