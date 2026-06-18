진보당, 홈플러스 사태 해결 위한 '국회 중재·노사정 4자 협의' 제안

큰사진보기 ▲18일 오전 열린 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동. 이날 진보당 윤종오 원내대표는 홈플러스 회생 및 대규모 실업사태 방지를 위한 국회 차원의 중재 및 노사정 4자 협의체 구성을 제안했다. ⓒ 윤종오 관련사진보기

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홈플러스 사태로 법원이 정한 회생 시한이 7월 3일이 다가오고 있는 가운데 진보당이 국회 중재와 노사정 4자 협의를 제안하고 나섰다.진보당 윤종오 원내대표는 18일 오전 국회에서 열린 국회의장-비교섭단체 원내대표 회동에서 각 당 원내대표에게 '홈플러스 회생 및 대규모 실업사태 방지를 위한 국회 차원의 중재 및 노사정 4자 협의체 구성'을 제안했다.윤종오 원내대표가 제출한 제안서에는 ▲홈플러스 정상화를 위한 노사정 4자 특별협의테이블 구성 ▲대규모 실업 사태 방지를 위한 홈플러스 회생절차 심사 유예 촉구 국회 결의안 채택 등 국회와 정부가 신속히 추진해야 할 대책이 담겼다.윤종오 원내대표는 모두발언에서 "현재 홈플러스 37개 매장 폐점 예고로 약 3500여 명의 노동자가 실직위기에 놓였고, 몇 달 치 급여가 체불되거나 지급시기가 불투명한 상황"이라면서 "만약 홈플러스가 이대로 청산된다면 직고용 1만 9천 명을 포함해 약 10만 명의 종사자가 일자리를 잃게 되고, 홈플러스가 있는 100개가 넘는 지역이 경제적 타격을 입게 된다"고 밝혔다.이어 "사모펀드 대주주의 무책임한 경영과 먹튀식 구조조정의 책임을 노동자와 국민에게 떠넘겨지도록 방치해서는 안 될 것"이라고 덧붙였다.그러면서 윤 대표는 "국회가 이 문제를 긴급 민생사안으로 다뤄야 한다"면서 "의장님께서 여야 원내대표와 함께 국회와 정부 차원의 긴급 대책 논의를 주도해 주시길 요청한다"고 밝혔다.한편 윤종오 원내대표는 회동 후 더불어민주당 한병도 원내대표와 국민의힘 정점식 원내대표를 만나 '홈플러스 회생 및 대규모 실업 사태 방지를 위한 제안서'를 전달하고 초당적 협력을 요청했다.