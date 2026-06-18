울산대책위 "영덕 주민·부산 시민과 함께 핵발전소·SMR 건설 막아내겠다"

▲신규원전반대 울산범시민대책위원회가 18일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 '핵 진흥 정책 중단'과 '신규 원전 부지 선정 철회'를 요구하고 있다. ⓒ 울산시의회 관련사진보기