이준석, 정이한 자작극 의혹 사과... 천하람 "탈당했어도 죄과 물을 것"

큰사진보기 ▲18일 이준석 개혁신당 대표가 지난 6.3 지방선거에서 개혁신당 부산시장 후보로 출마했던 정이한씨의 '테러 자작극' 의혹과 관련해 사과했다. ⓒ 이준석 대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천하람 원내대표는 "불미스러운 일로 국민과 당원께 심려를 끼치게 된 점 진심으로 죄송스럽게 생각한다"고 사과했다. ⓒ 천하람 원내대표 페이스북 갈무리 관련사진보기

이준석 개혁신당 대표가 6.3 지방선거에서 개혁신당 부산시장 후보로 출마했던 정이한씨의 '테러 자작극' 의혹에 대해 사과했다.18일 이 대표는 자신의 페이스북에 "국민 여러분, 그리고 무엇보다 부산 시민 여러분께 먼저 깊이 사과드린다"며 고개를 숙였다.이 대표는 "어제 보도된 정이한 전 후보 관련 사건 앞에서, 참담하고 무거운 심정을 금하기 어렵다. 개혁신당이 공천한 후보였기에, 저희는 이 사안에 대해 무한한 책임감을 느낀다"며 "수사기관이 공개하고 언론이 보도한 내용이 사실이라면, 이는 상상하기조차 어려운 중대한 선거범죄이다. 유권자의 신뢰를 악용하고, 민주주의의 근간인 선거 제도 자체를 훼손하는, 결코 용납될 수 없는 일"이라고 했다.이어 "개혁신당은 한 치의 의혹도 남지 않도록 수사기관의 모든 절차에 적극적으로 협조하겠다. 동시에 당 자체의 진상조사단을 가동하여, 드러나는 사실관계에 따라 정이한 전 후보에게 최고 강도의 민형사상 책임을 엄정히 묻겠다"고 밝힌 이 대표는 "이 사건으로 마음에 상처를 입으신 부산 시민 여러분, 그리고 선의로 개혁신당을 지지해주신 모든 분들께 다시 한번 머리 숙여 사과드린다"며 재차 사과했다.여러 언론 보도에 따르면 현재 경찰은 정씨에게 ▲위계에 의한 공무집행방해 ▲허위사실공표 ▲공직선거법 위반 등의 혐의를 적용해 수사 중인 것으로 알려졌다. 지난 4월 27일, 정씨는 선거유세 도중 부산 금정구 나들목에서 30대 남성이 투척한 음료에 맞아 병원에 입원해 뇌진탕 진단을 받았다고 밝혔다.수사가 선거에 영향을 줄 것을 고려한 경찰은 지방선거가 끝난 지난 4일, 정씨의 캠프 사무실을 압수수색했다. 특히 경찰은 해당 음료 테러 이전에 정씨가 해당 남성과 통화한 기록을 찾은 것으로도 밝혀졌다. 정씨는 선거 다음날 자신의 페이스북에 정계 은퇴를 선언한 뒤 온라인 절차를 통해 개혁신당을 탈당했다.정치인이 자신을 향한 테러를 사주했다는 사상 초유의 의혹에 개혁신당은 당혹스러운 분위기다.이기인 사무총장은 17일 자신의 페이스북에 "개혁신당 중앙당은 정이한 전 후보 사안과 관련, 어떠한 의혹도 남지 않도록 수사기관의 조사에 적극 협조할 방침"이라며 "개혁신당은 이번 사안의 최대 피해자이며, 또한 철저한 진상 규명만이 당의 명예와 신뢰를 지키는 길임을 엄중히 인식하고 있다"고 했다.이 사무총장은 이후 다른 게시글을 통해 "당의 이름으로 출마했던 후보의 문제이기에 당의 정치적, 도의적 책임이 결코 가볍지 않음을 알고 있다. 소중한 표를 주신 유권자 여러분께 실망을 안겨드려 송구하다. ​당무를 책임지는 입장에서 참담함과 분노를 금할 수 없다"면서 "​다시 한 번 당의 당무 책임자로서 송구하다"고 당 차원의 정치적·도의적 책임을 강조했다.천하람 원내대표 또한 17일 자신의 페이스북을 통해 "개혁신당 지방선거 공천에 책임이 있는 공관위원장으로서 기습탈당, 연락두절 등 극도로 무책임한 태도를 보이고 있는 정이한 전 후보의 논란과 행태에 대해 참담한 심정으로 깊은 책임감을 느낀다"며 "불미스러운 일로 국민과 당원께 심려를 끼치게 된 점 진심으로 죄송스럽게 생각한다"고 사과했다.천 원내대표는 "개혁신당은 몸만 빠져나갔다고 해서 죄과까지 사라지지 않는다는 점을 분명히 한다"라며 ▲ 수사기관과 별개로 당 자체 진상조사단 가동 ▲ 형사고발 및 민사상 손해배상 청구 ▲ 영구 복당 금지 처분 등의 조치를 취하겠다고 밝혔다.그러면서 "개혁신당은 이번 사안에 한 치의 의혹도 남지 않도록 수사기관에 적극 협조할 것이며, 꼼수 탈당으로 책임을 면하려는 행태에 대해 끝까지 법적·정치적 대가를 치르게 할 것을 국민과 당원께 약속드린다"고 덧붙였다.