공개된 양해각서... 이란은 미국을 완전히 이겼다

큰사진보기 ▲17일 이란 반다르 압바스 앞 호르무즈 해협에서 소형 모터보트 한 척이 정박 중인 선박들 사이를 지나가고 있다. 2026.6.17 ⓒ AP=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲17일 이스라엘 북부 어퍼 갈릴리 지역, 이스라엘-레바논 국경 인근에서 이스라엘 메르카바 탱크들이 레바논 남부의 파괴된 건물들을 지나 도로를 따라 이동하고 있다. 2026.6.17 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 17일 프랑스 동부 에비앙에서 열린 G7 정상회의의 일환으로 G7 국가, 파트너 국가, 국제통화기금(IMF), 경제협력개발기구(OECD) 관계자들이 참석한 가운데 "모두의 이익을 위한 균형 있고 포용적이며 지속 가능한 경제 성장을 되살리기 위한" 오전 업무 회의에 참석하기 위해 도착하고 있다. 2026.6.17 ⓒ AFP=연합뉴스 관련사진보기

17일(현지 시각) 미국과 이란이 종전 합의를 위한 양해각서에 서명했다. 이는 19일로 예정된 것보다 이틀 빨리 이뤄진 것이다. 프랑스 에비앙에서 열리고 있는 G7 정상회의에 참석 중인 트럼프 대통령은 마크롱 프랑스 대통령이 주재한 만찬 후 기자들에게 양해각서에 "서명했다"고 말했다. 이어 미국은 14개 항의 전체 문서를 공개했다.에스마엘리 바그하에이 이란 외교부 대변인 또한 이란 IRNA 뉴스를 통해 이란이 미국과의 양해각서에 전자 서명했고 양해각서가 발효에 들어갔다고 확인하면서 "이제 합의 이행을 시험할 때"라고 말했다. 또한 19일 스위스에서 예정됐던 서명식은 없을 테지만 양국 협상팀이 스위스에서 만날 계획이라고 말했다.양해각서 서명이 발표됨에 따라 세계의 관심은 공개된 14개 항의 내용에 쏠렸고 대체적인 반응은 이란이 원하는 것 대부분을 받아냈다는 것이다. 이는 곧 종전이 급한 트럼프 대통령이 이란의 요구에 대부분 응했음을 의미하며 이런 이유로 미국 내 정치권에서 비난이 나올 것으로 보인다. 양해각서에는 국제사회의 관심이 높은 호르무즈 해협 개방 문제도 포함됐는데 이 역시 이란의 요구를 전적으로 수용한 것으로 보여 벌써 논란이 되고 있다.먼저 양해각서 1항은 양해각서 서명 즉시 미국과 이란은 물론 동맹들도 모든 전선에서 군사 작전을 즉시 그리고 영구히 중단한다고 되어 있고 여기엔 레바논도 포함된다고 명시하고 있다. 그러나 미국이 이스라엘과 양해각서 내용을 사전 합의하지 않았기 때문에 이스라엘이 이를 준수할지 의문이다. 레바논의 친이란 무장 정파인 헤즈볼라 또한 이를 따를지 의문이다. 서명이 이뤄진 17일에도 이스라엘과 헤즈볼라 간 교전은 계속됐다.3항은 미국과 이란이 향후 60일 동안 최종 합의를 위한 협상을 한다는 점을 명시하면서 양해각서가 전쟁의 완전한 종결이 아님을 확인하고 있다. 4항은 즉각 미군의 호르무즈 해협 역봉쇄 해제를 시작하고 30일 내 역봉쇄를 종료한다고 되어 있다. 또한 최종 합의가 타결되면 30일 내에 이란 주변에 배치된 미군을 모두 이동시킨다고 되어 있다.세계가 주목한 호르무즈 해협 개방과 관련한 5항에 대해서는 벌써 의문이 제기되고 있다. 5항은 양해각서 체결 후 이란이 최선을 다해 아무런 통행세 없이 상선의 안전한 통행을 위한 조치를 취하는 것으로 되어 있다. 그런데 여기에는 60일 동안만(for 60 days only)이라는 내용이 포함되어 있다. 또한 이란이 오만과 호르무즈 해협의 통행과 서비스를 규정할 대화를 할 것이라고 되어 있다. 이는 사실상 호르무즈 해협에 대한 이란의 통제권을 인정한 것이어서 논란이 될 수밖에 없다. 또한 양해각서를 통해 대부분 이란의 요구를 수용한 미국이 향후 협상에서 해협에 대한 이란의 통제를 제거하는 합의를 끌어낼 가능성이 낮을 것으로 보여 국제사회의 우려가 커질 수밖에 없다.6항 또한 국제사회의 이목을 끄는 것이다. 미국은 지역 협력국들과 함께 이란의 재건과 경제 개발을 위해 최소 3,000억 달러(약 454조 원)의 기금 조성을 한다고 되어 있다. 이 계획의 실행 방안에 대해서는 향후 60일 동안 진행될 협상에서 마무리될 것임을 명시하고 있다.현재로선 이런 내용이 중동 국가들과 합의된 것인지 알 수 없다. 그런데 가장 큰 문제는 이것이 결국 이란이 핵무기를 보유하지 않겠다고 선언한 것에 대한 보상으로 보일 수밖에 없다는 점이다. 그동안 트럼프 대통령은 2015년 국제사회와 이란 간 체결된 포괄적 공동합의(JCPOA) 후 오바마 대통령이 이란에 현금을 퍼주었다면서 비난해왔다. 물론 이때 이란이 얻은 보상은 제재 해제였고 오바마 정부가 이란에 현금을 건넨 건 없었다. 그럼에도 트럼프 대통령은 2018년에 이 공동합의를 깬 것과 올해 이란을 침공한 것을 정당화하기 위해 이 주장을 반복해 왔다. 그런데 이번 양해각서는 정말 현금을 이란에 건넨다는 내용을 포함하고 있어서 국제사회는 물론 미국 내 비난도 클 것으로 보인다.이와 관련된 또 다른 문제는 배상 차원의 이 자금을 전쟁을 일으킨 미국이 아니라 다른 국가들이 부담하는 방법을 제시하고 있다는 점이다. 이와 관련해 <로이터 통신>은 미 정부 소식통을 인용해 이중 절반인 약 1,500억 달러 자금 조달에 세계 기업들이 참여하게 될 것이라고 보도하기도 했다. 이는 국내 반발을 무마하기 위해 미국 정부 자금은 한 푼도 들이지 않고 이란에 전쟁 배상을 하겠다는 것이어서 향후 국제사회에서 논란이 될 수밖에 없다.미국은 이란의 제재를 모두 해제하는 데도 동의했다. 7항은 미국이 이란에 대한 모든 제재를 중단한다는 것과 함께 유엔 안보리 제재도 중단 대상에 포함된다는 점을 명시했다. 이는 오바마 행정부 때의 조치보다 훨씬 더 나간 것으로 이 또한 이란의 요구를 그대로 수용한 것이다. 또한 유엔 안보리와의 협의 없이 국제 제재 해제를 언급한 건 결국 이란의 요구를 들어주기 위해 미국이 유엔을 설득하겠다는 것이어서 논란이 될 수밖에 없어 보인다.미국이 얻은 것은 이란의 핵무기 개발 포기 약속이다. 8항은 이란이 핵무기를 획득하지도 개발하지도 않을 것임을 재확인한다는 내용이다. 또한 양국이 농축 우라늄 문제를 해결할 것을 합의하고 국제원자력기구(IAEA)의 감독 하에 이란 내에서 희석하는 내용이 들어가 있다. 이 또한 그동안 트럼프 대통령이 언급했던 고농축 우라늄의 미국 반출은 물론 제3국으로의 반출 또한 완강히 거부한 이란의 요구를 수용한 것이다.9항에서는 양해각서 체결과 함께 양국이 현재 상태를 유지한다는 점을 확인하고 있다. 이란은 핵개발 프로그램의 현재 상태를 유지하고 미국은 어떤 새로운 제재나 지역에 미군을 추가 배치하지 않는다는 것을 확인하고 있다. 이 또한 이란의 요구를 모두 들어준 것으로 볼 수 있다.10항은 미 재무부가 제재 해제까지 이란의 원유와 석유 관련 제품의 수출과 은행 거래 등을 허락한다는 내용을 포함하고 있다. 이는 당장 이란의 원유 수출 재개를 허용하는 것으로 이 또한 이란의 요구를 수용한 것이다. 이미 16일 여러 척의 이란 원유 수송선이 미군의 역봉쇄를 통과한 것을 보면 양해각서 서명 전에 이미 이 합의가 실행에 들어갔음을 말해준다.11항은 이란이 그동안 강하게 요구해왔던 동결 자산 해제를 명시하면서 향후 협상에서 절차에 대한 상호 합의를 도출할 것을 명시하고 있다.양해각서의 내용을 보면 군사적으로는 패배했더라도 전체적으로 보면 이란이 이번 전쟁에서 미국에 완전히 승리한 것으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령은 이란으로부터 핵무기 개발 포기 약속을 받아낸 것을 성과로 강조하고 있지만 이란이 이미 여러 번 이를 확인했다는 점에서 트럼프 대통령의 주장은 설득력이 없다. 양해각서에 이란이 핵무기 획득과 개발을 하지 않겠다는 점을 "재확인(reaffirm)한다"라는 용어를 쓰고 있는 것으로도 이 점을 확인할 수 있다.결국 양해각서가 말해주는 건 트럼프 대통령이 판단력 부족과 개인적 욕심 때문에 무모한 전쟁을 시작했다는 점이다. 그리고 그 무모한 전쟁으로 전 세계가 피해를 봤고 이란의 호르무즈 해협 통제 상황만 보더라도 그 피해가 완전히 복구되기는 힘들게 됐다는 점이다.