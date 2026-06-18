"청양 지천댐, 공론화위원회 중단하고 당장 백지화하라"

큰사진보기 ▲지천댐 반대 대책위 주민들이 18일 세종시 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열고 있다. ⓒ 지천댐 반대 대책위 제공 관련사진보기

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충남 청양·부여 지천댐 반대 투쟁위 소속 주민들이 세종시 기후에너지환경부(아래 기후부)를 찾아 지천댐 공론화 위원회를 즉각 중단하고 댐 건설 계획을 전면 백지화할 것을 촉구했다.이들 주민들은 18일 오전 세종시 기후에너지환경부 앞에서 기자회견을 열고 "기후부는 최종후보지에서 제외된 지천댐에 대해 기후부 입맛대로 공론화위원을 구성했다"라며 "한마디로 어용 공론화위원회"라고 비판했다.그러면서 "지천댐을 반대하는 수많은 주민들은 767일째 청양군청 앞에서 지천댐 백지화를 요구하는 피켓과 만장을 들고 시위를 해 오고 있다"라며 "세찬 비바람과 거센 눈보라, 뜨거운 태양 아래에서도 지천댐 백지화를 외치고 있다"라고 목소리를 높였다.앞서 지난 2024년 10월 기후부는 전국 14개 신규댐후보지(안)을 대상으로 10개의 댐건설 대상지를 확정했다. 당시 지천댐은 후보지에서도 제외됐다. 이어 2025년 3월, 기후부가 전국 댐 건설 최종후보지 9곳을 확정 할 때도 지천댐은 빠졌다.주민들은 댐 후보지도 아닌 지천댐 건설 유무를 공론화 위원회를 통해 검토하는 것은 애초에 말이 안된다는 입장이다.김명숙 지천댐 반대 대책위 공동위원장은 "지천댐은 댐 후보지도 아니다. 공론화위원회에서 다루는 것은 납득할 수 없다"라며 "주민간의 갈등만 조장되고 있다. 기후부는 공론화위원회를 당장 해체하고 지천댐을 백지화해야 한다"라고 주장했다.그러면서 "인구 3만 명도 안되는 청양군에 하루 38만 명에게 공급할 수 있는 지천댐을 주민 동의 없이 건설한다는 것은 균형발전은커녕 자치단체 간 용수 수탈정책이며 국민주권정부에 역행하는 행위이다"라며 "지천댐을 건설하지 않아도 1800억 원을 들인 금강도수로관 활용과 3175억 원 규모의 해수담수화 사업, 93억 원을 들인 금강도수로관 고탁도처리시설, 충남지역화력발전소 폐쇄로 인한 보령댐 유휴수원 등의 대안과 지하수저류댐 건설 등 충남 물문제를 해결할 수 있는 대안이 있다"라고 지적했다.앞서 지난해 10월 29일 김성환 기후에너지환경부 장관은 국회 기후에너지환경위원회 종합감사에 출석해 "지천댐은 공론화위원회를 정식으로 만들어 찬반 의견을 들어본 뒤 추진 여부를 최종적으로 결정하겠다"고 밝힌 바 있다.이어 기후부는 지난 2월 5일 충북 청주시 오송ACE컨퍼런스센터에서 지천댐 공론화위원회 첫 회의를 열 계획이었지만, 주민들의 반대로 무산된 바 있다.