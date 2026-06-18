"태안의 빛과 일상을 다시 읽어내는 자리"

큰사진보기 ▲김은혜 작가 작품 '조수의 정원'(2026). 물이 빠진 갯벌 위 초록빛 생명이 태안 바다의 또 다른 얼굴을 드러낸다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲김대용 작가 작품 '생명의 질감'(2024). 푸른 바다와 바위의 색감이 자연의 생동감을 보여준다. ⓒ 김대용 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이준회 작가 작품 '시간의 영속(永續), 그 찬란한 침묵'(2026). 오래된 구조물 너머로 보이는 낙조가 시간의 깊이를 전한다. ⓒ 이준회 관련사진보기

큰사진보기 ▲강지영 작가 작품 '두 개의 온기'(2026). 어둠 속 두 개의 빛이 따뜻한 정서를 남긴다. ⓒ 강지영 관련사진보기

큰사진보기 ▲최지광 작가 작품 '윤슬의 흐름'(2026). 흑백 화면 속 바다 위 빛의 움직임이 인상적이다. ⓒ 최지광 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

태안의 바다와 갯벌, 빛의 결을 사진으로 만나는 전시가 열린다.사진동아리 포커스플러스는 오는 23일 화요일부터 27일 토요일까지 태안문화원 1층 제1전시실에서 '제1회 포커스플러스 태안 사진전'을 개최한다.이번 전시는 포커스플러스가 태안에서 선보이는 첫 사진전이다. 참여작가는 강지영, 김대용, 김은혜, 이준회, 최지광 등 모두 다섯 명이다. 이들은 각자 7점씩 총 35점의 작품을 통해 태안이라는 공간을 저마다의 감각으로 기록했다.전시 포스터에는 물이 빠져나간 갯벌 위로 초록빛 해조류가 펼쳐진 사진이 사용됐다. 젖은 갯벌과 바위, 그 사이를 흐르는 물길은 태안 바다가 지닌 원초적인 생명력을 보여준다. 포스터 속 풍경은 이번 전시가 지향하는 시선을 상징적으로 드러낸다.출품작들은 태안의 풍경을 단순한 관광 이미지로 소비하지 않는다. 빛이 흔들리는 바다, 물결 위로 부서지는 윤슬, 조수간만의 차가 남긴 갯벌의 무늬, 오래된 구조물 사이로 스며드는 낙조는 익숙한 장소를 새롭게 바라보게 한다. 사진 속 태안은 머물러 있는 풍경이 아니라, 시간과 계절에 따라 계속 변화하는 살아 있는 장면으로 다가온다.이번 전시는 지역 청년과 문화 활동의 가능성을 보여준다는 점에서도 의미가 있다. 사진동아리 구성원들이 자신들의 시선으로 지역을 기록하고, 그 결과물을 지역민과 함께 나누는 자리이기 때문이다. 전시는 충남청년센터 '지역청년 기관·단체 지원사업'을 통해 진행된다.전시에 참여한 김은혜 작가는 "매일 마주하는 풍경도 누가, 어떻게 바라보느냐에 따라 전혀 다른 이야기가 된다"라며 "이번 사진전은 태안의 빛과 물, 시간과 일상을 사진으로 다시 읽어내는 자리인 만큼 지역민과 방문객 모두에게 익숙한 태안을 새롭게 만나는 시간이 될 것으로 기대된다"라고 소감을 전했다.전시 운영 시간은 오전 9시부터 오후 6시까지다. 마지막 날인 27일은 오후 5시까지 관람할 수 있다. 장소는 태안군 태안읍 백화로 192, 태안문화원 1층 제1전시실이다.