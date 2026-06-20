밥 하나 바꿨을 뿐인데... 야채 편식하는 손주들이 달라졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲다진 냉동 야채 큐브를 밥솥에 툭 ⓒ 홍영미 관련사진보기

"잉, 이 초록은 왜 넣었어요. 싫어요. 안 먹을래요."

AD

"엄마, 저러다 좀 지나면 다 먹어요. 지들도 배고프면 알아서 먹으니까 너무 신경 쓰지 마세요. 우유나 빵, 과일을 대신 먹으니까 괜찮아요."

큰사진보기 ▲각종 야채 다진 것 실리콘 틀에 담기 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲밥을 섞은 야채밥 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

네 살과 두 살, 한창 예쁘면서도 서툰 발음으로 종알종알 하는 손자와 말없이 몸으로 보여주는 손자 둘을 보고 있으면 하루가 어떻게 가는지 모른다. 눈에 넣어도 아프지 않을 녀석들이지만, 삼시 세끼 밥상머리에만 앉으면 한바탕 전쟁이 벌어진다. 이 녀석들의 입맛이 여간 까다로운 게 아니기 때문이다.어쩜 그리 귀신같이 몸에 좋은 초록색 야채만 쏙쏙 골라내는지, 숟가락에 조금이라도 야채가 보이면 고개를 돌리고 입을 꾹 닫아버린다. 녀석들의 까다로운 식성을 볼 때마다 한숨이 나오다가도, 속으로 슬며시 다른 생각을 해본다. '달리 말하면 우리 손주들이 미각이 아주 예민하고 발달했다는 뜻도 되겠지' 하고 말이다. 그렇게 스스로를 위로해보지만, 매번 몇 숟가락 뜨지 않는 밥그릇과의 전쟁은 쉽지 않았다.이 까다로운 입맛의 내력을 거슬러 올라가면 사실 내 딸아이가 있다. 지금 두 아이의 엄마가 된 내 딸도 어릴 적 이유식을 할 때 하도 밥을 안 먹어서 나를 애태웠다. 조금이라도 더 먹이겠다고 밥그릇을 들고 온 집안을 쫓아다니기 일쑤였고, 그 모습을 보신 시어머니께서는 "애 버릇 나빠진다"라며 지청구도 참 많이 하셨다. 주변에서는 "며칠 굶기면 다 먹게 돼 있다"고 말했지만, 자식 입에 밥 들어가는 게 가장 큰 행복인 엄마 마음에 그게 그리 말처럼 쉬운가. 결국 쫓아다니며 한 술이라도 더 떠먹이는 게 그 시절 나의 육아였다.그래서일까. 정작 엄마가 된 딸아이는 손자들이 밥을 잘 안 먹는 것에 대해 생각보다 스트레스를 덜 받는 눈치였다. 안달복달하는 나를 보며 딸은 오히려 덤덤하게 말했다.그 말을 듣는 순간, 묘한 감정이 교차했다. '나는 왜 저렇게 여유 있게 아이를 키우지 못했을까' 하는 과거의 미안함과 후회가 밀려왔고, 동시에 어느새 자라 저런 듬직함과 여유로움으로 제 아이들을 대하는 딸아이가 무척이나 대견하고 자랑스러웠다. 30년 전 나와는 참 많이 다른, 한층 성숙한 엄마의 모습이었다. 그 이후부터 나는 손주들을 돌보다가 막히는 일이 생기면 슬그머니 딸에게 의견을 묻곤 한다. "야야, 둥둥이가 이런데 이건 우짜노?" 하면서 말이다.내가 이토록 손주들 먹거리에 유난을 떨며 고민했던 데에는 사실 나만의 숨겨진 이유가 하나 더 있다. 바로 나 자신의 까다로운 식성 때문이다.내가 자랄 적에는 워낙 먹을 것이 없던 가난한 시절이었다. 그래서 나는 내가 음식을 가리지 않고 다 잘 먹는 줄 알았고, 못 먹는 음식이 있다면 그저 '없어서 못 먹는 것'이라 생각하며 살았다. 그런데 세상이 좋아지고 사방에 먹을 것이 지천으로 깔린 요즘이 되어서야 비로소 나 자신에 대한 진실을 알게 됐다. 조금만 냄새가 나도 못 먹고, 조금만 이상한 맛에도 젓가락을 대지 않는다는 것을. 내가 엄청나게 입이 짧고 까다로운 사람이었던 것이다.가난이라는 환경에 가려져 몰랐던 내 식성을 나이 들어 확인하고 나니, 우리 손주들만큼은 이것저것 다양하게 먹여서 키우고 싶다는 욕심이 생겼다. 첫째는 무엇이든 골고루 먹여 튼튼하고 건강하게 키우고 싶었고, 둘째는 먹는 즐거움이 얼마나 큰지 일찍부터 알게 해주고 싶었다. 하지만 현실은 여전히 야채 앞에서 고개를 돌리는 아이들과의 대치 상태였다.그러던 어느 날, 딸아이가 주방에서 갖은 야채를 종류별로 꺼내더니 다짐기에 넣었다. 그러고는 알알이 쏙 들어가는 실리콘 틀에 채워 냉동실에 얼리는 것이 아닌가. 처음에는 '야채를 얼린다고?' 황당했지만 가만히 지켜보았다(실리콘 틀은 크기가 다양하면 좋은데, 적은 양의 밥을 할 때와 많은 양의 밥을 할 때 크기를 조절할 수 있기 때문이다).진가는 밥을 할 때 나타났다. 딸아이는 쌀을 씻어 안치더니, 냉동실에서 꽁꽁 얼린 갖은 야채 덩어리(야채 큐브)를 밥솥에 툭 하고 한 덩어리 던져 넣었다. 취사 버튼을 누르고 얼마 지나지 않아 구수한 밥 냄새와 함께 달큼한 야채 향이 온 집안에 퍼졌다.그렇게 완성된 밥을 퍼서 아이들에게 주었더니 놀라운 일이 벌어졌다. 평소라면 눈에 불을 켜고 찾아내던 야채들이 밥알 사이사이에 자연스럽게 녹아들어 있으니, 아이들이 야채 타령을 하지 않고 그냥 맨밥을 먹듯이 아주 맛있게 받아먹는 것이었다.더 놀라운 것은 밥맛이었다. 야채에서 우러나온 은은한 수분과 단맛이 밥알에 쏙 배어들어, 밥맛이 한층 깊고 달콤했다. 평소 입이 짧은 나마저도 그 밥을 먹어보고는 감탄을 금치 못했다. 아이들뿐만 아니라 어른들이 먹기에도 참 좋았다. 그 밥에 그대로 국을 말아 먹어도 이질감이 없었고, 고추장과 참기름만 살짝 넣어 비벼 먹어도 꿀맛이었다. 야채를 싫어하는 아이들에게 억지로 먹이려고 싸우지 않아도 되는, 그야말로 평화롭고 완벽한 해결책이었다.이 '다진 야채 밥'은 단순히 아이들의 편식을 고치는 것 이상의 엄청난 장점들이 있었다.가정을 꾸려 살림을 해본 사람이라면 누구나 공감할 것이다. 요리를 하고 남은 당근 반 토막, 애호박 조금, 버섯 한두 개 같은 자투리 야채들은 냉장고 신선실 여기저기를 굴러다니기 십상이다. 그러다 결국 제때 쓰지 못해 말라비틀어지거나 물러져서 쓰레기통으로 직행하곤 한다.그런데 이런 자투리 야채가 생길 때마다 미루지 않고 다지기로 팍팍 다져서 냉동실에 넣어두니, 냉장고가 몰라보게 깔끔해졌다. 버려지는 식재료가 줄어드니 살림하는 재미도 쏠쏠하다.게다가 영양학적으로도 생야채보다 익힌 야채가 소화 흡수에 좋고 더 안전하다고 하지 않는가. 꼭 밥을 할 때가 아니더라도 찌개를 끓이거나 국을 할 때 이 다진 야채 블록을 한 조각씩 툭 던져 넣으면, 별도의 육수를 진하게 내지 않아도 국물 맛이 한층 깊고 진하게 우러난다.이 방법은 비단 어린 손주들을 키우는 집뿐만 아니라, 치아가 약해져 야채를 씹기 번거로운 어르신들이나, 소화가 잘 안 되는 사람들, 평소 바빠서 야채 섭취가 부족한 일반인들에게도 훌륭한 생활의 지혜가 될 것 같다.며칠 동안 열심히 밥에 넣어 먹었더니 얼려두었던 다진 야채가 똑 떨어졌다. 오늘도 나는 다짐기를 꺼내 들고 냉장고에 있던 갖가지 야채들을 정성스레 다지기 시작한다. 붉은 당근, 초록 브로콜리와 애호박, 하얀 양파, 감자, 고구마, 단호박이 다짐기 안에서 잘게 부서지며 알록달록한 색을 만들어낸다.실리콘 틀에 야채들을 꾹꾹 눌러 담아 냉동실 한 켠에 차곡차곡 쟁여두고 나니, 일 년 양식을 쟁여둔 듯 든든하다.이제 손주들이 식탁 위 반찬 중에서 이것저것 골고루 집어먹지 않아도 조바심이 나거나 걱정되지 않는다. 우리 집 냉동실에는 마법의 '야채 큐브'가 있고, 밥솥 버튼만 누르면 영양 가득한 야채밥이 뚝딱 완성되기 때문이다.자식을 키울 때는 미처 몰랐던 지혜를, 이제는 장성해 엄마가 된 딸에게서 배운다. 오늘 저녁도 우리 집 밥솥은 달콤하고 구수한 야채 향을 풍기며 맛있게 돌아갈 예정이다.