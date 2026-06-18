"선생님, 저도 생존수영 배울 수 있어요?" 이 당연한 질문 앞의 부끄러움

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"선생님, 저도 다른 반 친구들처럼 생존수영 배울 수 있어요?"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

초등학교 교정에서 만나는 장애 아이들이 눈을 반짝이며 이런 질문을 던질 때가 있다. 대한민국 초등학교 3~4학년 학생이라면 누구나 예외 없이 교과과정 안에서 '생존수영'을 이수해야 한다. 세월호 참사 이후, 물에서의 생존 능력을 기르는 것은 국가가 법과 제도로 보장하는 모든 아이의 당연한 권이자 의무가 되었으니까. 학교는 예산을 짜내고 인력을 배치해 단 한 명의 장애 학생도 배제되지 않도록 수영장으로 향한다. "당연하지, 너도 멋지게 물과 친해질 수 있어"라고 답해왔던 내 입술이 최근 한 뉴스 앞에서 차갑게 굳어버렸다. 우리 사회는 정말 이 당연한 질문 앞에 끝까지 책임질 준비가 되어 있는 걸까?최근 한 민간 수영장에서 벌어진 황당한 사건은 학교 문턱을 나선 장애인들이 마주하는 일상적 장벽이 얼마나 공고한지 적나라하게 보여준다. 이 수영장은 중증 시각장애인의 강습 등록을 일방적으로 취소하고 시설 이용을 막아섰다. 장애 당사자가 안내 지팡이(케인)를 짚고 시설 내부를 스스로 안전하게 이동할 수 있음을 직접 증명해 보였지만, 수영장 측의 태도는 완강했다. 그들이 전면에 내세운 이유는 익숙하다 못해 낡아빠진 '안전사고 우려'와 '다른 회원들의 불편'이었다. 심지어 "민간 시설은 이용자를 가려 받을 권리가 있다"는 항변까지 당당하게 덧붙였다고 한다.공교육 안에서는 국가가 법으로 '생존을 위한 수영'을 가르치는데, 학교 문만 나서면 민간 체육시설이 '위험하다'는 이유로 문을 걸어 잠그는 거대한 모순. 그저 남들처럼 물을 가르고 땀을 흘리며 스스로의 건강을 돌보고 싶었던 한 시민의 소박한 권리는, '민간의 자유'와 '안전'이라는 영리한 핑계 앞에서 단칼에 잘려 나갔다. 이 서글픈 사건은 결국 법정으로 가 '장애인 차별구제소송'이라는 무거운 이름을 달게 되었다.그런데 이 씁쓸한 소식을 접하며 문득 얼마 전 소셜미디어를 뜨겁게 달구었던 또 다른 체육시설의 사례가 머리를 스쳤다. 서울의 한 이름 모를 헬스장에 시각장애인 회원이 처음으로 등록했을 때의 이야기다. 담당 트레이너는 회원이 오기 전, 시각장애인이 복잡한 기구 소음 속에서 행여나 부딪혀 다치지는 않을까, 어떻게 하면 도움 없이 스스로 운동하게 할 수 있을까를 깊이 고민했다. 그리고 그가 선택한 방법은 거창한 시스템 도입이 아닌, 작은 '휴대용 점자 인쇄기'였다.그는 점자 설명서를 뒤적여가며 '숄더 프레스'라는 다섯 글자 점자를 찍어내는 데만 무려 10분이 걸렸다고 고백했다. 비록 서툴고 느린 손길이었지만, 그는 회원의 안전과 자립을 위해 헬스장 안의 모든 운동기구와 원판 무게추마다 점자 스티커를 한 땀 한 땀 붙여나갔다.이 두 사건이 보여주는 대비는 너무나도 강렬하며, 동시에 우리 사회에 날카로운 질문을 던진다. 한쪽에서는 단 한 명의 장애인 회원을 위해 기꺼이 자신의 시간을 쪼개어 보이지 않는 장벽을 허물어 가는데, 다른 한쪽에서는 '안전'을 핑계로 이미 열린 문마저 거칠게 걸어 잠그고 있다.진짜 안전을 원한다면 "위험하니 들어오지 말라"고 막아설 것이 아니라, 무엇이 불편하고 위험한지 살피고 공간과 운영의 설계를 고민하는 것이 먼저여야 한다. 위험을 핑계로 아예 진입을 막아버리는 방식은 보호가 아니라 격리이자, 깊이 고민하기 싫은 자들의 '게으른 배제'일 뿐이다.나는 충북지역장애인보건의료센터에서 장애인 건강권 교육 자문을 맡으며 늘 이와 같은 모순을 마주하곤 한다. 마침 올해 정부는 국가 차원의 '제1차 장애인 건강보건관리 종합계획'을 수립하고 본격적인 시동을 걸었다. 5개년 거창한 로드맵 속에는 '장벽 없는 보건의료 이용', '체육 및 재활 인프라 확대' 같은 화려하고 희망찬 단어들이 빼곡하게 박혀 있다. 전국의 지역 센터들 역시 이러한 정부 기조에 맞춰 보건과 의료, 일상의 건강을 잇는 교육과 자문을 치열하게 고민하는 중이다.하지만 우리가 현장에서 아무리 치열하게 시스템을 논한들, 그 위대한 복지 체계는 학교와 병원의 문턱을 나서는 순간 너무나도 쉽게 무너져 내린다. 학교에서 생존수영을 가르치고, 병원에서 진료를 잘 받고, 센터에서 "지역 사회로 나가 꾸준히 운동하며 스스로 건강을 관리하시라"고 아무리 교육한들 대체 무슨 소용이 있겠는가. 정작 집 앞 동네 수영장 문턱에서 "장애인은 위험해서 안 된다"는 차가운 냉소 한마디를 이겨내지 못한다면, 그 대단한 보건의료 시스템과 교육과정은 대체 누구를 위해 작동하고 있는 것인가.장애인에게 보건의료와 건강권은 단순히 질병이 없는 상태를 뜻하지 않는다. 이 사회에서 고립되지 않고, 타인에게 의존하지 않으며 스스로 자립해 살아갈 수 있는 최소한의 생존 기반이자 존엄의 문제다. "이용자를 가려 받을 권리"를 당연하게 말하는 사회에서 보건의료의 가치는 결코 온전히 실현될 수 없다. 그렇게 가려 받아진 건강은 모두가 누려야 할 '권리'가 아니라, 선택받은 이들만 누리는 '특권'일 뿐이다.정부의 거창한 5개년 계획이, 그리고 학교 현장의 생존수영 교육이 진짜 결실을 맺으려면 정책 자료집 속 화려한 글자 속에만 머물러서는 안 된다. 어느 이름 모를 헬스장 트레이너가 붙인 비뚤비뚤한 점자 스티커처럼, 장애 당사자가 집 앞 수영장 셔틀버스를 마음 편히 타고 비장애인들과 섞여 땀 흘리는 그 지극히 평범한 일상에서부터 진짜 보건의료는 증명되어야 한다."선생님, 저도 생존수영 배울 수 있어요?"라고 묻던 아이들의 얼굴이 다시금 떠오른다. 초등학교 교실에서 배운 생존의 권리가 어른들의 세상에서도 그대로 이어질 수 있도록, 이제 우리 사회가 굳게 닫힌 수영장의 문을 열 차례다.