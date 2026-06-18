물병 유리잔 세트가 3천 원, 가성비 넘치는 '옳은' 공간

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"모두 모두 천 원, 어서 가져가세요!"

"이 옷 얼마예요?"

"아끼던 것인데, 싸게 드릴게요."

큰사진보기 ▲한 장 한 장 설레며 넘겼을 그림책들 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲나눔장터를 알리는 현수막 ⓒ 유상수 관련사진보기

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큰사진보기 ▲완성한 천연주방세제 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼천원에 구입한 물병세트와 프라이팬 ⓒ 유상수 관련사진보기

큰사진보기 ▲여행의 추억이 담긴 기념품들도 있다. ⓒ 유상수 관련사진보기

주말 아침의 느긋함을 포기하고 서둘러 찾아간 곳은 입구부터 흥정 소리로 가득하다. 그늘막 아래 매대에는 저마다의 사연을 간직한 물건들이 빼곡히 놓여있고, 손님을 기다리는 기대에 찬 얼굴들과 요모조모 물건을 살피는 호기심 가득한 시선들이 서로 만난다. 마트의 반듯한 진열대에서는 결코 느낄 수 없는, 사람 냄새나는 온기와 활기가 있는 이곳은 바로 나눔 장터다.나는 나눔장터를 좋아한다. 나눔장터나 플리마켓이 열린다는 소식을 들으면 귀가 번쩍 뜨인다. 소풍을 기다리는 아이처럼 설레며 그날을 손꼽는다. 누군가의 손때 묻은 물건을 구경하는 것, 그 속에 들어있는 추억들을 상상해 보는 일이 은근히 재미있다. 보물찾기 하듯 이것저것 살펴보다가 필요한 물건을 발견 했을 때의 기쁨 또한 이루말 할 수 없다. 게다가 내가 구입하는 물건이 쓰레기를 줄여 초록빛 지구를 만드는데 작은 도움도 줄 터이니, 일석이조 신나는 나들이가 된다.지난 13일에 찾은 서울 양천구 '해우리 나눔장터'도 내가 단골처럼 찾는 장소다. 이 공간은 양천구에서 주최하는 주민 참여 장터다. 2003년 '알뜰가정 벼룩시장'이라는 이름으로 시작되었다고 한다. 이후 2018년 양천구 공식 캐릭터 '해우리'의 이름에서 따온 '해우리 나눔장터'로 바뀌었다. 주민들이 가정에서 쓰지 않는 의류, 신발, 도서, 완구 등을 교환하고 판매한다.환경적, 교육적 의의에 더해 작지만 판매 수익까지 있다 보니 100팀을 선정하는 나눔장터 판매자 모집에는 항상 신청자가 넘친다고 한다. 대기팀이 많아진 탓에 선착순 모집이던 것이 지금은 전산추첨으로 변경되었다. 나도 집에 쌓여가는 물건들을 이 기회에 정리하고 싶어 신청하였지만, '다음 기회에 모실 수 있기 바란다'는 문자를 받았다. 어쩔 수 없이 다음번 행운을 기약하며 나눔장터 방문으로 아쉬움을 달래기로 했다.보통 해우리 나눔장터는 혹서기와 혹한기를 제외한 매월 넷째 주 토요일에 열린다. 이번 장터는 5월의 나눔장터가 6.3 지방선거로 연기되어 열린 것이다. 오래 기다려 온 듯, 장터가 열리는 공원의 입구와 광장은 일찍부터 찾아온 사람들로 붐볐다. 장바구니를 든 이들과 산책 삼아 구경 나온 사람들, 유모차를 끌고 나온 가족까지 많은 사람이 판매자들이 펼쳐 놓은 소박한 매대를 흥미로운 눈으로 살펴보고 있었다.나는 아이들이 가지고 놀았을 장난감, 한 장 한 장 넘기며 들여다봤을 그림책, 여행의 추억이 알알이 담겨있을 기념품, 한 끼를 뿌듯하게 채워주었을 주방 도구, 아까워서 몇 번 입지 못했다는 여러 옷들을 차례차례 눈여겨보았다. 중고 물품을 판매하는 이 매대들이 마치 한 가족의 일상과 기억을 담은 작은 박물관 같다는 생각이 들었다.장터가 시작되는 공원의 입구와 광장 사이에는 나눔장터 운영본부가 있다. 자원순환이라는 나눔장터의 취지에 맞게 환경 보호를 직접 체험하고 습관화 할 수 있도록 돕는 부스가 있는 곳이다. 나는 물건 구경을 잠시 미루고 이곳을 먼저 찾아가 봤다.맨 처음 찾은 부스는 '팩 모아 롤' 부스였다. 깨끗하게 씻고 말린 종이팩과 멸균팩을 모아 오면 두루마리 휴지로 바꿔준다. 나눔장터 초반인데, 벌써 준비된 수량이 소진되어 마감되었다는 안내문을 보았다. 우리 집은 팩을 이용한 음료를 잘 먹지 않기에 그것들을 모아 오진 못했지만, 지구를 향한 이웃들의 부지런하고 알뜰한 마음들이 생생하게 느껴지는 순간이었다.다음으로 나는 폐건전지 10개를 새 건전지로 교환해 주는 코너로 눈길을 돌렸다. 하지만 가방 속 내가 모아 온 폐건전지는 고작 4개뿐이어서 새 건전지로 교환 받을 수는 없었다. 신경 쓰지 않고 있다가 나눔장터 방문을 앞두고 부랴부랴 모은 폐건전지들이라 살짝 부끄러운 마음이 앞섰다. 집에 가면 당장 종이팩과 폐건전지를 모아둘 작은 상자를 하나 마련해야겠다고 생각하며 사람들이 줄을 서있는 곳으로 향하였다.천연 EM 주방 세제 만들기를 해보는 자원순환체험 부스였다. 빈 자리가 나기를 기다려 EM 원액을 활용한 천연 주방 세제를 처음으로 만들어 보았다. 도와주시는 분의 안내를 따라 매우 쉽게 만들 수 있었다. 화학 성분 없이 자연에서 와서 다시 자연으로 순하게 돌아간다는 천연 세제. 손에 쥐어진 묵직한 세제 한 병이, 거품을 구름처럼 내어 그릇을 씻던 나의 설거지 습관을 되돌아보게 한다. 종이팩과 폐건전지 모으기, 천연 세제 사용까지 환경을 위한 실천은 우리들의 일상에 습관처럼 스며있어야 함을 느낀 짧지만 귀중한 시간이다.자원순환 부스를 떠나 나눔장터로 다시 눈길을 돌리자 그 사이 사람들이 더 많이 늘어나 있었다. 그들의 행렬에 합세해 매대를 구경하다가 작은 꽃이 그려진 물병과 유리잔을 발견하였다. 유리 용기를 즐겨 사용하지만, 잘 깨지기 때문에 자주 새로 구입하게 되는 것들이다. 얼룩이 진 낡은 종이상자에 담겨 있으나 포장이 대수랴, 내용물엔 하자가 없다.값을 물어보니 삼천 원이다. 망설이지 않고 구매하였다. 또 다른 매대에서는 계란 프라이를 동그랗게 만들어주는 프라이팬을 구입하였다. 역시 삼천 원이다. 흰자가 사방으로 퍼져버리는 부정형의 계란프라이를 평소 만들어 오던 바, 이제 나도 둥글고 예쁜 모양으로 계란 프라이를 만들 수 있을 것이다.각각 삼천 원에 구입한 빈티지 유리병과 잔 그리고 계란 프라이팬. 만약 새것이라면 이 물건들이 삼천 원일 리는 없을 것이니 이게 바로' 득템'이 아닐까. 구입한 물병에 냉차를 넣고 따라 마시면 한여름 더위가 싹 달아날 듯싶다. 주말에는 동그란 계란프라이를 만들어 멋진 브런치 식탁을 차려봐야겠다는 계획만으로도 기분이 좋아진다. 나눔장터 방문은 이렇게 가성비 넘치는 선물로 소소한 기쁨을 느끼게 해 준다.한 바퀴 나눔 장터 순례를 마치고 나니 천연 세제와 물병 세트, 프라이팬이 담긴 장바구니가 제법 묵직하다. 꽉 찬 장바구니처럼 마음 또한 꽉 차오른다. 누군가의 시간과 추억이 담긴 물건들을 건네받고, 또 자연으로 돌아갈 천연 세제를 직접 만들어 본 시간들이 고맙다. 바쁜 일상 속 쉽게 물건을 구입하고 별생각 없이 물건을 버리던 느슨했던 내 생활을 돌아보며, 자원 순환을 실천하는 습관이 지속 가능한 내일을 만들어 준다는 사실을 다시금 깨닫는다.단순히 물건을 사고파는 일을 넘어 지구를 위한 작은 실천에 동참하게 해주는 이 공간. 나눔 장터의 시간은 언제나 옳다.