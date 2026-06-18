"기획부동산 사기 특혜 의혹, 장동혁 국힘대표 수사해야"

큰사진보기 ▲국회기자회견민주당 전반기 국회 국토교통위원회 위원들과 시민단체가 18일 오후 국회소통관에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 민생경제연구소 관련사진보기

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시민사회단체와 전반기 여당 국토교통위원회 국회의원들이 18일, 최근 불거진 기획부동산 사기 특혜 의혹의 당사자인 장동혁 국민의힘 대표에 대한 수사를 촉구했다.더불어민주당 전반기 국토교통위원회 국회의원(정준호·복기왕·문진석·윤종군·손명수·안태준), 안진걸 민생경제연구소 소장, 이형철 경제민주화시민연대 대표, 백은종 서울의소리 대표 등은 18일 오후 1시 30분부터 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고, 장동혁 국민의힘 대표를 둘러싼 기획부동산 특혜 거래 및 이해충돌 의혹에 대한 수사 당국의 성역 없는 수사를 촉구했다.문제가 되고 있는 장동혁 대표의 땅은 민주당 전반기 국토위 위원들이 작년 국정감사에서 문제를 제기하고 경찰에 고발한 충남 서산시 화곡리 창고 용지이다.지난해 국토위 국정감사에 제기된 장동혁 대표의 기획부동산 사기 특혜 의혹이 최근 수사를 통해 점차 드러나고 있다. 최근 언론 보도에 따르면, 장 대표는 10여 명의 투자자들 가운데 유일하게 대토 보상 방식으로 투자 실패에 따른 피해금액 보전을 받았다는 것이다.이날 정준호 민주당 의원은 "작년 연말 부동산 논란 이후 장 대표는 해당 부동산 계약을 해지했다고 밝혔다. 그러나 지방선거가 한참이던 지난 달 해당 토지의 매각 가능성을 타진한 정황이 언론 보도를 통해 확인됐다"며 "앞에서는 꼬리자르기식 해명으로 위기를 모면하고, 뒤에서는 끝까지 부동산 시세차익 내지는 투자금 회수를 챙기려 했다는 것"이라고 지적했다.이어 "장 대표는 피해자가 아닌, 기획부동산 사기 일당과의 유착 관계라는 의혹이 제기되었다. 더구나 당시 장동혁 대표 부부가 해당 업체를 찾아가 대토 보상을 요구하며 '부장판사인데 법복을 벗으면 가만두지 않겠다'며 지위를 이용해 압박했다는 제보까지 나오면서, 단순 특혜성이 아닌 협박에 따른 대토 보상 아니냐는 의구심도 커지고 있다"고 밝혔다.안진걸 민생문제연구소장은 "장동혁 대표는 국회의원으로서의 이해충돌법 위반 의혹 또한 철저히 수사해야 할 사안"이라며 "장동혁 대표를 지구 끝까지 쫓아 부동산 투기 특혜 범죄를 바로 잡겠다"고 강조했다.기자회견에 참여한 정준호, 복기왕, 문진석 등 국토교통위 의원들과 시민단체 안진걸 소장, 이형철 대표, 백은종 대표 등은 돌아가며 기자회견문을 낭독했다.이들은 "보도 이후 장 대표는 즉각 SNS를 통해 자신이 기획부동산 사기 피해자라고 반박했다"며 "그러나 주장과 달리, 판사 퇴직 후 가해자인 해당 업체와 관련된 신설 법인의 설립 및 자산 이전 과정에 법률 자문을 제공했고, 투자자 손해배상 소송을 당한 핵심 관계자들을 직접 변론한 사실이 추가 보도를 통해 드러났다"고 강조했다.기자회견문을 통해 "장동혁 대표는 본인이 기획부동산으로부터 6억 원의 사기를 당한 '피해자'라고 억울함을 호소하고 있다"며 " 그러나 언론 보도를 통해 밝혀진 사실들은 그가 단순한 피해자가 아니라 ,기획부동산 일당과 밀접하게 얽힌 '조력자' 혹은 '공생 관계' 임이 입증됐다"고 밝혔다.이어 "제보에 따르면, 장동혁 대표와 그 부인이 기획부동산으로 투자금을 날릴 위기에 처하자 기획부동산 업체를 찾아가 '내가 법복 입고 번 돈을 다 투자했다. 언제까지 법복만 입고 있지 않을 것이다' '남편이 지방법원 부장판사다. 퇴직하면 로펌을 차릴 거다. 가만히 안 놔두겠다. 책임져라'라고 말해 상당한 압박감을 느꼈고, 고소·고발을 하겠다고 해 대신 토지를 주기로 했다는 것"이라고 밝혔다.특히 "장동혁 대표는 지방선거가 한창이던 지난 달에도 대토 지분을 받은 서산 화곡리 땅을 개발 중인 업체 대표에게 문자를 보내 매매 가능성을 타진했다"며 "논란이 일자, 앞에서는 꼬리자르기식 해명으로 위기를 모면하고, 뒤에서는 끝까지 부동산 시세차익 내지는 투자금 회수를 챙기려 한 것"이라고 지적했다.이날 기자회견 참가자들은 "장동혁 대표는 얄팍한 변명과 언론 겁박을 중단하고 기획부동산 일당과의 유착 및 특혜 의혹에 대해 국민 앞에 소상히 밝혀야 한다"며 "수사당국이 장동혁 대표의 기획부동산 특혜 투자 의혹, 기획부동산 사기 유착 의혹, 이해충돌방지법 위반 의혹 등에 대해 즉각적이고 철저한 수사에 착수해야 한다"고 촉구했다.