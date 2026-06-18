충남경찰, '부정 청약'·'보험사기' 무더기 검거

큰사진보기 ▲충남경찰청이 민생경제 교란 범죄에 대한 전방위적인 단속에 나섰다. ⓒ 충남경찰청 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남경찰청이 민생경제 교란 범죄에 대한 전방위적인 단속에 나섰다.18일 충남경찰청 반부패경제범죄수사대는 주택법 위반 등의 혐의로 위장전입 부정 청약자 15명을 검찰에 불구속 송치했다고 밝혔다.피의자들은 주택공급에 관한 규칙에 따라 천안·아산시 지역 내 신규 공급 주택이 동일 순위 내에서 해당 지역 거주자에게 우선 공급된다는 점을 악용했다. 입주자 모집 공고일 직전, 실제 거주하지 않는 천안·아산 지역으로 주소지만 허위 이전(위장전입)한 후 청약을 신청, 부정한 방법으로 아파트를 공급받은 것이다.경찰은 국토교통부로부터 천안·아산 소재 3개 아파트 단지의 청약 당첨자 중 부정 청약 의심 정황이 있다는 제보를 받고 수사를 시작했다.경찰 관계자는 "부정 청약으로 확정될 경우 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금이라는 형사처벌뿐만 아니라 아파트 계약 취소(주택 환수) 및 분양가의 10%에 달하는 계약금 몰수 조치까지 뒤따를 수 있다"며 관련 규정 준수를 당부했다.같은 날 충남경찰청 교통수사계도 허위·고의 교통사고를 유발해 보험사로부터 총 6000만 원의 보험금을 편취한 주범 A씨(30대·남성) 등 13명을 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 검찰에 송치했다고 밝혔다.주범 A씨는 평소 알고 지내던 배달 종사자나 고향 선후배 등 전국 각지의 인적 네트워크를 동원해 조직적으로 범행을 모의했다. 이들은 실제 사고가 나지 않았음에도 사고가 난 것처럼 허위 신고를 하거나, 가해자와 피해자 역할을 분담해 고의로 충돌 사고를 일으키는 수법을 썼다.이 같은 방식으로 2022년 4월부터 2024년 12월까지 2년 8개월 동안 총 22회에 걸쳐 범행을 이어온 것으로 드러났다.경찰은 보험사로부터 '특정 인물들이 불특정 장소에서 잦은 사고를 내 수상하다' 는 취지의 진정서를 접수하고 수사에 착수했다. 이후 사고 현장 CCTV 영상 분석, 계좌 추적, 휴대폰 디지털 포렌식, 통신 수사 등 전방위적 과학수사를 통해 증거를 수집, 주범 A씨를 비롯한 피의자 대부분의 자백을 받아냈다.이장선 교통수사계장은 "매년 막대한 금액의 자동차 보험사기가 발생해 선량한 다수 국민의 보험료 부담을 가중시키는 등 사회적 폐해가 심각하다"고 지적했다.이어 "올해 5월 15일부터 9월 30일까지 4개월간 '교통사고 보험사기 집중 수사기간'을 운영 중"이라며 "금융질서를 교란하는 조직적 사기 행위에 수사력을 집중해 검거는 물론 범죄수익 환수까지 엄정하게 집행하겠다"고 밝혔다.