허태정 당선인 "청년이 머무는 청년특별시 대전 만들 것"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인은 18일 충남대 내 대전팁스타운 3층 회의실에서 민생·소통 프로젝트 '시민의 광장' 두 번째 '청년과의 대화'를 진행했다. 이날 행사는 '직(職)·주(住)·락(樂) 청년특별시, 대전을 말하다'를 주제로 열렸다. ⓒ 허태정 관련사진보기

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큰사진보기 ▲허태정 대전시장 당선인은 18일 충남대 내 대전팁스타운 3층 회의실에서 민생·소통 프로젝트 '시민의 광장' 두 번째 '청년과의 대화'를 진행했다. 이날 행사는 '직(職)·주(住)·락(樂) 청년특별시, 대전을 말하다'를 주제로 열렸다. ⓒ 허태정 관련사진보기

허태정 대전시장 당선인이 청년들과 만나 "청년이 머무는 청년특별시 대전을 만들겠다"고 밝혔다.허 당선인은 18일 충남대 내 대전팁스타운 3층 회의실에서 민생·소통 프로젝트 '시민의 광장' 두 번째 순서로 '청년과의 대화'를 진행했다. 전날 노동자와의 만남에 이어 마련된 이날 행사는 '직(職)·주(住)·락(樂) 청년특별시, 대전을 말하다'를 주제로 열렸다.이 자리에서 청년들은 허 당선인에게 취업과 창업, 주거, 청년 복지 등 현장에서 느끼는 어려움을 전달했다. 특히 공공기관 일자리 정보망의 접근성 문제, 사업화와 글로벌 시장 진출까지 이어지는 창업생태계 구축 필요성, AI·바이오·방산 등 높은 전문성이 요구되는 분야에 청년들이 진입하기 어려운 현실 등을 호소했다.또한 청년들은 일자리 확보를 위한 민간 대기업 유치와 은둔·고립청년 지원 정책의 필요성도 언급하며, 민선9기 대전시정에서 청년 정책에 대한 적극적인 관심과 지원을 요청했다.허 당선인은 청년들의 고민에 공감하며 민선9기 청년·교육 공약을 중심으로 해법을 제시했다. 그는 청년 일자리 통합 플랫폼을 구축해 청년 취업률을 높이고, 청년 벤처·스타트업 1000개를 육성해 미래전략산업 경쟁력을 강화하겠다고 밝혔다.이와 함께 청년 주거 문제 해결을 위한 청년 주택 5000호 공급, 대전형 청년기본소득 도입 추진, 청년 의회 도입 등도 주요 정책으로 제시했다.이날 행사에 참석한 인수위원들은 청년들이 제시한 정책과 아이디어를 민선9기 최종 청년 정책 설계 과정에서 검토할 예정이다.허 당선인은 "청년특별시 대전에 대해 청년들이 뜨거운 관심을 보여주셔서 감사하다"며 "시민의 뜻을 최대한 민선9기 시정에 담아낼 수 있도록 시민의 목소리를 더 열심히 경청하겠다"고 말했다.