AI시대 직장인이 스스로 던져야 할 세 가지 질문

큰사진보기 ▲아인 씨의 첫 출근AI직원 출근 가상사진 ⓒ ChatGPT 생성 이미지 관련사진보기

"오늘부터 함께 일할 신입사원 '아인(AI-IN)'입니다. AI가 회사 안으로 들어왔다는 뜻이죠."

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"지난해 실적 분석해서 올해 개선 방안 정리해줘. 부서장 보고용 세 쪽, 결론부터."

"부서장이 가장 중요하게 보는 성과는 무엇입니까?"

"출근한 지 5분 만에 우리보다 중요한 질문을 하네."

"그런데… 이제 난 뭘 해야 하지?"

월요일 오전 9시, 팀장이 새 직원을 데리고 들어왔다.팀장은 곧바로 첫 업무를 맡겼다.아인이 물었다.사무실이 순간 조용해졌다. 박 과장이 옆 사람에게 속삭였다.팀장의 설명이 끝나자, 아인은 1분도 되지 않아 보고서 초안과 요약본, 예상 질문까지 내놓았다. 경이로웠다. 그러나 감탄도 잠시, 묘한 불안이 감돌았다. 김 대리가 커피잔을 내려놓으며 혼잣말을 뱉었다.실제 사원증을 목에 걸지 않았을 뿐, 많은 직장인의 컴퓨터 안에는 이미 '아인'과 비슷한 신입이 들어와 있다.최근 생성형 AI는 직장인의 업무 환경에 빠르게 확산되며 일상적인 업무 도구로 자리 잡고 있다. 많은 직장인들이 문서 작성, 정보 탐색, 아이디어 도출 등의 업무에 AI를 활용하고 있으며, 이를 통해 업무 효율성과 생산성이 향상되고 있다는 인식도 확산되고 있다.AI를 적극적으로 쓸수록 내 자리가 어떻게 달라질지 더 가까이서 체감하게 된다. 아인의 놀라운 업무 능력을 보며 김 대리가 느낀 '경이로움과 불안', 이 두 감정은 지금 직장인들의 마음속에 나란히 자라고 있다.AI 시대, 기업에서 원하는 인재상이 바뀌고 있다. 기술 활용 능력도 중요하지만 분석적·창의적 사고, 유연성과 협업 능력이 미래에도 대체 불가능하게 남을 핵심 역량으로 꼽힌다.특히 업무에 AI 기술이 깊숙이 활용될수록 인간 고유의 역량이 더욱 중요해진다. 마이크로소프트의 Work Trend Index 2026에 따르면, AI가 더 많은 실행 업무를 담당하게 될 미래에 필요한 핵심 역량으로 응답자들은 'AI 결과물의 품질 검증 능력'(50%)과 '비판적 사고'(46%)를 가장 많이 꼽았다.이제는 질문을 잘 던지는 프롬프트 작성 능력만으로는 충분하지 않다. AI의 답이 정확한지 판단할 수 있는, 우리 조직의 맥락을 잘 아는 사람의 시선이 필요하다. 기업이 원하는 인재는 단순히 AI와 속도 경쟁을 하는 사람이 아니다. 결국 필요한 사람은, AI를 활용하면서도 문제를 읽고 방향을 잡으며 결과를 판단할 수 있는 사람이라는 점이다.조직에서 30년 넘게 일한 뒤, AI 시대 직장인의 일에 관한 책 '디렉터'를 집필하면서 스스로에게 여러 번 물었다. '앞으로 우리는 무슨 일을 해야 할까?'과거의 조직이 선호한 인재는 맡은 일을 성실하게 수행하고, 정해진 절차를 지키며, 반복되는 업무를 정확하고 능숙하게 처리하는 사람이었다. 조직의 변화가 지금보다 느리고 업무 방식이 비교적 안정적이던 시기에는 경험과 숙련이 곧 경쟁력이었다.물론 성실함과 정확성이 이제 필요 없다는 뜻은 아니다. 다만 그것만으로는 충분하지 않다. AI는 자료를 찾고, 문장을 정리하고, 정해진 형식에 맞춰 결과물을 만드는 일을 사람보다 훨씬 빠르게 처리한다. 과거에 능력으로 인정받던 일부 숙련이 이제는 AI의 기본 기능이 되어가고 있다.실제로 많은 채용 현장에서 단순한 실행력보다 판단력과 문제 해결력, 협업과 조율 능력을 더 중요하게 보는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 신입에게도 주어진 일을 처리하는 수준을 넘어, 일의 목적을 이해하고 방향을 판단하는 능력을 요구하기 시작한 것이다.이제 필요한 사람은 AI가 만들어준 답을 그대로 옮기는 사람이 아니다. AI를 활용해 여러 가능성을 찾아내고, 그중 지금의 목적에 맞는 답을 선택해 실행으로 옮길 수 있는 사람이다. 나는 그런 사람을 '디렉터형 인재'라고 부른다.디렉터는 모든 일을 직접 해내는 사람이 아니다. 무엇을 할지 정하고, 판단의 기준을 세우며, 일이 목적지에서 벗어나지 않도록 키를 잡는 사람이다. 직급이 높아야 하는 것도 아니다. 신입이라도 일의 목적을 이해하고 AI가 내놓은 결과를 판단할 수 있다면 자기 일의 디렉터가 될 수 있다.거대한 변화 앞에서 모든 AI 프로그램의 세세한 사용법을 익히느라 조급해할 필요는 없다. 도구는 계속 바뀌고, 오늘 익힌 기능이 내일은 사라질 수도 있다. 그보다 먼저 스스로에게 세 가지 질문을 던져야 한다.나는 어떤 문제를 해결하는 사람인가?AI에게 무엇을 맡기고, 무엇은 내가 판단해야 하는가?쏟아지는 수많은 답 가운데 무엇을 선택할 것인가?AI 신입은 이미 출근했다. 이제 필요한 사람은 아인과 속도로 경쟁하는 직원이 아니다. 일의 목적과 기준을 분명히 제시하고, 아인이 내놓은 결과에 최종 판단을 내릴 진짜 '디렉터'다.앞으로 이 연재에서는 'AI 신입 아인 씨와 일하는 법'을 본격적으로 이야기하려 한다. "알아서 잘해봐"라는 모호한 지시가 왜 통하지 않는지, 일머리 있는 사람은 AI를 어떻게 다르게 지휘하는지 하나씩 살펴볼 생각이다.