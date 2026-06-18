"대전 3대 하천 준설, 효과 미비·예산 낭비에 생태훼손 반복"

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전시의 3대 하천 준설 현장 모니터링을 실시한 결과. 최근 2년 안에 준설한 8개 구간이 다시 준설된 것으로 확인됐다. 사진은 1년 만에 재준설을 추진하고 있는 한남대교 인근. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전시의 3대 하천 준설 현장 모니터링을 실시한 결과. 최근 2년 안에 준설한 8개 구간이 다시 준설된 것으로 확인됐다. 사진은 대전천과 유등천이 만나는 삼천교 인근의 모습. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전환경운동연합과 대전충남녹색연합이 대전시의 3대 하천 준설 현장 모니터링을 실시한 결과. 최근 2년 안에 준설한 8개 구간이 다시 준설된 것으로 확인됐다. 사진은 2년 만에 다시 준설을 강행한 만년교 인근. ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

대전시가 올해 추진한 3대 하천 준설 사업에 대해 환경단체들이 "홍수 예방 효과는 입증되지 않은 채 대규모 생태훼손과 예산 낭비만 반복되고 있다"며 3대 하천 준설 정책 전면 재검토와 추가 준설 중단을 촉구하고 나섰다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 18일 보도자료를 내 "지난 6월 2일 대전시 국가하천 준설 현장을 모니터링한 결과, 최근 2년 안에 준설한 8개 구간이 다시 준설된 것으로 확인됐다"면서 "이는 '준설을 위한 준설'의 반복"이라고 대전시를 비판했다.이들 단체에 따르면 대전시는 올해 약 63억 원을 투입해 갑천·유등천·대전천 등 3대 하천 7개 공구 15개 구간에 대한 준설을 진행했다. 현장조사 결과 이 가운데 5개 공구 10개 구간은 최근 5년 이내 이미 준설했던 곳이었고, 8개 구간은 불과 2년 이내 준설한 지역으로 확인됐다.2024년 준설한 만년교, 한밭대교, 대동천 합류부, 선화교, 삼선교와 2025년 준설한 대덕대교, 정뱅이다리, 한남대교가 다시 준설 대상에 포함됐으며, 2022년 준설한 삼천교와 버드내다리도 재준설된 것으로 나타났다는 것.환경단체들은 "대전시는 십여 년 동안 준설하지 않아 과도한 퇴적이 이뤄졌고, 통수 단면 확보가 필요하다고 주장해 왔다"며 "그러나 준설한 지 1~2년 만에 다시 준설이 필요할 정도라면 기존 준설이 홍수 예방 효과를 거두지 못했다는 뜻이거나 앞으로도 매년 막대한 예산을 들여 반복 준설을 해야 한다는 의미"라고 지적했다.이들은 대전시가 최근 3년간 3대 하천 준설에 투입한 예산이 최소 273억 원에 이른다고 밝혔다. 2024년 약 40억 원, 2025년 약 170억 원, 2026년 약 63억 원 등 같은 장소를 반복적으로 파내는 데 대규모 예산이 투입됐다는 것이다.환경단체들은 "대전시 주장대로 준설이 실제 홍수 예방 효과가 있었다면 이번 준설은 애초에 필요하지 않은 사업"이라며 "2024년과 2025년 약 26km 구간에 걸쳐 대규모 준설을 실시했음에도 불과 1~2년 만에 같은 장소를 다시 준설하는 것은 기존 준설의 효과가 없었음을 스스로 인정하는 것"이라고 비판했다.또 "대전시는 어느 정도의 퇴적이 실제 홍수 위험 증가로 이어지는지에 대한 객관적 기준과 분석 자료를 시민들에게 공개한 적이 없다"며 "홍수 예방이라는 명분만 앞세울 것이 아니라 준설의 효과와 필요성을 과학적으로 입증해야 한다"고 요구했다.앞서 감사원은 대전시 3대 하천 준설 사업과 관련해 단순 유지 준설 범위를 벗어나 하천법과 환경영향평가법 위반 소지가 있다는 취지의 감사 결과를 내놓았고, 환경단체들은 이를 근거로 이장우 대전시장과 대전시 실무 책임자, 금강유역환경청장을 검찰에 고발해 현재 수사가 진행 중이다.환경단체들은 "감사원은 대전시가 환경부의 '유지 준설로 인정하기 어렵다'는 의견에도 재협의 없이 공사를 강행했다고 밝혔다"며 "금강유역환경청 역시 대전시 설명을 그대로 수용할 것이 아니라 실제 홍수 위험 분석과 하천기본계획 단면 검토를 통해 사업 타당성을 엄정하게 검증해야 한다"고 촉구했다.이들 단체는 본격적인 장마철을 앞두고 필요한 것은 반복 준설이 아니라 자연기반 홍수 대책이라고 강조했다.환경단체들은 "홍수 위험을 줄이는 방법은 강바닥을 반복적으로 파내는 것만이 아니다"라며 "하천의 범람 공간인 홍수터를 확보하고, 물길을 방해하는 과도한 인공 횡단구조물을 정비하며, 도심 우수관로의 통수 능력을 개선하고, 상습 침수지역에 맞춤형 안전대책을 마련해야 한다"고 제안했다.특히 대전 3대 하천에는 보와 낙차공, 교량 하부 구조물 등 물 흐름을 방해하는 인공 구조물이 다수 설치돼 있어 집중호우 때 유목 등이 쌓이고 국지적 수위 상승을 유발할 수 있다고 지적했다.이들은 "세계는 이미 하천을 더 깊게 파는 방식이 아니라 강이 본래 가진 범람 기능을 회복하고 홍수터를 확대하며 생태계 회복과 재해 예방을 동시에 달성하는 방향으로 전환하고 있다"며 "대전시도 준설 중심의 하천 관리에서 벗어나 자연기반 해법 중심의 홍수관리 체계로 전환해야 한다"고 밝혔다.그러면서 "최근 3년간 투입한 273억 원 이상의 예산을 보 철거와 횡단구조물 개선, 홍수터 복원, 도시 배수체계 정비 등에 사용했다면 대전은 시민 안전과 하천 생태 건강성을 동시에 확보하는 하천 선진도시로 나아갈 수 있었을 것"이라고 주장했다.대전환경운동연합과 대전충남녹색연합은 반복되는 준설 사업의 타당성과 예산 집행의 적정성에 대해 추가 감사 청구를 추진하고, 위법 행위가 확인될 경우 관련 책임자 고발 등 법적 조치를 이어가겠다고 밝혔다.이들은 끝으로 "대전시는 반복되는 3대 하천 준설 정책을 전면 재검토하고 추가 준설을 중단하라"며 "홍수 위험 분석 자료와 준설 효과를 시민들에게 투명하게 공개하고, 금강유역환경청은 준설 사업의 적법성과 타당성을 독립적으로 검증하라"고 촉구했다.