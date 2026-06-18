울산대책위 "영덕 주민·부산 시민과 함께 핵발전소·SMR 건설 막아내겠다"

지난 17일 오후 신규원전 부지선정평가위원회가 신규원전 건설을 위한 후보부지로 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군을 선정해 발표했다. 이에 그동안 신규원전유치반대 활동을 해왔던 신규원전반대 울산범시민대책위원회(울산대책위)가 '핵 진흥 정책 중단'과 '신규 원전 부지 선정 철회'를 요구하고 나섰다(관련기사: 신규원전 후보지 대형원전은 영덕군, SMR은 기장군 선정
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울산대책위는 18일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "울산이 신규핵발전소 건설 후보 부지로 선정되지 않은 것을 다행이라고 생각한다"고 전제했다. 하지만 "울산시민의 안전을 내팽개치고 이순걸 울주군수가 단독으로 신규핵발전소 유치신청서를 제출했다는 사실은 지워지지 않으며, 우리는 이를 기억하고 반복하지 않아야 할 역사에 새겨 넣는다"며 이같이 밝혔다.
울산대책위는 "핵시설은 울산 뿐만 아니라 대한민국 어디에 있어도 우리의 안전을 위협한다는 사실을 익히 알고 있다"며 "이에 우리는 대형핵발전소와 SMR 건설을 막아내기 위해 영덕 주민들과 힘을 합치고, 부산시민들과 함께할 것"이라고 밝혔다.
울산대책위는 이번 신규원전 부지 선정의 문제점을 지적했다. 이들은 "핵발전소 건설 문제를 해당 부지의 기초지자체장에만 권한을 부여했고, 여론조사 역시 유치신청을 한 기초지자체 주민만을 대상으로 했으며, 여론조사에서 반경 5km 이내의 주민에게 가중치를 둬 상대적으로 시민들의 관심을 최대한 배제하는 과정이었다"고 짚었다.
그러면서 "이는 후쿠시마 핵발전소 사고의 교훈으로 얻은 방사성물질의 확산과 그 피해 지역을 무시한 비민주적인 절차"라고 지적했다.
특히 이들은 정부의 태도를 더 큰 문제로 지목했다. 이들은 "이재명 정부는 '원전 문제에 있어 전혀 새롭지 않은 구태의 정치'를 반복하고 있다"며 "지역 간 갈등을 부추기고, 사회적 공론장을 펼치지 않고 있으며, 신규핵발전소 건설의 문제점에 대한 토론에도 응하지 않고 있다"고 비판했다.
이어 "한수원이 부지를 선정했다고 해서 구속력 있는 절차가 진행된 것은 아니다"며 "통상 그 기간이 최소 2~3년은 걸리므로 그 기간에 우리는 정부와 한수원의 계획을 백지화시키기 위한 활동을 펼칠 것"이라고 천명했다.
울산대책위가 지적한 신규핵발전소 건설 절차는, 사업자의 부지 선정 이후에도 전략환경영향평가 - 관계기관 및 지자체 의견 조회와 예정구역 고시 - 환경영향평가 실시 - 방사선환경영향평가 실시 등의 절차를 거쳐야 한다. 또한 그 이후 '전원개발사업 실시계획 승인'이 이루어지고, 그 후 사업자가 건설허가를 신청하면 다시 원자력안전위원회가 사업자의 건설허가 서류를 검토한 뒤 기후에너지환경부가 공사계획을 인가한다.
한편 울산대책위는 올해 1월 정부의 신규핵발전소 건설 추진 계획 발표를 시작으로 17일 부지 선정 결과 발표가 있기 전까지 새벽부터 자정까지 시간을 아랑곳하지 않고 현수막 게시, 포스터 부착, 반대 서명 등을 받았다.
울산대책위는 "이러한 과정은 울산시민들에게 핵발전소의 위험을 알리는 과정이기도 했다"며 "이제 선언적인 요구가 아니라, 행동으로 증명할 것"이라며 신규 핵시설 부지 선정 철회 활둉을 예고 했다.