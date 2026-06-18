"올리자 최저임금" 부산 거리로 나온 노동자들

큰사진보기 ▲최저임금 인상! 특고 · 플랫폼 노동자 최저임금 적용 촉구 행진 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계, 민플러스에도 실립니다.

6월 17일 수요일 오후 7시 부산 서면 전포 카페거리에서 '최저임금 인상! 특고 · 플랫폼 노동자 최저임금 적용 촉구 행진'이 민주노총부산본부 주최로 개최됐다.민주노총부산본부는 "월세, 공과금, 식비까지 월급빼고 다 올랐다. 택배기사, 대리운전기사, 배달라이더 등 특수고용·플랫폼 노동자도 최저임금 적용을 못 받고 있다. 최저임금 오르면 자영업자가 힘들다고 하는데 대기업 본사 가맹비와 임대료, 배달앱의 폭리 등이 최저임금보다 자영업자를 괴롭히는 원흉이다. 민주노총은 최저임금 인상과 차별 없는 적용을 촉구하는 행진을 진행한다"며 취지를 밝혔다.민주노총부산본부 김재남 본부장은 "부산은 광역시 중 임금이 가장 낮은 도시다. 부산은 남성과 여성 간의 임금차별도 심각하다. 저임금 일자리 뿐이니 청년들이 부산을 떠나가고 있다. 이런 구조적 모순을 해결하는 방법은 바로 최저임금 대폭 인상이다. 민주노총은 올해 최저임금을 시급으로 1만 2천 원, 월급으로는 250만 8천 원으로 인상할 것을 요구하고 있다. 최저임금이 기업들에게 부담이 되냐 안 되냐 이것이 기준이 되어서는 안 된다. 왜냐하면 최저임금은 인간다운 삶을 유지하고, 생계를 유지하기 위한 최소한의 기준이기 때문이다. 시민 여러분, 시급을 1만 2천 원으로 인상하는 최저임금 인상 투쟁에 많은 참여 부탁드린다"고 말했다.행진 참가자들은 카페거리의 골목을 행진하면서 신나는 음악에 맞춰 구호를 외쳤다. '최저임금 인상하라', '1만2천 원으로 인상하라' , '최저임금 차별 없이 적용하라' 등의 구호에 부산시민들도 적극적인 호응을 보냈다.민주노총부산본부 6월 24일 수요일 오전 8시 서면교차로에서 최저임금 선전전을 진행하는 한편, 6월 27일 토요일 서울에서 진행되는 최저임금 결의대회에 참여해서 최저임금 투쟁을 이어갈 예정이다.