잠실에서 부정선거, 5·18 음모론 퍼뜨리는 전 스카이데일리 대표

큰사진보기 ▲조정진 전 스카이데일리 대표투표용지 부족 사태와 관련 조정진 전 스카이데일리 대표가 시민들 앞에서 근거 없는 음모론을 퍼뜨리는 중이다. ⓒ 인스타그램 영상 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조정진 전 스카이데일리 대표올림픽 공원 인근에서 청년들을 상대로 5.18 관련 허위 사실을 유포하는 조정진 전 스카이데일리 대표 ⓒ 뉴스타파 영상 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 겨자씨신문에도 실립니다.

지난 5일 서울 송파구 잠실우성아파트 투표소 인근에서 촬영된 이른바 '투표용지 부족 사태' 관련 영상 속 인물이 조정진 전 스카이데일리 대표인 것으로 확인됐다. 조씨는 이후 잠실 올림픽공원 시위 현장에서도 시민들을 상대로 비슷한 취지의 주장을 반복한 것으로 나타났다. 해당 영상들은 인스타그램과 유튜브 등을 통해 수십만 회 이상의 조회수를 기록하며 빠르게 확산 중이다.조 씨는 지난해 비상계엄 정국 당시 '중국인 간첩 99명이 중앙선거관리위원회 선거연수원에서 체포됐다'는 허위 보도를 주도한 혐의로, 관련 기사를 쓴 기자와 함께 불구속 송치돼 수사를 받은 인물이다.잠실우성아파트 투표소 인근에서 촬영된 영상에서 조 씨는 시민들을 상대로 "정원오를 서울시장으로 만들어 차기 대통령으로 만들라는 지령이 내려왔다"라고 주장했다. 이어 "(정원오 후보가) 깜이 되지 않아 선거 조작을 위해 중국인 약 500만 명을 무비자로 입국시킨 뒤 한글 교육을 거쳐 선거에 투입했다", "서울시장 후보 두 명만 적힌 별도의 투표용지가 제작됐다", "선관위 내부 제보로 발각되자 해당 투표용지를 회수해 불태웠다"라는 등의 주장을 펼쳤다.또 "종이가 부족해진 이유는 조작용 투표지를 회수했기 때문"이라거나 "증거를 없애기 위해 투표지를 화장실 변기에 내려보냈을 가능성이 있다"고 말하는 등 각종 음모론을 제기했다. 영상에는 일부 주민들과 질의응답을 주고받으며 이 같은 주장을 반복하는 모습도 담겼다.조 씨는 투표소 안내 절차마저 중국인과 내국인을 구분하기 위한 과정이었던 것처럼 해석하며 "중국인들은 특정 장소로 보내 투표하게 했던 것 같다"라고 주장했지만, 이를 뒷받침할 어떠한 근거도 제시하지 않았다.그러나 정부의 중국인 무비자 입국 제도는 내수 진작과 관광 활성화를 위해 시행된 한시적 조치다. 정부는 2025년 9월 29일부터 2026년 6월 30일까지 중국인 단체 관광객에 대한 무비자 입국 제도를 운영하고 있으며, 국내외 전담여행사가 모집한 3인 이상 단체 관광객에 한해 최대 15일간 체류를 허용하고 있다. 법무부 출입국 통계에 따르면 지난해 10월부터 올해 4월까지 국내에 입국한 중국인은 약 304만 명으로 집계됐다.한편 뉴스타파의 르포(6월 17일)에 따르면 조 씨는 같은 시기 잠실 올림픽공원 인근 시위 현장에서도 청년 참가자들을 상대로 5·18민주화운동과 관련한 왜곡된 주장을 펼쳤다.조 씨는 "북한군 500~1000명이 광주에 내려와 시민과 군인을 학살했다", "광주교도소를 여섯 차례 습격했다", "북한 간첩 200명 이상이 광주에 포함돼 있었다"라는 등의 주장을 반복했다.그러나 이러한 내용은 이미 여러 차례 사실이 아닌 것으로 확인됐다. 국방부 과거사진상규명위원회와 검찰 수사, 법원 판결 등은 북한군 개입설을 인정한 바 없으며, 광주교도소 역시 시민군이 점령하거나 습격한 것이 아니라 담양 방면으로 이동하던 과정에서 교도소 인근에 배치된 계엄군과 교전이 벌어진 것으로 정리돼 있다.현행 5·18민주화운동 등에 관한 특별법 제8조는 정보통신망, 출판물, 집회, 가두연설 등 공개된 장소에서 5·18민주화운동에 관한 허위 사실을 유포하는 행위를 금지하고 있다. 이를 위반할 경우 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처할 수 있다.