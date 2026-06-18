박지원 "정청래 물러가는 게 원칙, 김민석·송영길 연합할 것"

큰사진보기 ▲박지원 더불어민주당 의원 ⓒ 남소연 관련사진보기

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정청래 더불어민주당 대표의 전당대회 불출마를 공개 촉구했던 당 중진 박지원 의원이 차기 당권 주자로 거론되는 김민석 국무총리와 송영길 의원이 단일화해 정 대표 연임을 저지하기 위한 연합 전선 구축에 나설 것이라고 내다봤다.박 의원은 18일 KBS 라디오 <전격시사>에 출연해 "나 같으면 (정 대표가) 연임하지 않는 게 좋다, 그래야 정 대표의 미래가 있다고 생각했는데 지금 상황은 죽어도 (전당대회에) 나갈 것 같다"라며 "광주 시민단체 대표들과 간담회를 가져보니 인위적으로 누구 당대표 나오지 말라는 건 민주주의가 아니기 때문에 정 대표가 나오면 국민과 당원이 심판하면 되는 것"이라고 말했다.그러면서 "제가 송영길 의원도 두어 차례 만났고 김민석 총리도 두어 차례 만났지만 그분들은 연합할 생각을 가지고 있더라"라며 "아마 김·송 연합은 이뤄질 것 같다"라고 내다봤다. 오는 8월 전당대회 출마가 유력한 김 총리와 송 의원이 '연합 전선'을 형성해 정 대표와 당권 경쟁을 펼칠 거란 전망이다.박 의원은 "친청(친정청래)들한테 (문자를) 많이 받았다. 일부는 저보고 친청이란다. 제 군번이 친명(친이재명)·친청 따질 나이가 아니잖아"라며 "강득구 최고위원이나 이기헌 의원이 대표를 향해 (불출마 등) 그런 얘기를 할 수도 있고 친청계에선 우리가 뭘 잘못했냐, 우리는 (전당대회에) 나간다고 얘기할 수 있다. 그렇지만 도도처처에서 분열의 모습이 노정되고 있는 것에 대해 국민과 당원들이 불안하게 생각한다"라고 말했다.이날 이재명 대통령 유럽 순방 귀국 행사에 정 대표 등 민주당 지도부가 참석하는 것과 관련해선 "대통령실에서 당의 갈등을 조장할 필요는 없으니 잘한 결정"이라면서도 "앞으로 전당대회가 계속되기 때문에 (갈등이) 강해지면 강해졌지 줄어들진 않을 것"이라고 내다봤다. 박 의원은 "(청와대가) 의전을 간소화했으면 (대통령) 환송할 때 김민석 총리도 안 나와야 하는데 나왔잖느냐"라며 "어떠한 방법으로든 대통령의 의사가 직간접적으로 정청래 대표에게 전달됐다는 것"이라고 말했다.박 의원은 "이재명 대통령 임기가 1년 갓 지났다. 지난 1년간 너무나 잘해서 70%에 가까운 지지를 받았다"라며 "서민 경제나 내란 청산 그리고 3대 개혁을 완수할 골든타임인데 이걸 전당대회로 망치면 안 된다. 그러니까 자제하라는 것"이라고 했다. 그러면서 "대통령이 잘못해도 당대표가 책임져야 한다. 대통령이 잘했는데 당이 잘못하고 있다면 (당대표가) 당연히 물러가는 게 원칙 아니냐"라고 덧붙였다.앞서 박 의원은 정 대표가 이번 전당대회에 나와도 당선되긴 어려울 거라며 불출마를 촉구한 바 있다. 박 의원은 지난 15일 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서도 "그렇게 충고하면 받아들일 걸로 생각했는데 톡 튀잖아, 반발하잖아"라며 "정 대표가 모든 책임을 지고 사퇴하고 국민과 당원들의 심판을 받아보겠다는 것도 옳은 태도"라고 말했다.