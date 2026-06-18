'올공 집회' 비판하며 전장연 언급한 이준석, 왜 문제냐면

큰사진보기 ▲개혁신당 이준석 대표가 지난 15일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이준석 개혁신당 대표가 지난 16일 페이스북에 올린 글. ⓒ 페이스북 캡처 관련사진보기

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이준석 개혁신당 대표는 지난 16일 자신의 페이스북에 "무엇을 외칠지는 자유지만, 외치고 싶다는 이유만으로 외치는 방식까지 정당해지지는 않는다"라며 올림픽공원 내 집회를 비판했다. 해당 집회 참가자들이 체육단체 관계자들의 출입을 막은 일을 두고, 집회는 자유지만 누군가의 출입을 막는 것은 타인의 자유 침해라고 지적한 것이다. 이 비판 자체는 틀리지 않다. 아니, 필요한 비판이었다.6·3 지방선거 당시 일부 투표소에서 투표용지 부족 사태가 벌어졌다. 투표권은 민주주의의 기본이다. 시민이 투표소에 갔는데 투표용지가 부족해 제대로 투표하지 못했다면, 선거관리의 책임을 묻는 것은 당연하다. 선관위의 부실을 지적하고 제도개선을 요구하는 것 역시 정당한 문제제기다.문제는 집회가 그 선을 넘기 시작했다는 데 있다. 투표용지 부족 사태에 대한 항의는 재선거 요구와 선관위 책임론으로 이어졌고, 이후 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 주변 봉쇄로 번졌다. 개표소가 설치됐던 공간을 지키겠다며 출입을 막는 일이 벌어졌고, 체육단체 직원들이 사무실에 들어가지 못하는 상황도 이어졌다. 일부 시위대가 유소년 국가대표 선수들의 출입을 막고 소지품을 확인했다는 보도까지 나왔다.이쯤 되면 해당 집회에 대한 비판은 불가피하다. 참정권 침해에 대한 항의와 시설 봉쇄는 다르다. 선거관리 부실을 따지는 일과 사적 검문을 하는 일은 다르다. 선관위 개혁을 요구하는 일과 부정선거 음모론에 기대 타인의 출입을 막는 일은 다르다. 이준석 대표가 집회를 비판한 것 자체가 문제는 아니다. 그런데 그의 글에서 걸리는 대목은 따로 있다.이 대표는 페이스북 글 서두에 "4년 전, 저는 한 장애인 단체의 '투쟁'을 두고 분명히 말했습니다"라며 "매일 4호선으로 출근하는 평범한 시민들의 발을 묶는 것은 과잉이고, 지하철 역사 엘리베이터 설치율이 이미 94%에 이른 현실 앞에서 하고자 하는 주장은 설득력도 약했다고 말했습니다"라고 썼다. 전국장애인차별철폐연대(전장연)의 출근길 지하철 시위 이야기를 꺼낸 것이다. 그러고는 "무엇을 외칠지는 자유입니다. 그러나 외치고 싶다는 이유만으로 외치는 방식까지 정당해지지는 않습니다"라고 덧붙인 뒤 올림픽공원 집회를 비판했다. 이는 사실상 전장연의 투쟁과 올림픽공원 집회를 같은 선상에 놓고 비교했다고 볼 수밖에 없는 상황이다.하지만 서로 다른 사건을 같은 말로 묶는 순간, 지워지는 것이 있다. 전장연 시위와 올공집회는 누군가 불편을 겪고 있다는 점에서만 닮았다. 그러나 그 불편이 무엇을 드러내려 했는지, 어떤 배경에서 발생했는지는 전혀 다르다. 전장연의 출근길 지하철 시위는 장애인 이동권과 권리예산을 요구한 투쟁이었다. 장애인이 버스를 타고, 지하철을 타고, 학교와 직장에 가고, 시설이 아니라 지역사회에서 살아갈 권리를 요구한 행동이었다. 비장애인에게 지하철 지연은 몇십 분의 불편일 수 있다. 그러나 장애인에게 이동권의 부재는 매일 반복되는 지연이고, 일상의 봉쇄이며, 사회가 허락하지 않은 외출이다.물론 전장연의 시위 방식은 논쟁적이었다. 불편을 겪은 시민들도 있었다. 그러나 그 논쟁의 중심에는 적어도 '장애인이 이 사회에서 어떻게 이동하고 살아갈 수 있는가'라는 질문이 있었다. 그 질문을 지운 채 "출근길을 막은 단체"라는 이미지만 남기면, 전장연 시위는 권리 요구가 아니라 민폐 사례가 된다.반면 올림픽공원 집회는 투표용지 부족 사태에 대한 문제제기에서 출발했지만, 이후 부정선거 의혹과 시설 봉쇄 문제로 번졌다. 선관위의 책임을 묻는 일과 체육단체 관계자의 출입을 막는 일은 다르다. 참정권 침해에 대한 항의가 있다고 해서 사적 검문과 공간 통제의 권한이 생기는 것은 아니다.그러니 두 사건은 같지 않다. 하나는 제도적으로 배제되어온 시민들이 이동권을 요구한 시위였고, 다른 하나는 부정선거 의혹을 근거로 특정 시설의 출입을 막은 집회였다. 이 차이를 지운 채 둘을 '타인의 자유를 침해한 시위'라는 한 줄에 세우는 순간, 권리 요구와 음모론적 봉쇄의 차이는 사라진다.이준석 대표가 전장연을 이렇게 소환한 것은 이번이 처음도 아니다. 그는 국민의힘 대표 시절 전장연 출근길 지하철 시위를 두고 "비문명적"이라고 비판했다. 당시에도 핵심은 시민 불편이었다. 그는 전장연의 요구가 무엇인지보다, 전장연이 어떤 방식으로 시민의 발을 묶었는지를 앞세웠다. 2024년 동덕여대 공학 반대 시위 논란 때도 전장연에 빗대며 "비문명"이라는 표현을 다시 사용했다. 개혁신당 대선 후보로 나섰던 2025년에는 전장연 시위를 두고 "공공을 인질로 잡는 투쟁은 연대가 아니라 인질극"이라는 표현도 썼다.이번 올공집회 비판에서 전장연이 다시 등장한 것은 우연이 아니라고 본다. 이준석 정치에서 전장연은 이미 하나의 만능 사례가 되어 있다. 시위가 문제라고 말하고 싶을 때, 공공질서가 침해됐다고 말하고 싶을 때, 시민 불편을 강조하고 싶을 때 전장연은 반복해서 호출된다.문제는 그 반복이 만들어내는 효과다. 전장연이 다시 소환될 때마다 장애인 이동권은 뒤로 밀린다. 권리예산도 뒤로 밀린다. 장애인이 왜 지하철역에 나왔는지, 왜 가장 불편한 시간과 장소를 택했는지, 왜 "출근길"이라는 공간에서 자신의 배제를 드러내려 했는지는 지워진다. 남는 것은 "시민을 불편하게 한 단체"라는 이미지다.일부 보수언론도 이번 발언을 그대로 받아썼다. 이준석 대표가 올공집회를 전장연 시위에 비유했다는 식의 제목과 설명이 붙었다. 그러면 쟁점은 올공집회의 문제에서 한 발 더 나아간다. 독자는 다시 전장연을 떠올리게 된다. 장애인 이동권 투쟁은 다시 한 번 "남의 발을 묶은 시위"라는 기억 속에 배치된다.여기서 혐오의 정치가 작동한다. 혐오는 반드시 노골적인 욕설로만 이루어지지 않는다. 누군가를 직접 비하하지 않아도 된다. 사회적 약자의 권리 요구를 반복해서 "불편"과 "민폐"의 사례로만 호출해도 된다. 그러면 사람들은 그들이 왜 거리와 지하철에 나왔는지는 잊고, 얼마나 불편했는지만 기억하게 된다.올공집회를 비판하려면 올공집회만 비판하면 된다. 선관위 부실에 대한 문제제기가 어떻게 부정선거 음모론으로 흐를 수 있는지, 집회가 어떻게 시설 봉쇄와 업무방해로 변질될 수 있는지, 사적 검문이 왜 위험한지 따지면 된다. 그 비판은 필요하고 정당하다.하지만 거기에 전장연을 끌어올 이유는 없다. 장애인 이동권 투쟁을 부정선거 의혹 집회와 같은 줄에 세우는 순간, 이준석 대표의 말은 원칙이 아니라 혐오의 정치가 된다. 약자의 권리 요구를 그 자체로 보지 않고, 시민 불편의 사례로 재배치하는 정치 말이다. 정치인의 말에도 선이 있다. 올공집회를 비판하는 데 전장연을 다시 불러내는 것은 그 선을 넘는 일이다.