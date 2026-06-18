보건의료 노동자 "인력기준 제도화, 원청 대상 집단교섭 쟁취"

큰사진보기 ▲숭례문 앞에서 진행된 '2026 보건의료노조 산별교섭 투쟁승리 결의대회' ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲최희선 보건의료노조 위원장이 대회사를 하고 있다. ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲결의대회 참가자들이 구호를 외치고 있다 ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲결의대회 참가 조합원이 구호가 적힌 피켓을 높이 들고 있다. ⓒ 보건의료노조 관련사진보기

전국에서 모인 보건의료 노동자 5천여 명이 6월 17일 오후 숭례문 앞에서 결의대회를 열고 "보건의료 인력기준 제도화"와 "원청 대상 집단교섭 성사"를 촉구했다.최희선 보건의료노조 위원장은 코로나19 팬데믹 3년, 의정 갈등 2년 동안 보건의료 노동자의 헌신과 희생만으로 버텨온 의료 체계를 더 이상 반복해서는 안 된다고 목소리를 높였다. 어려운 시기 의료 현장을 묵묵히 지켜 온 보건의료 노동자가 소진되지 않고 자신의 일에 자부심을 가지며 오랫동안 환자 곁을 지킬 수 있도록 인력기준 제도화가 이루어져야 한다고 강조했다.현장 발언에 나선 11년차 간호사인 정새롬 조선대병원지부장은 병원의 경영 논리나 관리자의 판단에 따라 인력 배치가 좌우되는 것이 아니라, 법과 제도를 통해 누구나 안전하게 치료받고 안전하게 일할 수 있는 환경을 만들어야 한다고 호소했다.정 지부장은 인력기준이 제도화 된다면 환자들의 부름에 '잠시만요'를 외치지 않고 환자 곁으로 갈 수 있을 것이고, 환자 곁에서 가장 안전한 방법으로 필요한 의료를 제공할 수 있을 것이라고 밝혔다. 실제로 간호사가 돌보는 환자 수가 줄어들었을 때 환자 사망률 감소 및 병원 입원 기간 단축, 외과계 환자 상처 감염이 무려 85%나 줄어들었다는 보고가 있다고 덧붙였다.물리치료사로 환자를 돌보고 있는 김진욱 근로복지공단의료 대구병원지부장 역시 환자 한 명당 30분씩 하루 14타임, 많게는 16타임 물리치료를 하다 보면 숨 가쁘게 하루 480분이 지나간다고 성토했다. 일일 근무시간이 8시간이면 총 480분인데 그중 화장실 갈 시간, 물 한 모금 마실 시간, 심지어 숨 한 번 고를 시간도 없이 480분 내내 기계처럼 움직이는 처참한 물리치료사의 민낯을 고발하며 제대로 된 인력기준이 절실하다고 촉구했다.은평성모병원에서 환자를 검사실로 모시고, 병실로 이동시키며, 응급상황에 대응하는 환자 이송 업무를 담당하는 김철 조합원은 '수없이 많은 환자와 보호자들의 항의를 받아왔다'며 '이송 건수는 계속 늘어나는데 인력은 늘어나지 않는다'고 토로했다.병동에서는 빨리 와달라고 하고, 검사실에서 환자가 이송을 위해 기다리고 있으며, 환자와 보호자는 답답함을 호소하지만 아무리 뛰어도 한 사람이 할 수 있는 일에는 한계가 있다는 것이다. 하청 업체에 수없이 인력 충원을 요구했지만 돌아오는 답변은 "원청이 승인하지 않는다"는 말뿐이었다며, 원청을 대상으로 교섭을 요구하는 이유라고 강조했다.결의대회 참가자들은 투쟁결의문을 통해 ▲21년 9.2 노정합의 및 25년 7.22 노정합의에서 약속한 인력기준 제도화 이행 ▲노조법 개정에 따른 원청 대상 집단교섭 쟁취 ▲노정합의 실질적 이행으로 올바른 의료개혁 ▲모든 보건의료 노동자의 노동기본권 쟁취의 목소리를 높였다.노조는 현재 진행되고 있는 2026년 노사 산별교섭이 원만하게 진행되지 않을 경우 7월 7일 동시 쟁의조정신청을 시작으로 7월 23일 총파업에 돌입할 예정이다.한편, 노조는 지난 4월 7일부터 12개 직종협회와 함께 '인력기준 제도화 범국민 서명운동'을 전개하고 있으며 현재 8만여 명의 시민과 보건의료 노동자가 동참했다.