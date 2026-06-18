충남 단체장들 135건 기후공약... '정의로운 전환' 구체화

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

제9회 전국동시지방선거에서 당선된 충청남도 광역·기초단체장들이 총 135건의 기후 관련 공약을 제시한 것으로 나타났다. 전국에서 석탄화력발전소 폐쇄 이슈가 가장 집중된 지역인 만큼 재생에너지 확대와 연계한 '정의로운 전환' 공약이 구체적으로 등장했으나, 건물 에너지 효율화 관련 공약은 크게 부족하다는 지적이 나왔다.사단법인 충남기후에너지시민재단과 기후정치바람을 비롯한 시민사회 15개 단체는 이 같은 내용을 담은 '전국 광역·기초단체장 당선인 기후공약 전수조사-충남 지역 결과'를 지난 17일 발표했다.조사 결과에 따르면 기후 공약을 제시한 충남 지역 당선인은 총 15명이다. 공약 수는 135건으로 집계됐다.부문별로는 버스 무료화 및 탈탄소 교통수단 도입 등의 내용을 담은 '기후교통'이 46건(34%)으로 가장 많았다. 이어 침수 예방 등 사후 대응 중심의 '기후돌봄·적응안전'이 31건(23%), 재생에너지 수익을 주민에게 배당하는 '햇빛소득·재생에너지'가 22건(16%)으로 뒤를 이었다. 반면 '건물전환·에너지효율' 공약은 충남 전체를 통틀어 2건에 그쳤다.박수현 충남도지사 당선인(더불어민주당)은 총 27건으로 가장 많은 기후 공약을 내놓았다. 박 당선인은 '정의로운 에너지 전환'을 도정 원칙으로 선언하고, 태안군 석탄화력발전소 폐쇄와 관련한 '지역 지원 특별법 제정 완수'를 공약했다.아울러 태안군에는 대규모 해상풍력 발전단지 및 RE100 국가산업단지 조성, 부남호 역간척 생태복원 사업을 묶어 화력발전 폐쇄 지역을 재생에너지와 생태 중심으로 대체하는 구상을 제시했다. 당진시에는 스마트그린산단 조기 완성과 AX(인공지능 전환) 선도 모델 구축을, 금강 하구벨트에는 기후테크산업 육성을 약속했다.앞서 박 당선인은 시민사회 단체들이 진행한 정책 공약 채택 질의에서도 탄소중립 에너지전환 정의로운전환 통합 플랫폼 구축, 충청남도 정의로운전환 거버넌스 구축 및 운영 등 관련 조례 이행을 위한 정책들을 공약으로 채택하겠다고 답변했다.석탄화력발전소가 위치한 당진과 태안의 기초단체장 당선인들도 관련 공약을 집중 배치했다. 윤희신 태안군수 당선인(국민의힘)은 '태안화력 폐쇄에 따른 정의로운전환 특별지구 지정 추진'과 '탄소중립 에너지특구 지정을 통한 RE100산단·그린수소 실증단지 조성'을 공약했다.김기재 당진시장 당선인(더불어민주당)도 '석탄화력발전소 폐지 대응 및 정의로운 전환 가속화'를 공약하는 한편 상습 침수지역 정비와 AI 통합안전체계 등 기후돌봄·적응안전(9건)에 무게를 뒀다.재생에너지 수익을 주민에게 환원하는 이른바 '햇빛연금' 공약도 등장했다. 유승광 서천군수 당선인(더불어민주당)은 햇빛연금과 농어촌기본소득을 결합해 월 15만 원을 지급하는 '서천형 기본소득'을 제안했으며, 전면 무상버스 단계적 도입을 공약했다. 문정우 금산군수 당선인(더불어민주당) 역시 군 소유지를 활용한 '금산 맞춤형 햇빛연금'과 시내버스 전면 무료화를 약속했다.장기수 천안시장 당선인(더불어민주당)은 전국 조사에서도 이색 사례로 꼽히는 '전 시민 무료 자율주행 전기버스' 공약을 내걸어 눈길을 끌었다.시민사회는 충남 지역의 기후 공약이 석탄화력 폐쇄 이후의 대안을 전국에서 가장 체계적으로 설계하고 있다는 점을 긍정적으로 평가하면서도, 실현 가능성에는 엄격한 검증이 필요하다고 지적했다.특별법 제정 등 국회 입법이 필요한 사안이나 대규모 해상풍력·RE100 산단처럼 중앙정부의 협의 및 막대한 재원 조달이 전제되어야 하는 공약은 단체장 단독으로 완결하기 어렵기 때문이다. 또한 기후적응 공약의 상당수가 침수지역 정비 등 사후 방어적 대응에 치중되어 있다는 점과 건물 에너지 효율화 공약이 전무하다시피 한 점은 보완되어야 할 과제로 꼽혔다.환경단체 관계자는 "민선 9기 단체장들의 임기는 2030년 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위한 골든타임과 맞물려 있다"며 "국가 탄소중립 목표의 성패가 지역에 달린 만큼, 당선인들이 인수위원회 단계부터 기후·에너지 공약의 구체적인 이행 로드맵을 수립해야 한다"고 강조했다.