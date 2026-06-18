[주장] 사회복지사법 제정, 이제는 선택이 아니라 필수다

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사회복지사의 삶은 고달프다. 폭언을 들어도 참아야한다. 퇴근 후에도 전화를 받를 받아야 한다. 가정폭력 현장을 드나들고, 고독사 직전의 노인을 찾아가고, 장애인의 손을 잡는다. 전국 17만 명의 사회복지사들은 대한민국 복지의 최전선을 지키며 하루를 보낸다. 그러나 정작 이들을 보호하는 단일한 법률은 존재하지 않는다.사회복지사의 권리와 책임, 직무 기준은 현행 '사회복지사업법', '사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률' 등 여러 법률에 분산되어 있다. 지역과 기관 유형에 따라 임금이 다르고, 동일한 자격증을 가지고도 보장받는 처우에는 큰 격차가 존재한다. '사회복지사법' 단일 제정을 요구하는 목소리가 현장에서 거세지고 있는 이유다.지난 3월 30일, 국회박물관 국회체험관에서는 뜻깊은 두 행사가 동시에 열렸다. 제20회 사회복지사의 날 기념식과 제23대 한국사회복지사협회(아래 한사협) 정석왕 회장의 취임식이었다. 전국에서 모인 250여 명의 사회복지 현장 전문가와 여야 국회의원들이 자리를 함께한 가운데, 정 회장은 취임 일성으로 '사회복지사법(단일법) 제정'의 시급성을 역설했다.정석왕 회장은 "사회복지사는 국민의 삶을 책임지는 전문가임에도 여전히 모호한 법적 지위와 안전의 사각지대에 놓여 있다"며 "사회복지사법 제정은 종사자 처우 개선을 넘어 안정적인 서비스 전달 체계를 구축함으로써 모든 국민이 수준 높은 복지를 누리게 하는 기초가 될 것"이라고 강조했다.정 회장은 <복지타임즈>와의 공식 인터뷰에서도 이 입장을 구체적으로 밝혔다. "임기 내 가장 중점적으로 추진하고 싶은 과제는 '사회복지사법' 제정을 위한 제도적 기반을 마련하는 일"이라고 밝힌 그는, "현재 사회복지사의 권리와 책임, 직무 기준은 여러 법률에 분산되어 있어, 처우와 신분보장이 일관되지 못한 구조적 한계가 있다"고 진단했다.그가 구상하는 사회복지사법은 특정 직역의 이익 확대를 넘어 사회복지사의 공적 책임을 명확히 하고 이를 제도적으로 뒷받침하는 공적 전문직 법체계를 세우는 것이다. "직무 범위와 자격 기준, 신분보장의 최소 국가 기준을 분명히 함으로써 국민에게 제공되는 복지서비스의 질을 안정적으로 담보하는 것이 궁극적인 목표"라고 그는 밝혔다.현재 사회복지사의 처우 문제 중 가장 심각한 것은 지역에 따른 구조적 격차다. 동일한 자격증을 취득하고 유사한 업무를 수행해도 근무하는 지역의 재정 여건에 따라 임금과 근로 조건이 크게 달라지는 현실은 사회복지사의 직업적 안정성을 심각하게 위협하고 있다.정석왕 회장은 "가장 시급한 현안은 지역 재정 여건에 따른 구조적 격차"라고 지적하며, 협회의 역할은 이 격차를 해소하기 위한 정책을 설계하고, 국가 기준을 입법화하는 것이라고 강조했다. 단일법 제정을 통해 처우개선의 공통 기준을 법제화함으로써 복지포인트, 유급휴가 제도 등 최소한의 근로 조건을 법으로 보장하겠다는 구상이다.정부도 이 문제의 심각성을 인식하고 있다. 지난해 12월 보건복지부는 처우개선위원회를 열고 2026년도 사회복지시설 종사자 기본급을 전년 대비 3.5% 인상하기로 의결했다. 사회복지공무원과 동일한 인상률을 적용했으며, 종사자의 유급병가 제도 신설과 소규모 시설 수당 지원 강화도 포함됐다. 정부는 2027년까지 인건비 가이드라인 준수율 100% 달성을 목표로 하고 있으나, 현장에서는 법적 구속력 없이는 실효성을 담보하기 어렵다는 지적이 지속적으로 제기된다. 지자체마다 다른 재정적인 여건은 여전히 동일임금제의 가장 큰 걸림돌이 되고 있다.사회복지사법 제정이 절실한 또 다른 이유는 자격관리 및 경력관리 체계의 부재다. 현재 사회복지사 자격은 1급과 2급으로 나뉘지만, 수 년간의 현장 경력이 직급 체계나 승진 기준에 반영되는 법적 기준이 존재하지 않는다. 사회복지사는 경력을 쌓아도 전문성을 인정받는 제도적 경로가 매우 제한적이다.정석왕 회장은 경력에 따른 사회복지사 직급과 승급 기준을 사회복지사법에 명문화하겠다는 공약을 내세웠다. 아울러 노인·아동·장애인·직업·주거복지사 등 전문사회복지사 제도를 확대해 사회복지사가 분야별 전문성을 인정받을 수 있는 경력 경로를 제도화하는 방안도 검토 중이다.시설장의 근로자성 보장도 중요한 과제로 꼽힌다. 현재 사회복지시설 시설장은 실질적으로 사용자와 근로자의 경계가 모호한 경우가 많아, 노동법상 보호를 제대로 받지 못하는 사례가 발생하고 있다. 단일 법체계를 통해 이러한 신분 관계를 명확히 하는 것도 사회복지사법 제정의 핵심 목표 중 하나다.또한 사회복지 경력 증명 발급도 통일되지 않았다. 시설별로 경력증명서를 발급받는 시스템이라서 시설이 폐쇄되는 경우 경력을 인정받는 것이 어렵고 이마저도 지자체의 재량에 따라 경력을 인정해주는 상황이다. 보육교사의 경력증명이 정부24에서 발급받는 것과 비교하면 사회복지 경력 관리에 대한 허점은 여실히 드러나고 있다.지난 2024년 9월 24일, 사회복지종사자들의 오랜 숙원이 결실을 맺었다. 보건복지부와 한국사회복지사협회가 공동으로 '사회복지종사자 권익지원센터'(전화: 1800-7252)를 개소한 것이다. 센터는 21대 국회에서 개정된 '사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률'에 법적 근거를 두고 있으며, 심리·노무·법률 등 종합 상담 지원과 권익침해 예방 교육·홍보, 실태조사 및 연구를 담당한다.출범 자체는 역사적 진전이었다. 그러나 현장의 반응은 기대와 우려가 교차한다. 설립 초기부터 인력 규모에 대한 문제가 제기됐다. 전문 연구에서는 실효성 있는 운영을 위해 중앙 16명, 지역 7명 수준의 인력이 필요하다고 제안했으나, 실제 출범 당시 인력은 센터장 포함 5명에 불과했다. 위탁 기간도 1년 6개월로 매우 짧아, 기관의 정체성과 독립성을 확립하기 전에 운영 평가를 받아야 하는 구조적 한계가 지적됐다.전문가들은 권익지원센터가 실질적인 기능을 수행하려면 네 가지 방향의 보완이 필요하다고 제언한다. 첫째, 인권침해 사건에 대한 독립적 조사 및 시정권고 기능 부여. 둘째, 전문 인력의 안정적 상주를 통한 종합상담 체계 구축. 셋째, 제도 개선을 위한 정책 활동 기능 강화. 넷째, 중앙 센터와 권역별 지역 센터로 나누는 확장 운영 체계 도입이다. 특히 지역 수준에서 센터가 제 기능을 발휘하려면 초기 설립 단계부터 국고 지원이 뒷받침돼야 한다는 목소리가 높다.협회는 이미 2026년 5월 대변인 브리핑을 통해 '사회복지사법 제정 촉구'를 공식 의제로 천명하며 입법 추진에 속도를 내고 있다.한국사회복지사협회는 전국 사회복지사 약 130만 명을 대표하는 단체로, 이번 회장 선거에서도 2만 4천 명 이상이 투표에 참여할 만큼 회원들의 관심이 높다. 정치세력화 전담조직 구성을 병행 공약으로 내건 정 회장은 국회와의 정책 협의 창구를 상시화해 입법 동력을 이어나갈 방침이다.복지 현장의 전문가들은 사회복지사법 제정이 단순히 종사자 집단의 이해관계를 넘어 국민 복지 서비스의 질과 직결되는 문제라고 강조한다. 안정적인 처우와 명확한 직무 체계가 갖춰질 때, 사회복지사는 더 온전히 국민 곁에 설 수 있다.정석왕 회장은 취임식을 마치며 이렇게 말했다. "함께 걷고 함께 나아가는 사회복지사의 정신으로, 현장의 목소리를 정책으로 바꾸는 발로 뛰는 협회가 되겠다."사회복지사는 국민 누군가의 위기 앞에 가장 먼저 달려가는 사람들이다. 그 헌신이 지속가능하려면, 이제 헌신을 뒷받침하는 법이 필요하다. 사회복지사법 제정, 그것은 사회복지사만을 위한 법이 아니라 이 사회를 함께 지탱하는 모든 국민을 위한 법이다.