'광주도서관 붕괴사고는 인재' 과실 책임자 11명 송치

큰사진보기 ▲붕괴 사고가 발생한 광주광역시 서구 치평동 '광주대표도서관' 공사 현장. 이 사고로 작업자 4명이 숨졌다. ⓒ 광주광역시 소방안전본부 관련사진보기

AD

작업자 4명이 숨진 광주대표도서관 붕괴 사고의 주요 과실 책임자들이 검찰에 넘겨진다.광주경찰청은 업무상과실치사·산업안전보건법 위반 등 혐의로 입건한 주요 책임자 11명(구속 4명·불구속 7명)을 검찰에 우선 송치한다고 18일 밝혔다.구속된 4명은 광주대표도서관 시공사 현장대리인과 감리단장, 철골 공사를 맡은 하청업체 대표와 현장대리인이다.검찰에 우선 송치될 11명은 지난해 12월 11일 광주광역시 서구 치평동 광주대표도서관 신축공사 현장에서 발생한 구조물 붕괴 사고로 작업자 4명을 숨지게 한 혐의를 받고 있다.경찰은 주요 접합부의 용접 불량, 품질관리 미흡, 설계와 다른 시공, 감리와 발주청의 관리·감독 소홀 등이 복합적으로 작용해 붕괴 사고가 발생한 것으로 판단했다.불법 재하도급과 무자격 인력 투입 등 공사 관리체계 전반의 문제도 사고 발생의 주요 원인으로 분석했다.조사 결과 시공사는 적법한 설계변경 절차 없이 주요 접합부를 현장 용접 방식으로 시공했으며, 일부 접합부는 용접 시공 상태가 불량했다.무자격 용접공들을 현장에 투입했고 비파괴검사에서 불량 용접이 다수 확인됐지만, 접합부 전수 검사를 시행하지 않은 채 공사를 진행했다.또 콘크리트 타설 작업 중 구조물 하부에 작업자를 배치하면서 해당 구역 출입을 통제하지 않았으며, 일부 공정을 불법 재하도급하는 등 안전관리 의무를 위반했다.경찰 관계자는 "공사 전 과정에서 안전·품질관리 의무가 제대로 이행되지 않아 발생한 인재(人災)"라며 "여기에 감리 미흡 등 공사 전반의 관리체계가 복합적으로 작동하지 못해 인명피해가 확대됐다"고 설명했다.한편, 경찰은 현재까지 발주처인 광주시종합건설본부 공무원 4명을 포함해 40명을 입건했으며, 우선 송치하는 11명 외에 나머지 29명에 대한 수사도 이어가고 있다.