텔방에 "ㄹㄷ" 뜨자 기사 송출… 주가 올려 93억 삼킨 기자들

큰사진보기 ▲금감원 자본시장특사경이 공개한 주사조작세력 4명이 나눈 텔레그램 대화방 예시 화면을 나노바나나로 재구성한 모습 ⓒ 금융감독원 관련사진보기

"내가 OOO에게 전달했어. 곧 기사 배포 준비되면 알려준대."

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텔레그램 대화방에 메시지가 뜨고, 잠시 후 준비됐다는 뜻의 "ㄹㄷ(레디)"라는 두 글자가 올라왔다. 1분 뒤 포털과 증권사 HTS에 호재성 '특징주' 기사가 송출됐고, 주가가 폭등하자 대화방은 "특징주 효과 좋네, 수고"라는 자축으로 가득 찼다.금융감독원 자본시장특별사법경찰국(특사경)은 자본시장법 위반 혐의를 받는 전·현직 기자 등 총 7명을 서울남부지검에 기소의견으로 송치했다고 18일 밝혔다. 호재성 기사가 보도되기 전 주식을 미리 사들였다가, 기사 배포 후 주가가 폭등하면 되파는 수법으로 총 93억 원이 넘는 부당이득을 얻은 혐의다. 범행을 주도한 총책 공인회계사와 현직 기자 등 2명은 구속됐다.특사경에 따르면 이번 사건은 조직적 범행과 기자의 단독 범행 두 갈래로 나뉜다.먼저 구속된 공인회계사 A는 2020년 10월부터 현직 기자 3명과 손잡고 주가조작 세력을 조직했다. A가 거래량이 적은 중·소형주의 특징주 기사 초안을 직접 작성하면, 가담한 기자들이 이를 원하는 시점에 보도하는 방식이었다. 금감원은 A가 특징주 관련 기사가 증권사 HTS 등을 통해 퍼지면 순간적으로 일반 투자자의 매수세가 몰린다는 점을 악용해 이 같은 범행을 저질렀다고 보고 있다.이들은 기사가 나오기 전 주식을 미리 사들인 뒤 기사가 배포돼 주가가 오르면 되파는 방식으로 지난해 6월까지(약 4년 8개월간) 총 1800여 건의 기사를 동원했다. 범행은 금감원 특사경의 압수수색 직전까지 지속됐는데 이들이 부당이득으로 챙긴 돈은 85억 6000만 원에 이른다.아울러 현직 기자 B는 지난 2022년 10월부터 자신이 직접 기사를 내보낼 수 있는 '기사송출권한'을 악용해 단독 범행을 벌였다. B 역시 중·소형주 호재성 기사를 직접 쓴 다음 주식을 미리 매수하고 평균적으로 1분 후 기사를 보도했다. 그 다음 주가가 오르면 평균 3분 만에 주식을 팔아 지난 2024년 7월까지 1년 10개월간 300여 건의 기사로 7억 5000만 원을 독식했다. 건당 평균 200만 원, 많게는 한 번에 3823만 원의 시세차익을 거뒀다.이번 수사는 지난해 2월 금감원 조사국이 정황을 포착해 검찰에 고발하면서 시작됐다. 이후 서울남부지검의 수사지휘를 받은 특사경이 언론사와 주거지 등 50여 곳을 압수수색한 끝에 범행 전모를 밝혀냈다.금감원 특사경은 "자본시장의 공정한 거래질서를 훼손하고 선량한 일반투자자에게피해를 입히는 행위에 대해 지속적으로 감시하고 위법 행위 발견 시 엄정하게 수사·조사해 자본시장 신뢰도 제고에 기여하겠다"고 밝혔다. 또 "투자 시 기사 제목 등에 '특징주'나 '관련 테마주', '급등주' 등이 언급돼 있다는 이유만으로 투자할 경우, 투자사기나 시세조종·선행매매 세력의 표적이 될 수 있다"며 "기사 내용의 합리성을 면밀히 확인하고 신중하게 투자를 결정해야 한다"고 권고했다.